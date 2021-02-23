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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk'tan Starlink açıklaması: Hızlar 300Mbit'e çıkıyor

    Elon Musk, Starlink hızlarının bu yıl içerisinde iki katına çıkacağını duyurdu. Ayrıca gecikme değerleri de yarı yarıya düşecek.
    23 Şubat 2021, 08:28 (Güncellendi, 43 dk.)
    793
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    5
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Elon Musk'tan Starlink açıklaması: Hızlar 300Mbit'e çıkıyor
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    SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink'in bu yıl içerisinde büyük bir güncelleme alacağını duyurdu. Twitter üzerinden konuşan Musk, 2021 yılında Starlink hızlarının 300Mbit seviyesine çıkacağını ve gecikme değelerinin de 20ms'ye ineceğini söyledi.

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    Twitter'da bir Starlink kullanıcısına cevap veren Musk,"Bu yılın ilerleyen dönemlerinde hız iki katına çıkarak 300Mbit seviyesine yükselecek & gecikmeler de 20ms seviyesine inecek." ifadelerini kullandı

    Dünyanın tamamı kapsama alanına giriyor

    Starlink'in kapsama alanı ve kapasitesiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan Musk,"Dünyanın çok büyük bir kısmı bu yılın sonu itibarıyla kapsama alanına girecek. Sonrasında ise amacımız kapsamayı yoğunlaştırmak olacak. Burada bir şeyi not etmek önemli: Hücresel ağ her zaman yoğun şehir bölgelerinde avantajlı olacak. Uydular düşük ve orta yoğunlukta nüfusa sahip bölgeler için daha uygun." ifadelerini kulandı.

    Starlink'in resmi internet sitesinde de kırsal bölgeler ifadelerine vurgu yapılıyor. Nüfus yoğunluğu yüksek kentlerde Starlink'in fiber altyapısı ve hücresel ağ ile yarışması zor. Ancak internetin çok kısıtlı olanaklarla sağlandığı veya hiç sağlanamadığı kırsal alanlarda Starlink büyük bir nimet olacak. Bugün ABD, İngiltere ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bile bazı kırsal alanlarda çok kısıtlı internet hizmetleri var. Starlink burada 300 mbit indirme hızı ve 20ms gecikme değerleriyle şimdiden heyecanlandırmaya başlamış durumda.

    Türkiye'de ise maalesef Starlink hizmetinin şu an için çok cazip olmadığı söylenebilir. Devlet tarafında resmi onay verilse dahi ücretler epey yüksek olacak, şu anda yaklaşık 1000 TL seviyesinde bir aylık ücret tahmin ediliyor. Gelecekte bu fiyatların düşme ihtimali de var ancak en azından ilk aşamada çok bir şey beklememek gerek.



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    antique 17 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha sonra insanların beynini etkileyecek
    teta ve gama sinyallerini salacak !!!
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    TITAN (S K) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yüksekten bitcoin aldım sonra düşünce sattım zarardayım. elon musk bitcoin piyasasını manipüle ederek milyarder oldu. sırf bu yüzden starlink almıcam.
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    4 435 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiber’in geçtiği yerde, daha ucuz değilse ben tercih etmezdim. Ancak taşrada yazlıkta hatların çok kötü olduğu yerde tercih ederdim. Rekabet iyidir de fiyat olarak rakip olacak mı acaba
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    mcrew (kemal kemal) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yani kalabalık yerleşim yerlerinde talep çok olsa bile hizmet veremeyecekler kapasite sebebiyle
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    Romeo84 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Akşam 7 den sonra 20 mb düşürücez demez herhalde. Burda yapanlar varda
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