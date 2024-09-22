iQOO'nun yeni amiral gemisi büyük bir bataryayla satışa sunulacak

Son dönemde, Çin’in önde gelen akıllı telefon markaları, yılın son üç ayında yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni cihazlar arasında, büyük bataryaların giderek daha yaygın hale geleceği görülüyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Vivo Y300 Pro, 6.500mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekerken, yakında tanıtılacak olan iQOO Z9 Turbo+ modeli 6.400mAh'lik bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Son gelen sızıntılara göre, iQOO’nun bir sonraki amiral gemisi de büyük bir bataryaya sahip olacak.

Sızdırılan bilgilere göre, iQOO’nun yeni telefonu 6.100mAh kapasitesinde bir batarya ile gelecek. Bu bataryanın iki hücreli bir yapıya sahip olacağı ve 120W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Cihazın adı tam olarak belli olmasa da, bu özelliklerin iQOO 13 modeline ait olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, daha önceki raporlarda cihazın 50W kablosuz şarjı destekleyeceği de ifade edilmişti.

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iQOO 13 hakkında ortaya çıkan diğer detaylar da oldukça dikkat çekici. Cihaz, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip özel tasarım bir OLED ekran ile gelecek. Gücünü Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden alacak olan telefon, yüksek performans vaat ediyor. Kameralar tarafında ise, 50 megapiksel çözünürlüklü üç lensli bir sistemin yer alması bekleniyor. Ana kamera optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunarken, ultra geniş açılı ve periskop telefoto lensler de kullanıcılara sunulacak.

Telefonun diğer özellikleri arasında ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü, metal çerçeve, suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikası yer alıyor. Ayrıca, cihazın en üst versiyonunun 16 GB LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile geleceği söyleniyor.

iQOO 13’ün fiyatının yaklaşık 660 dolar civarında olacağı ve Aralık ayı başında satışa sunulacağı düşünülüyor. Bu yeni modelin büyük bataryası, hızlı şarj özellikleri ve güçlü donanımı ile piyasada büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

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iQOO'nun yeni amiral gemisi büyük bir bataryayla satışa sunulacak