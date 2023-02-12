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    “Elon Musk ve Tesla beni soydu”

    2016 yılından bu yana Tesla aracı için verilen otomatik pilot sözünün ödeme yapmasına rağmen bir türlü yerine getirilememesi üzerine Steve Wozniak firmaya verdi veriştirdi. 
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    Tesla Tam Boyutta Gör
    Evet bu ilginç ifadeler Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak’a ait. Satın aldığı Tesla aracının yükseltmelere rağmen söz verdiği otomatik pilot özelliğini getirmemesi üzerine ünlü isim ağzına geleni söyledi.

    “Elon Musk’ın dürüstlük sorunları var”

    Bir söyleşide Elon Musk ve Steve Jobs’u karşılaştırması istenen Wozniak, ortağı Jobs’ın dürüst olmaya çalıştığını ancak zaman zaman tüketiciyi yakalamak açısından söylemek istediğini farklı şekillerde ifade edebildiğini dile getiriyor. Bununla birlikte Jobs hiçbir zaman olmayan bir şeyi var gibi göstermedi.

    Wozniak’a göre Elon Musk ise dürüstlük konusunda problemleri olan bir kişi. 2016 yılında Tesla satın alan Wozniak, yıl sonunda sözü verilen otomatik pilot için yükseltme paketi satın almasına rağmen buna kavuşamadı. 2017 yılında Musk yeni bir yükseltme paketi ile otomatik pilotu getirme sözü vermesine rağmen bu da olmadı. Yani Wozniak boşu boşuna yükseltme paketi satın almış oldu.

    Wozniak; Musk ve şirketinin kendisini soyduğunu ve çok büyük miktarda parasını aldığını düşünüyor. Özellikle mevcut olmayan bileşenlere varmış gibi inandırıldıklarını vurguluyor. Elbette Wozniak’ın bir müşteri olarak şikâyetleri şeklinde değerlendirilebilir. Tesla sonraki yıllarda otomatik pilot özelliğini pek çok modele sunabilmişti.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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