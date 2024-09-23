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    Elon Musk, SpaceX’in Mars yolculukları hakkında çok önemli açıklamalar yaptı

    Dünyanın en zengin insanı ve SpaceX’in patronu olan Elon Musk, merak edilen Starship Mars yolculuklarının başlama tarihleri hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

    Elon Musk, SpaceX görevleri hakkında önemli açıklamalar yaptı Tam Boyutta Gör

    Elon Musk, önümüzdeki iki yıl içinde Mars’a beş insansız Starship görevi başlatmayı hedefliyor. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu görevlerin başarılı olması durumunda mürettebatlı Mars yolculuklarının da dört yıl içinde gerçekleşebileceğini belirtti. Ancak, görevlerde yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle insanlı seferler iki yıl daha ertelenebilir.

    Musk, daha önce Starship’in Mars’a iniş yapabilmesi için beş yıllık bir süreç öngörmüş, ilk insanlı Mars yolculuğunun ise yedi yıl içinde yapılabileceğini ifade etmişti. Bu süreç, Starship’in başarılı deneme uçuşları ve inişleri ile daha da netleşecek. Haziran ayında gerçekleştirilen bir testte, Starship yörüngeye ulaşarak atmosfere dönüş sırasında yüksek hızda ve ateşli bir iniş yaptıktan sonra Hint Okyanusu'na başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. Bu test, roketin dünya çevresinde tam bir tur yaptığı dördüncü denemeydi.

    SpaceX'in nihai hedefi, Starship’i çok amaçlı bir uzay aracı olarak geliştirmek. Bu araç hem insanları hem de kargoları Ay’a ve Mars’a taşımayı mümkün kılacak. NASA, SpaceX’in Starship’i ile mürettebatlı Artemis 3 görevinin 2026 yılına ertelendiğini duyurdu. İlk mürettebatlı Ay inişi ise başlangıçta 2025 yılı için planlanmıştı.

    Bu arada, Japon milyarder Yusaku Maezawa’nın Ay çevresinde gerçekleştireceği özel Starship yolculuğu, roketin geliştirilme sürecindeki belirsizlikler nedeniyle iptal edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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