Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında sitem etmesini seviyorum

Elon Musk'tan kendi tarzıyla eleştirilere cevap
Kısa bir süre önce mavi tik rozetini ücretli yapan, ardından "resmi" etiketini önce tanıtıp sonra onu kaldıran ve son olarak da Twitter için evden çalışma modelini yok eden Musk'ın ne yapacağı kestirilemiyor. "Resmi" etiketinin tekrar getirileceği konuşuluyor.
Kendisine gelen eleştirilere cevap vermeyi tercih eden Musk'ın yeni cevabı yine alevli tartışmaların başlamasına sebep oldu: "İnsanların Twitter'da Twitter hakkında sitem etmesini seviyorum."
Mavi tik rozetinde kararlı olan Musk'ın 8 dolar talebi geçerliliğini koruyor. Türkiye fiyatının aylık 109.99 TL olduğu bildirildi ancak bu fiyatın her an değişebileceğini, Musk'ın davranışlarından ötürü, söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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