Elon Musk’tan yapay zekâ tepkisi: “Biz insanlara yapacak ne kalacak?”

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2015 yılında Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI, o zamandan beri yapay zekâ konusunda devrimsel ilerlemeler kaydediyor. Her ne kadar 2018 yılında Musk, şirketin yönetim kurulundan olası bir çıkar çatışması riski nedeniyle ayrılmış olsa da OpenAI, kuruluş ilkesi olan AGI yani yapay genel zekâ (bilinçli yapay zekâ) hedefleri doğrultusunda emin adımlar ile ilerliyor.

ChatGPT ile artan popülerliğin ardından şirket bir süre önce en gelişmiş yapay zekâ modeli GPT-4’ü tanıttı. GPT-4, ChatGPT Plus ve Microsoft Bing’te an itibariyle kullanılabilir durumdayken yetenekleri ile göz dolduruyor ve aynı zamanda endişelendiriyor da. Endişelenenler arasında eski kurucu ortak Elon Musk da bulunuyor.

Elon Musk, yapay zeka konusunda endişeli

Musk, Twitter hesabından GPT-4’ün Uniform Bar, LSAT, GRE gibi zorlu sınavlardan yüksek puan almasından sonra “Biz insanlara yapacak ne kalacak? Neuralink ile harekete geçsek iyi olur!” açıklamalarını yaptı. Musk, Neuralink ile birlikte beyne yerleştirilen bir çip ile insan-makine arayüzü oluşturmak istiyor. Neuralink ile çeşitli hastalıkların (Alzheimer, demans ve parkinson gibi) tedavi edilmesi ve diğer elektronik aletlerin düşünceyle kontrol edilmesi hedefleniyor.

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Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'sunun yanıtladığı tweet’te GPT-4’ün önceki versiyon GPt-3.5’e oranla ciddi bir gelişim gösterdiği görülüyor. OpenAI tarafından yapılan duyuruda da aslında buna dikkat çekiliyor. Evet, GPT-4 radikal değişiklikler ve yenilikler getirmiyor ancak mevcut olanı neredeyse eksiksiz hale getiriyor. GPT-4’ü, daha yetenekli, daha zeki, daha akılcı, daha anlayışlı, daha tarafsız ve daha ahlaklı olarak kısaca özetleyebiliriz.

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