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    Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında sitem etmesini seviyorum

    Elon Musk aldığı kararlar ve sergilediği davranışlar ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı bile rahatsız etmişti. Kendisi yine sosyal medya gündemine yön veren bir açıklama yaptı.
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan ünlü iş insanı kendi kurallarını uygulamakta son derece ısrarcı. Kullanıcılar için getirdiği yeni özellikler ve şirkette hayata geçirdiği yeni politikalar binlerce kişinin eleştiri oklarına hedef olmaya devam ediyor.

     

    Elon Musk'tan kendi tarzıyla eleştirilere cevap

    Kısa bir süre önce mavi tik rozetini ücretli yapan, ardından "resmi" etiketini önce tanıtıp sonra onu kaldıran ve son olarak da Twitter için evden çalışma modelini yok eden Musk'ın ne yapacağı kestirilemiyor. "Resmi" etiketinin tekrar getirileceği konuşuluyor.

    Kendisine gelen eleştirilere cevap vermeyi tercih eden Musk'ın yeni cevabı yine alevli tartışmaların başlamasına sebep oldu: "İnsanların Twitter'da Twitter hakkında sitem etmesini seviyorum."

    Mavi tik rozetinde kararlı olan Musk'ın 8 dolar talebi geçerliliğini koruyor. Türkiye fiyatının aylık 109.99 TL olduğu bildirildi ancak bu fiyatın her an değişebileceğini, Musk'ın davranışlarından ötürü, söyleyelim. 

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