Elon Musk’ın 25 bin Twitter abonesi bulunuyor: Peki Musk, bundan ne kadar kazanıyor?

Musk'ın Twitter Abonelikler'den kazandığı para belli oldu
Twitter Abonelikler özelliği, hayranların özel içerik, özellikler, deneyimler vb. karşılığında en sevdikleri içerik oluşturucuları doğrudan destekleyebilmeleri anlamında OnlyFans veya Patreon'a çok benziyor diyebiliriz. Bu özelliği tanıtmak için Twitter CEO’su Elon Musk, paylaştığı bir ekran görüntüsünde 24.700 ücretli aboneye sahip olduğunu gözler önüne serdi. Musk’a aylık 3,99 dolar karşılığında abone (Türkiye’de 90,99 TL) olunabiliyor.
Dolayısıyla Musk, sadece Abonelikler özelliğinden ayda 98.800 dolar kazanıyor. Abone sayısının düşmeyeceğini varsayarsak yıl boyunca Musk’ın kazancı 1 milyon 185 bin doları geçecek. Bu abonelik ücretinde ise bir kesin olmayacağını belirtelim. Zira Abonelik özelliğinin duyurusunda Twitter, ilk 12 ay boyunca abonelik ücretlerinin yayıncıya aktarılacağını duyurmuştu. Twitter Abonelikler halihazırda birkaç ülkede içerik oluşturucuların kullanımına açılmış olsa da normal kullanıcılar Türkiye dahil diğer lokasyonlardan takip ettikleri kişilere abone olabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)