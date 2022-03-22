Elon Musk dünyanın en güçlü roketi Starship'in ilk uçuşu için tarih verdi

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starship hakkında sorulan soruları yanıtladı. CNBC'ye verdiği röportajda dünyanın en büyük ve en gelişmiş roketi olma niteliği taşıyan Starship'in ''39 uçuşa uygun Raptor motoruna sahip olacağını'' bildiren Musk, ''bu motorları entegre etmenin yaklaşık 1 ay zaman alacağını ve Mayıs ayında yörünge uçuş testi için hazır olmayı umduklarını'' söyledi.
FAA lisansına yakında kavuşacak
Yüzlerce ton ağırlık taşıma kapasitesi sunması beklenen Starship, yük taşımacılığı ve insanlı Mars görevlerinde yeniden kullanılabilir bir roket olacak. Bununla birlikte geçtiğimiz Şubat ayında devasa bir fırlatma sistemi ile uzaya gönderilecek Starship'in fırlatılış anını gösteren bir video paylaşan SpaceX, yeni roketin yüksek irtifa testlerini tamamladı.
İlk görevine geçtiğimiz yıl başlaması planlanan ancak bazı ertelemeler yaşayan Starship'in, 28 Mart tarihinde Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) lisans alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tebrikler böyle zeki mühendislrere
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara