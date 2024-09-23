Elon Musk, SpaceX’in Mars yolculukları hakkında çok önemli açıklamalar yaptı

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Elon Musk, önümüzdeki iki yıl içinde Mars’a beş insansız Starship görevi başlatmayı hedefliyor. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu görevlerin başarılı olması durumunda mürettebatlı Mars yolculuklarının da dört yıl içinde gerçekleşebileceğini belirtti. Ancak, görevlerde yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle insanlı seferler iki yıl daha ertelenebilir.

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Musk, daha önce Starship’in Mars’a iniş yapabilmesi için beş yıllık bir süreç öngörmüş, ilk insanlı Mars yolculuğunun ise yedi yıl içinde yapılabileceğini ifade etmişti. Bu süreç, Starship’in başarılı deneme uçuşları ve inişleri ile daha da netleşecek. Haziran ayında gerçekleştirilen bir testte, Starship yörüngeye ulaşarak atmosfere dönüş sırasında yüksek hızda ve ateşli bir iniş yaptıktan sonra Hint Okyanusu'na başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. Bu test, roketin dünya çevresinde tam bir tur yaptığı dördüncü denemeydi.

SpaceX'in nihai hedefi, Starship’i çok amaçlı bir uzay aracı olarak geliştirmek. Bu araç hem insanları hem de kargoları Ay’a ve Mars’a taşımayı mümkün kılacak. NASA, SpaceX’in Starship’i ile mürettebatlı Artemis 3 görevinin 2026 yılına ertelendiğini duyurdu. İlk mürettebatlı Ay inişi ise başlangıçta 2025 yılı için planlanmıştı.

Bu arada, Japon milyarder Yusaku Maezawa’nın Ay çevresinde gerçekleştireceği özel Starship yolculuğu, roketin geliştirilme sürecindeki belirsizlikler nedeniyle iptal edildi.

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