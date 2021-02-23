Elon Musk'tan Starlink açıklaması: Hızlar 300Mbit'e çıkıyor

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SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink'in bu yıl içerisinde büyük bir güncelleme alacağını duyurdu. Twitter üzerinden konuşan Musk, 2021 yılında Starlink hızlarının 300Mbit seviyesine çıkacağını ve gecikme değelerinin de 20ms'ye ineceğini söyledi.

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Twitter'da bir Starlink kullanıcısına cevap veren Musk,"Bu yılın ilerleyen dönemlerinde hız iki katına çıkarak 300Mbit seviyesine yükselecek & gecikmeler de 20ms seviyesine inecek." ifadelerini kullandı

Dünyanın tamamı kapsama alanına giriyor

Starlink'in kapsama alanı ve kapasitesiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan Musk,"Dünyanın çok büyük bir kısmı bu yılın sonu itibarıyla kapsama alanına girecek. Sonrasında ise amacımız kapsamayı yoğunlaştırmak olacak. Burada bir şeyi not etmek önemli: Hücresel ağ her zaman yoğun şehir bölgelerinde avantajlı olacak. Uydular düşük ve orta yoğunlukta nüfusa sahip bölgeler için daha uygun." ifadelerini kulandı.

Starlink'in resmi internet sitesinde de kırsal bölgeler ifadelerine vurgu yapılıyor. Nüfus yoğunluğu yüksek kentlerde Starlink'in fiber altyapısı ve hücresel ağ ile yarışması zor. Ancak internetin çok kısıtlı olanaklarla sağlandığı veya hiç sağlanamadığı kırsal alanlarda Starlink büyük bir nimet olacak. Bugün ABD, İngiltere ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bile bazı kırsal alanlarda çok kısıtlı internet hizmetleri var. Starlink burada 300 mbit indirme hızı ve 20ms gecikme değerleriyle şimdiden heyecanlandırmaya başlamış durumda.

Türkiye'de ise maalesef Starlink hizmetinin şu an için çok cazip olmadığı söylenebilir. Devlet tarafında resmi onay verilse dahi ücretler epey yüksek olacak, şu anda yaklaşık 1000 TL seviyesinde bir aylık ücret tahmin ediliyor. Gelecekte bu fiyatların düşme ihtimali de var ancak en azından ilk aşamada çok bir şey beklememek gerek.

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