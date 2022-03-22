Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk dünyanın en güçlü roketi Starship'in ilk uçuşu için tarih verdi

    Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Starship'in ilk yörünge testi için tarih verdi. Twitter'da sorulan sorulara yanıt veren ünlü milyarder, denemelerin yakında başlayacağını söyledi.
    Oy Ver

    Elon Musk Starship'in ilk uçuşu için tarih verdi: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon MuskStarship hakkında sorulan soruları yanıtladı. CNBC'ye verdiği röportajda dünyanın en büyük ve en gelişmiş roketi olma niteliği taşıyan Starship'in ''39 uçuşa uygun Raptor motoruna sahip olacağını'' bildiren Musk, ''bu motorları entegre etmenin yaklaşık 1 ay zaman alacağını ve Mayıs ayında yörünge uçuş testi için hazır olmayı umduklarını'' söyledi.

    FAA lisansına yakında kavuşacak

    Yüzlerce ton ağırlık taşıma kapasitesi sunması beklenen Starship, yük taşımacılığı ve insanlı Mars görevlerinde yeniden kullanılabilir bir roket olacak. Bununla birlikte geçtiğimiz Şubat ayında devasa bir fırlatma sistemi ile uzaya gönderilecek Starship'in fırlatılış anını gösteren bir video paylaşan SpaceX, yeni roketin yüksek irtifa testlerini tamamladı.

    İlk görevine geçtiğimiz yıl başlaması planlanan ancak bazı ertelemeler yaşayan Starship'in, 28 Mart tarihinde Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) lisans alması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 21 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız