Elon Musk çılgın planını açıkladı: 1 milyon insan Mars'a gidecek

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SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, insanlığı 'gezegenler arası bir ırk' haline getirmek için kolları sıvamış durumda. Mars planlarıyla ilgili bugün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Musk, 2050 yılına kadar tam 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını söyledi.

SpaceX'in yeni nesil uzay gemisi Starship ile ilgili konuşan Musk,"Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi var. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." ifadelerini kullandı.

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Elon Musk, gezegenler arası yaşamın mümkün olması için yörüngeye yılda bir megaton yük taşıyabilecek durumda olmamız gerektiğini söyledi. Şu anda aktif haldeki roketlerden hiçbirisi bunu başarabilecek seviyede değil. Starship uzay gemisi bu alanda yepyeni fırsatlar sunuyor olacak. İnsanlı Mars ve Ay görevleri için tasarlanan Starship, uzay araştırmaları tarihini değiştirebilecek müthiş bir potansiye sahip.

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Elon Musk geçtiğimiz yıl yaptığı yaptığı bir açıklamada, Mars'ta kendini idame ettiren bir koloni kurmak için yaklaşık 1000 Starship roketine ihtiyaç olduğunu söylemişti. Musk, SpaceX'in hedeflerinden birisinin yılda 100 adet Starship üretmek olduğunu belirtiyor. Yani 10 yıl gibi bir sürede 1000 Starship'lik dev filo tamamlanabilir.

Starship, 2021'de hazır olacak

SpaceX tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in 2021 yılı itibarıyla resmi görevlerine başlayacağı belirtilmişti. Şirket bu hedefe ulaşabilmek için şu anda sıkı bir çalışma sürecine girmiş durumda. SpaceX bildiğiniz gibi 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşımaya başlamak istiyor.

Tam 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.

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