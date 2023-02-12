“Elon Musk ve Tesla beni soydu”

“Elon Musk’ın dürüstlük sorunları var”
Bir söyleşide Elon Musk ve Steve Jobs’u karşılaştırması istenen Wozniak, ortağı Jobs’ın dürüst olmaya çalıştığını ancak zaman zaman tüketiciyi yakalamak açısından söylemek istediğini farklı şekillerde ifade edebildiğini dile getiriyor. Bununla birlikte Jobs hiçbir zaman olmayan bir şeyi var gibi göstermedi.
Wozniak’a göre Elon Musk ise dürüstlük konusunda problemleri olan bir kişi. 2016 yılında Tesla satın alan Wozniak, yıl sonunda sözü verilen otomatik pilot için yükseltme paketi satın almasına rağmen buna kavuşamadı. 2017 yılında Musk yeni bir yükseltme paketi ile otomatik pilotu getirme sözü vermesine rağmen bu da olmadı. Yani Wozniak boşu boşuna yükseltme paketi satın almış oldu.
Wozniak; Musk ve şirketinin kendisini soyduğunu ve çok büyük miktarda parasını aldığını düşünüyor. Özellikle mevcut olmayan bileşenlere varmış gibi inandırıldıklarını vurguluyor. Elbette Wozniak’ın bir müşteri olarak şikâyetleri şeklinde değerlendirilebilir. Tesla sonraki yıllarda otomatik pilot özelliğini pek çok modele sunabilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah