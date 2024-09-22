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    Anlık Bildirim

    iQOO'nun yeni amiral gemisi büyük bir bataryayla satışa sunulacak

    iQOO uzun bir süredir yeni amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Ancak gelen son bilgiler bu sürecin sonuna gelindiğini ve yakında iQOO 13 serisinin karşımızda olacağını gösteriyor.

    iQOO'nun yeni amiral gemisi büyük bir bataryayla satışa sunulacak

    Son dönemde, Çin’in önde gelen akıllı telefon markaları, yılın son üç ayında yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni cihazlar arasında, büyük bataryaların giderek daha yaygın hale geleceği görülüyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Vivo Y300 Pro, 6.500mAh batarya kapasitesi ile dikkat çekerken, yakında tanıtılacak olan iQOO Z9 Turbo+ modeli 6.400mAh'lik bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Son gelen sızıntılara göre, iQOO’nun bir sonraki amiral gemisi de büyük bir bataryaya sahip olacak.

    Sızdırılan bilgilere göre, iQOO’nun yeni telefonu 6.100mAh kapasitesinde bir batarya ile gelecek. Bu bataryanın iki hücreli bir yapıya sahip olacağı ve 120W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Cihazın adı tam olarak belli olmasa da, bu özelliklerin iQOO 13 modeline ait olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, daha önceki raporlarda cihazın 50W kablosuz şarjı destekleyeceği de ifade edilmişti.

    iQOO 13 hakkında ortaya çıkan diğer detaylar da oldukça dikkat çekici. Cihaz, 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip özel tasarım bir OLED ekran ile gelecek. Gücünü Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden alacak olan telefon, yüksek performans vaat ediyor. Kameralar tarafında ise, 50 megapiksel çözünürlüklü üç lensli bir sistemin yer alması bekleniyor. Ana kamera optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunarken, ultra geniş açılı ve periskop telefoto lensler de kullanıcılara sunulacak.

    Telefonun diğer özellikleri arasında ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü, metal çerçeve, suya ve toza dayanıklı IP68 sertifikası yer alıyor. Ayrıca, cihazın en üst versiyonunun 16 GB LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile geleceği söyleniyor.

    iQOO 13’ün fiyatının yaklaşık 660 dolar civarında olacağı ve Aralık ayı başında satışa sunulacağı düşünülüyor. Bu yeni modelin büyük bataryası, hızlı şarj özellikleri ve güçlü donanımı ile piyasada büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 15 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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