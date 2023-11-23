Elon Musk’tan “U” dönüşü: X’te başlıklar tekrar gösterilecek

X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz aylarda platformdaki makalelerin başlıklarını kaldıran ve kullanıcıları başlığı görmek için makalenin kendisini açmaya zorlayan değişikliği geri almayı planlıyor. Elon Musk, paylaştığı bir gönderide ile şirketin başlıkları geri eklemek istediğini duyurdu. Musk, gelecekteki bir sürümde X'in başlığı görüntünün üstüne yerleştireceğini ve kullanıcıların başlığı platformda okumasına olanak tanıyacağını belirtti.
Başlıklar geri geliyor
Ekim ayında X, platformdaki makalelerden ve haber bağlantılarından başlıkları kaldırmaya başlamıştı. Şirket ayrıca sitenin "estetiğini iyileştirmek" ve platformda orijinal içeriği teşvik etmek için görüntünün üzerine yerleştirilen diğer bilgileri de kaldırdı. Musk ayrıca bunun clickbait sorununu da azaltacağını söylemişti. Ancak platformda sadece haber görselinin bulunduğu kart ve kısa açıklama bunun tam tersi şekilde çalışıyordu. Şimdi ise Musk, bir URL Kartının görüntüsünün üst kısmına başlığın yerleştirileceğini söylüyor.
Musk ayrıca gelecekte X'e entegre edilecek yeni hizmetler üzerinde de çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda Musk'ın PayPal günlerinden edindiği bilgileri kullanarak X'e PayPal'dan daha hızlı bir finans sistemi kurmayı planladığı iddia edildi. Bu ayın başlarında da X'in üretken yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok sergilendi. Yeni hizmetlerden herhangi birinin ne zaman halka açılacağına dair bir bilgi ise yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.