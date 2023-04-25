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    Elon Musk’ın 25 bin Twitter abonesi bulunuyor: Peki Musk, bundan ne kadar kazanıyor?

    Elon Musk’ın önderliğinde Twitter Süper Takipçi özelliğini Abonelikler olarak güncelleyerek içerik oluşturuculara yeni bir gelir kapısı açtı. Musk’ın Twitter’daki Abone sayısı ise giderek artıyor.
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    Elon Musk’ın Twitter abone sayısı belli oldu: Ne kadar kazanıyor? Tam Boyutta Gör
    Twitter’da mavi tik ve Blue aboneliği özelinde herhangi bir iyi şey olmasa da platformda güzel şeyler de hayata geçiriliyor. Bir süre önce kullanıma alınan Twitter Abonelikler özelliği, içerik oluşturucular için yeni bir gelir kapısı olarak nitelendiriliyor. Bu özellik sayesinde içerik oluşturucular abonelerine özel tweet’ler veya içerikler paylaşabiliyor. Öte yandan Elon Musk’ın ise halihazırda neredeyse 25 bin abonesi bulunuyor. Peki Musk, abonelerinden ne kadar kazanıyor?

    Musk'ın Twitter Abonelikler'den kazandığı para belli oldu

    Twitter Abonelikler özelliği, hayranların özel içerik, özellikler, deneyimler vb. karşılığında en sevdikleri içerik oluşturucuları doğrudan destekleyebilmeleri anlamında OnlyFans veya Patreon'a çok benziyor diyebiliriz. Bu özelliği tanıtmak için Twitter CEO’su Elon Musk, paylaştığı bir ekran görüntüsünde 24.700 ücretli aboneye sahip olduğunu gözler önüne serdi. Musk’a aylık 3,99 dolar karşılığında abone (Türkiye’de 90,99 TL) olunabiliyor.

    Dolayısıyla Musk, sadece Abonelikler özelliğinden ayda 98.800 dolar kazanıyor. Abone sayısının düşmeyeceğini varsayarsak yıl boyunca Musk’ın kazancı 1 milyon 185 bin doları geçecek. Bu abonelik ücretinde ise bir kesin olmayacağını belirtelim. Zira Abonelik özelliğinin duyurusunda Twitter, ilk 12 ay boyunca abonelik ücretlerinin yayıncıya aktarılacağını duyurmuştu. Twitter Abonelikler halihazırda birkaç ülkede içerik oluşturucuların kullanımına açılmış olsa da normal kullanıcılar Türkiye dahil diğer lokasyonlardan takip ettikleri kişilere abone olabiliyor.

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    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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