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    Elon Musk’tan “U” dönüşü: X’te başlıklar tekrar gösterilecek

    Elon Musk, eski adı Twitter olan X'in, geçen ay başlıkları kaldırdıktan sonra platformdaki URL'li önizleme kartlarında başlıkları tekrar göstermeye başlayacağını söyledi.

    Elon Musk’tan “U” dönüşü: X’te başlıklar tekrar gösterilecek Tam Boyutta Gör

    X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz aylarda platformdaki makalelerin başlıklarını kaldıran ve kullanıcıları başlığı görmek için makalenin kendisini açmaya zorlayan değişikliği geri almayı planlıyor. Elon Musk, paylaştığı bir gönderide ile şirketin başlıkları geri eklemek istediğini duyurdu. Musk, gelecekteki bir sürümde X'in başlığı görüntünün üstüne yerleştireceğini ve kullanıcıların başlığı platformda okumasına olanak tanıyacağını belirtti.

    Başlıklar geri geliyor

    Ekim ayında X, platformdaki makalelerden ve haber bağlantılarından başlıkları kaldırmaya başlamıştı. Şirket ayrıca sitenin "estetiğini iyileştirmek" ve platformda orijinal içeriği teşvik etmek için görüntünün üzerine yerleştirilen diğer bilgileri de kaldırdı. Musk ayrıca bunun clickbait sorununu da azaltacağını söylemişti. Ancak platformda sadece haber görselinin bulunduğu kart ve kısa açıklama bunun tam tersi şekilde çalışıyordu. Şimdi ise Musk, bir URL Kartının görüntüsünün üst kısmına başlığın yerleştirileceğini söylüyor.

    Elon Musk’tan “U” dönüşü: X’te başlıklar tekrar gösterilecek Tam Boyutta Gör
    Musk, bu değişikliğin ne zaman çıkacağını veya ilgili kartın neye benzeyeceğine dair bir örnek paylaşmadı. X, Elon Musk'ın geçen yılın sonlarında hizmeti satın almasından bu yana ciddi değişiklikler yaşadı. Bariz isim değişikliğinin yanında şirket, hizmete Blue abonelerine uygun daha fazla özellik ve değişiklik eklemek ve onu rakiplerinden ayırmak için çalışıyor.

    Musk ayrıca gelecekte X'e entegre edilecek yeni hizmetler üzerinde de çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda Musk'ın PayPal günlerinden edindiği bilgileri kullanarak X'e PayPal'dan daha hızlı bir finans sistemi kurmayı planladığı iddia edildi. Bu ayın başlarında da X'in üretken yapay zeka tabanlı sohbet robotu Grok sergilendi. Yeni hizmetlerden herhangi birinin ne zaman halka açılacağına dair bir bilgi ise yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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