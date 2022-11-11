Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında sitem etmesini seviyorum

Tam Boyutta Gör Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan ünlü iş insanı kendi kurallarını uygulamakta son derece ısrarcı. Kullanıcılar için getirdiği yeni özellikler ve şirkette hayata geçirdiği yeni politikalar binlerce kişinin eleştiri oklarına hedef olmaya devam ediyor.

Musk, Twitter çalışanları için uzaktan çalışma dönemini bitirdi 13 sa. önce eklendi

Elon Musk'tan kendi tarzıyla eleştirilere cevap

Kısa bir süre önce mavi tik rozetini ücretli yapan, ardından "resmi" etiketini önce tanıtıp sonra onu kaldıran ve son olarak da Twitter için evden çalışma modelini yok eden Musk'ın ne yapacağı kestirilemiyor. "Resmi" etiketinin tekrar getirileceği konuşuluyor.

Kendisine gelen eleştirilere cevap vermeyi tercih eden Musk'ın yeni cevabı yine alevli tartışmaların başlamasına sebep oldu: "İnsanların Twitter'da Twitter hakkında sitem etmesini seviyorum."

Mavi tik rozetinde kararlı olan Musk'ın 8 dolar talebi geçerliliğini koruyor. Türkiye fiyatının aylık 109.99 TL olduğu bildirildi ancak bu fiyatın her an değişebileceğini, Musk'ın davranışlarından ötürü, söyleyelim.

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Elon Musk: İnsanların Twitter hakkında sitem etmesini seviyorum