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    Twitter kullanıcı sayısı 1 milyara ulaşabilecek mi?

    Elon Musk önümüzdeki dönemde Twitter’ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşmasını istiyor. Bunun için TikTok ve WeChat benzeri stratejiler gerektiğini düşünüyor.   
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    Twitter
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    Elon Musk’ın Twitter çalışanları ile ilk kez bir araya geldiği tarihi toplantıda önemli konular konuşuldu. Elon Musk’ın uzaylı medeniyetlerden bahsettiği anlar daha çok gündeme gelse de geride kalan bir ayrıntı vardı.

    Twitter için 1 milyar hedefi

    Toplantıya 10 dakika geç kalan ve kendi telefonundan katılan Elon Musk, sosyal ağın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşma potansiyeli olduğunu ancak bunun WeChat ve TikTok benzeri bir yapıya bürünerek başarabileceğini belirtti.

    Twitter’ın insanların günlük hayatı ile entegre olan bir konsept benimsemesi gerektiğini belirten Elon Musk, algoritmaların da aynı TikTok gibi kullanıcıları keşfetmeye teşvik eden bir yapıda olmasını istiyor.

    WeChat ve TikTok sektörün en popüler uygulamaları durumunda ancak bunda Çin’in sansür politikasının etkisi büyük. Batılı sohbet ve sosyal medya uygulamaları yıllardır Çin’de yasaklı. Bu sayede Çinli alternatifleri çok hızlı büyüdü. Elbette onları kontrol altında tutan Çin hükümetinin teşvikleri de bunda önemli rol oynadı. WeChat uygulaması 2011 yılında, TikTok ise 2016 Sonbaharında Çin’de kullanıma sunulmuştu. Kısa sürede popüler olan uygulamalar bu gücü arkasına alarak global pazara açılmıştı.

    Twitter sosyal medya sektöründe çok etkileşim alan ancak daha ciddi bir ağ olarak görülüyor. TikTok ve Instagram görsel bazlı mekanikleri nedeniyle çok tutuluyor. WeChat ve Telegram gibi örnekler ise anlık mesaj iletebilme yeteneği sayesinde tercih ediliyor. Twitter’ın bunlara benzemesi şimdilik imkânsız gibi.

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