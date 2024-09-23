Elon Musk, SpaceX’in Mars yolculukları hakkında çok önemli açıklamalar yaptı

Elon Musk, önümüzdeki iki yıl içinde Mars’a beş insansız Starship görevi başlatmayı hedefliyor. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu görevlerin başarılı olması durumunda mürettebatlı Mars yolculuklarının da dört yıl içinde gerçekleşebileceğini belirtti. Ancak, görevlerde yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle insanlı seferler iki yıl daha ertelenebilir.
Musk, daha önce Starship’in Mars’a iniş yapabilmesi için beş yıllık bir süreç öngörmüş, ilk insanlı Mars yolculuğunun ise yedi yıl içinde yapılabileceğini ifade etmişti. Bu süreç, Starship’in başarılı deneme uçuşları ve inişleri ile daha da netleşecek. Haziran ayında gerçekleştirilen bir testte, Starship yörüngeye ulaşarak atmosfere dönüş sırasında yüksek hızda ve ateşli bir iniş yaptıktan sonra Hint Okyanusu'na başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. Bu test, roketin dünya çevresinde tam bir tur yaptığı dördüncü denemeydi.
SpaceX'in nihai hedefi, Starship’i çok amaçlı bir uzay aracı olarak geliştirmek. Bu araç hem insanları hem de kargoları Ay’a ve Mars’a taşımayı mümkün kılacak. NASA, SpaceX’in Starship’i ile mürettebatlı Artemis 3 görevinin 2026 yılına ertelendiğini duyurdu. İlk mürettebatlı Ay inişi ise başlangıçta 2025 yılı için planlanmıştı.
Bu arada, Japon milyarder Yusaku Maezawa’nın Ay çevresinde gerçekleştireceği özel Starship yolculuğu, roketin geliştirilme sürecindeki belirsizlikler nedeniyle iptal edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)