Elon Musk çılgın planını açıkladı: 1 milyon insan Mars'a gidecek

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk, insanlığı 'gezegenler arası bir ırk' haline getirmek için kolları sıvamış durumda. Mars planlarıyla ilgili bugün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Musk, 2050 yılına kadar tam 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını söyledi.
SpaceX'in yeni nesil uzay gemisi Starship ile ilgili konuşan Musk,"Starship tasarımındaki amacımız her bir roketin günde 3, yılda ise yaklaşık 1000 uçuşa çıkabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi var. Yani 10 farklı Starship roketi bir yıl içerisinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilecek." ifadelerini kullandı.İlginizi Çekebilir Elon Musk, Mars'a gidiş-dönüş biletinin fiyatını açıkladı
Elon Musk, gezegenler arası yaşamın mümkün olması için yörüngeye yılda bir megaton yük taşıyabilecek durumda olmamız gerektiğini söyledi. Şu anda aktif haldeki roketlerden hiçbirisi bunu başarabilecek seviyede değil. Starship uzay gemisi bu alanda yepyeni fırsatlar sunuyor olacak. İnsanlı Mars ve Ay görevleri için tasarlanan Starship, uzay araştırmaları tarihini değiştirebilecek müthiş bir potansiye sahip.
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Elon Musk geçtiğimiz yıl yaptığı yaptığı bir açıklamada, Mars'ta kendini idame ettiren bir koloni kurmak için yaklaşık 1000 Starship roketine ihtiyaç olduğunu söylemişti. Musk, SpaceX'in hedeflerinden birisinin yılda 100 adet Starship üretmek olduğunu belirtiyor. Yani 10 yıl gibi bir sürede 1000 Starship'lik dev filo tamamlanabilir.
Starship, 2021'de hazır olacak
SpaceX tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Starship'in 2021 yılı itibarıyla resmi görevlerine başlayacağı belirtilmişti. Şirket bu hedefe ulaşabilmek için şu anda sıkı bir çalışma sürecine girmiş durumda. SpaceX bildiğiniz gibi 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşımaya başlamak istiyor.
Tam 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olan Starship; boyutlarına rağmen görece düşük maliyetlerle üretilebilmesi, devasa itici gücü ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle Apollo görevlerinden bu yana belki de son 50 yılın en heyecan verici roketlerinden birisi olacak. Elon Musk'ın da ifadeleriyle Starship, insanlığı Güneş Sistemi'ndeki her noktaya taşıyabilecek kapasiteye sahip. Bakalım devasa roketin Mars'a ilk insanları taşıdığı günleri görebilecek miyiz.
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Hava yok, su yok, hiçbir koruma yok, oradaki yaşam pamuk ipliğine, yani sürekli Dünya'ya ve oradan gelecek desteğe bağlı olacak. Kendi kendilerine yetemeyecekler. Sürekli küçücük kapalı alanlarda yaşanacak.
Dur bi gidelim, olmazsa geri döneriz de olmaz. Oranın düşük yerçekimine vücut alıştıktan sonra Dünya'ya dönüşte büyük sıkıntılar yaşanır. Orada doğacak çocuklar da muhtemelen düşük yerçekimi nedeniyle farklılaşacaktır.
Bilimkurgu film seyredip eğlenmeye benzemez.
1 milyon kişilik altyapıyı da sıfırdan kuracaksın orada.
İyice Jet Fadıl'a bağladı. Bu herifin de resmen bir kültü var. Müridi olmuş millet. Saçma sapan her sözüne inanıyorlar.
Yapay zeka ile her biri insanlığı binlerce sene ivmeleyecek olan gelişmelerden bahsedersek;
*genetik şifrenin tam olarak çözülmesi ve anne karnında manipülasyon ile ideal insan üretimi (tüm hastalıklar zaten çözülecek ve insan herhangi yeni bir hastalığı da bağışık olarak doğacak vs),
*verimli ve ucuz süper yakıt ve piller (böylece yakıt sorunu kalkacak ve insanlar rahatlıkla uzay yolculuğu yapabilecekler),
*atom manipülasyonu ile istediğiniz maddeyi neredeyse yoktan varetme,
*ışık hızının ötesine çıkabilen araçlar vs...
Yani sadece yapay zekayı beklememiz yeterli.
Buradan sevgilerimi iletiyorum.
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