Elon Musk’tan “U” dönüşü: X’te başlıklar tekrar gösterilecek

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X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz aylarda platformdaki makalelerin başlıklarını kaldıran ve kullanıcıları başlığı görmek için makalenin kendisini açmaya zorlayan değişikliği geri almayı planlıyor. Elon Musk, paylaştığı bir gönderide ile şirketin başlıkları geri eklemek istediğini duyurdu. Musk, gelecekteki bir sürümde X'in başlığı görüntünün üstüne yerleştireceğini ve kullanıcıların başlığı platformda okumasına olanak tanıyacağını belirtti.

Başlıklar geri geliyor

Ekim ayında X, platformdaki makalelerden ve haber bağlantılarından başlıkları kaldırmaya başlamıştı. Şirket ayrıca sitenin "estetiğini iyileştirmek" ve platformda orijinal içeriği teşvik etmek için görüntünün üzerine yerleştirilen diğer bilgileri de kaldırdı. Musk ayrıca bunun clickbait sorununu da azaltacağını söylemişti. Ancak platformda sadece haber görselinin bulunduğu kart ve kısa açıklama bunun tam tersi şekilde çalışıyordu. Şimdi ise Musk, bir URL Kartının görüntüsünün üst kısmına başlığın yerleştirileceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Musk, bu değişikliğin ne zaman çıkacağını veya ilgili kartın neye benzeyeceğine dair bir örnek paylaşmadı. X, Elon Musk'ın geçen yılın sonlarında hizmeti satın almasından bu yana ciddi değişiklikler yaşadı. Bariz isim değişikliğinin yanında şirket, hizmete Blue abonelerine uygun daha fazla özellik ve değişiklik eklemek ve onu rakiplerinden ayırmak için çalışıyor.

Elon Musk’tan Gazze açıklaması 1 gün önce eklendi

Musk ayrıca gelecekte X'e entegre edilecek yeni hizmetler üzerinde de çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda Musk'ın PayPal günlerinden edindiği bilgileri kullanarak X'e PayPal'dan daha hızlı bir finans sistemi kurmayı planladığı iddia edildi. Bu ayın başlarında da X'in üretken yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok sergilendi. Yeni hizmetlerden herhangi birinin ne zaman halka açılacağına dair bir bilgi ise yok.

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