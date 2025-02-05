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    Elon Musk’ın “tuhaf” davranışları Tesla’nın satışlarını baltalıyor

    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın siyasi aktörlüğü büyürken bu durum kendi şirketlerini etkiyor. Özellikle Musk’ın davranışlarının Tesla’nın satışlarını baltaladığı belirtiliyor.

    Elon Musk’ın tuhaf davranışları Tesla’nın satışlarını baltalıyor Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araç sektöründe öncü konumda olan Tesla, küresel pazarda ciddi bir düşüşle karşı karşıya. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın tartışmalı açıklamaları ve politik duruşu, Tesla’nın imajına büyük zarar veriyor.

    Aktarılanlara göre Tesla’nın en büyük pazarlarından biri olan ABD’de satışlar gerilemeye başladı. Bloomberg’in haberine göre, California’da Tesla satışları 2024’ün son çeyreğinde yüzde 8 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 12 oranında azaldı. Tesla’nın en popüler modellerinden Model 3, bu eyalette yüzde 33’lük bir düşüş yaşadı. Şirketin dünya genelindeki ilk yıllık satış düşüşünü yaşaması da yatırımcıları endişelendiriyor.

    Tesla’nın en büyük rakibi Elon Musk

    Avrupa’da da tablo benzer şekilde kötü ve neredeyse her pazarda sert düşüşler söz konusu. Örneğin Fransa’da Tesla’nın satışları yıldan yıla yüzde 63 düştü. Almanya’da Musk’ın aşırı sağa verdiği dolaylı destek, tüketicilerin Tesla markasından uzaklaşmasına neden oldu. İsveç ve Norveç gibi elektrikli araçların yaygın olduğu pazarlarda bile Tesla pazar payı kaybederken, rakip markaların satışları artış gösterdi.

    Elon Musk’ın tuhaf davranışları Tesla’nın satışlarını baltalıyor
    Tesla’nın kan kaybetmesinin arkasında yalnızca rekabetin artması değil, Musk’ın bireysel olarak yarattığı olumsuz imaj da yatıyor. Anketler, tüketicilerin Tesla’yı tercih etmek istememesinin nedenleri arasında Musk’ın siyasi söylemleri ve tartışmalı çıkışlarının büyük bir etken olduğunu gösteriyor. Reuters’e göre, İsveçlilerin Tesla'ya olumlu bakma oranı Trump'ın göreve başlamasının ardından 11'e kadar düşmüş durumda. Tesla'nın Model Y'sinin geçen yıl hem İsveç hem de Norveç'te en çok satılan otomobil olduğu düşünüldüğünde bu, tam anlamıyla radikal bir durum.

    Şimdiye kadar yıl sonunda mali performansını artırmak için 4. çeyrekteki envanterini tasfiye etmeye çalışan Tesla için 1. çeyrek her zaman daha sıkıntılı geçmiştir. Tesla her yılın ilk çeyreğinde üzerinde çalışabileceği çok az envantere sahip olur. Diğer önemli faktör ise yakın zamanda tanıtılan yeni Model Y. Tesla şu anda en çok satan aracını yeni tasarıma geçiriyor ve bu da üretimi ve envanteri etkiliyor. Her iki durumda da Tesla için Avrupa'da durum pek iyi görünmüyor. 2024 zaten kötü bir yıldı ve şimdi 2025'in başlangıcında %50'lik bir düşüş var.

    Bu arada, Honda ve Hyundai'nin de aralarında bulunduğu elektrikli araç alternatifleri, güçlü yıl sonu satışlarıyla Tesla'nın pazar payını gerçekten yemeye başladı. Tesla'nın sarsılan itibarının yanı sıra yatırımcılar Tesla’nın ürün yelpazesinin yaşlandığı konusunda da uyarıyor. Öte yandan Brand Finance'in yakın tarihli bir raporuna göre Tesla, Japon otomobil üreticisi Toyota'nın bir numaraya yerleşmesiyle birlikte dünya genelinde en değerli dördüncü otomobil markası konumuna geriledi.

    Kaynakça https://futurism.com/the-byte/elon-musk-bizarre-behavior-killing-tesla-sales https://electrek.co/2025/02/03/tesla-tsla-sales-are-dropping-like-a-rock-in-europe-but-its-not-just-because-of-elon-musk/
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