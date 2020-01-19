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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk çılgın planını açıkladı: 1 milyon insan Mars'a gidecek

    Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars'a göndermeyi hedeflediklerini açıkladı. Musk, Starship uzay gemisinin bu planda çok önemli rol oynayacağını söylüyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    25
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Elon Musk çılgın planını açıkladı: 1 milyon insan Mars'a gidecek
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    SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, insanlığı 'gezegenler arası bir ırk' haline getirmek için kolları sıvamış durumda. Mars planlarıyla ilgili bugün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Musk, 2050 yılına kadar tam 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını söyledi. 

    SpaceX'in yeni nesil uzay gemisi Starship ile ilgili konuşan Musk,"Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi var. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." ifadelerini kullandı. 

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    Elon Musk, gezegenler arası yaşamın mümkün olması için yörüngeye yılda bir megaton yük taşıyabilecek durumda olmamız gerektiğini söyledi. Şu anda aktif haldeki roketlerden hiçbirisi bunu başarabilecek seviyede değil. Starship uzay gemisi bu alanda yepyeni fırsatlar sunuyor olacak. İnsanlı Mars ve Ay görevleri için tasarlanan Starship, uzay araştırmaları tarihini değiştirebilecek müthiş bir potansiye sahip.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın 2023'te Ay'a göndereceği Japon milyarder, yanına 'kız arkadaşı' arıyor"

    Elon Musk geçtiğimiz yıl yaptığı yaptığı bir açıklamada, Mars'ta kendini idame ettiren bir koloni kurmak için yaklaşık 1000 Starship roketine ihtiyaç olduğunu söylemişti. Musk, SpaceX'in hedeflerinden birisinin yılda 100 adet Starship üretmek olduğunu belirtiyor. Yani 10 yıl gibi bir sürede 1000 Starship'lik dev filo tamamlanabilir.

    Starship, 2021'de hazır olacak

    SpaceX tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in 2021 yılı itibarıyla resmi görevlerine başlayacağı belirtilmişti. Şirket bu hedefe ulaşabilmek için şu anda sıkı bir çalışma sürecine girmiş durumda. SpaceX bildiğiniz gibi 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşımaya başlamak istiyor.

    Tam 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz. 



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    vs-fb 3 gün en beğenilen
    Hayalperestler ve meraklı insanlar olmasa bir adım ileri gidemezdik.
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    darkaura 3 gün
    elon musk'i severim, sempati duyarim ama bunu hep yapiyor. cok iddiali, yapabilceklerinin cok otesinde iddialarla dikkatleri uzerine cekiyor, yatirimci destegi sagliyor. su ana kadar cekirge iyi sicradi ama 1milyon kisiyi marsa tasimak elon musk'in yasam suresi icinde basarilabilcek bir sey degil, tasimasi hadi neysede, o kadar kisiyi besliyecek, ihtiyaclarini karsilayacak tedarik hattini kurmak, isigin bile 10dakikadan once ulasamadigi bir uzaklikda gunumuz teknolojisiyle cok zor.
    elon musk'i severim, sempati duyarim ama bunu hep yapiyor. cok iddiali, yapabilceklerinin cok otesinde iddialarla dikkatleri uzerine cekiyor, yatirimci destegi ...
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    2 Yanıt Yanıtla +14
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    1 Avatar
    LLithya 6 sa.
    Götür beni ay’a
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    cyberfalcon 1 gün
    Marstaki 1 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak onları Mars'a göndermekten daha zor. Roketlerle bu işi yapmak çok zor. Nükleerin bu iş için uygun olduğunu zannetmiyorum. Eğer yapılabilirse en verimli yolun uzay asansörü olduğunu düşünüyorum. Bence uzaya çıkışın anahtarı uzay asansörü
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    Guaire 2 gün
    Mars'ta yaşam, dünya üzerinde yeni bir kıta keşfedip kolonileştirmeye benzemez.

    Hava yok, su yok, hiçbir koruma yok, oradaki yaşam pamuk ipliğine, yani sürekli Dünya'ya ve oradan gelecek desteğe bağlı olacak. Kendi kendilerine yetemeyecekler. Sürekli küçücük kapalı alanlarda yaşanacak.

    Dur bi gidelim, olmazsa geri döneriz de olmaz. Oranın düşük yerçekimine vücut alıştıktan sonra Dünya'ya dönüşte büyük sıkıntılar yaşanır. Orada doğacak çocuklar da muhtemelen düşük yerçekimi nedeniyle farklılaşacaktır.

    Bilimkurgu film seyredip eğlenmeye benzemez.

    1 milyon kişilik altyapıyı da sıfırdan kuracaksın orada.

    İyice Jet Fadıl'a bağladı. Bu herifin de resmen bir kültü var. Müridi olmuş millet. Saçma sapan her sözüne inanıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ironman68 1 gün Guaire
    Gerçekten çok mantıklı analizler yapmışsın bu tarz bilinçli yorumlar bilgi katar, bakış açısını genişletir. Bu 1milyon insan götürme işi zaten hemen olabilecek birşey değil marsa ilk gidecek ekip 8-10 kişiden oluşacaktır önce bir alt yapı oluşturup çeşitli deneyler yapıp orada hayata tutunmaya çalışacaklar çok daha sonra yavaş yavaş oradaki koloninin sayısal arttırımı başlayabilir. Bu şekilde güçlü ve yeniden kullanılabilir roketlerin tasarlanması gezegenlere yolculuğun kapılarını açacaktır musk kenidisi ölmeden önce marsa gitmek bu bayrağı taşımak istiyor. Bunu başarabilir bence açtığı yoldanda insanlık faydalanıp gerisini getirecektir.
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    tobepeople 2 gün
    Müzeye gidip gelmek gibi olacağı için 1 milyon kişi normal.
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    GabrielPhoenix 2 gün
    Bizdeki çılgın projelere bak birde elon dayıdaki projelere gel heyt be 👍🏼 🤣
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    DH Misafiri 2 gün
    Uzay gemisi ve ışınlanma icat edilene kadar Uzay haberlerine inanmıyorum. Kıytırık roketler gidemiyor, gitse bile geri dönemez.
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    ibo-wan 2 gün
    İnsanlığın beklemesi gereken tek teknoloji yapay zekanın tam verimde çalışmasıdır. Böylece insanlığın doğuşundan beri varolan sorulara ve sorunlara x süre içerisinde yapay zeka cevap verebilecek.

    Yapay zeka ile her biri insanlığı binlerce sene ivmeleyecek olan gelişmelerden bahsedersek;
    *genetik şifrenin tam olarak çözülmesi ve anne karnında manipülasyon ile ideal insan üretimi (tüm hastalıklar zaten çözülecek ve insan herhangi yeni bir hastalığı da bağışık olarak doğacak vs),
    *verimli ve ucuz süper yakıt ve piller (böylece yakıt sorunu kalkacak ve insanlar rahatlıkla uzay yolculuğu yapabilecekler),
    *atom manipülasyonu ile istediğiniz maddeyi neredeyse yoktan varetme,
    *ışık hızının ötesine çıkabilen araçlar vs...

    Yani sadece yapay zekayı beklememiz yeterli.
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    SuperVisör 2 gün
    ANTİ GRAVİTE SEVK SİSTEMLERİ OLMADAN BU İŞ OLMAZ İNTİHAR OLUR ROKET TEKNOLOJİSİNİN GELECEGİ YOKTUR AKON ELİZABET KLARER
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    malifural 3 gün
    ne için 1 milyon insan gidecek. Madencilik ? için bile olsa o kadar insana gerek yok. Turizm ? zannetmiyorum dünyada o kadar uzaya meraklı zengin yoktur. Koloni Kurmak için ? 2050 ye kadar dünyanın bokunu çıkarmazsak ona da gerek yok.
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    kaazto28 3 gün
    2050 çok uzak bir yıl. Elon musk daha fazla çalış. Senden ricam, egosu tavan yapmış, narsist insanları, isimleri belli, ismi lazım değil, kim olduğunu bilirsin sen, hepsini topla, marsa götürsen biz de dünyada rahatımıza baksak. Bizim gibi insanlar aza kanaat eden insanlardır. Hele bir de oraya gittikten sonra başka boyuta geçseler tadından yenmez bir olay olur.

    Buradan sevgilerimi iletiyorum.
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    5567 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    starship, insanlı mars görevleri ve
    7 etiket daha uzay araştırmaları spacex elon musk Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler
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