Elon Musk’tan kritik karar: Tüm X gelirleri Gazze savaşına

Tam Boyutta Gör Uzun bir süredir devam eden ve binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan İsrail’in Gazze şeridi ablukası tüm dünyada yankı bulurken farklı platformlardan da maddi yardımların duyurusu geliyor. Elon Musk da kolları sıvadı.

Elon Musk’tan mağdurlara yardım

Elon Musk geç saatlerde yaptığı duyuruda, X platformunun elde ettiği tüm reklam ve abonelik gelirlerinin Gazze’deki savaşa bağışlanacağını açıkladı. Bağışlar İsrail’deki hastanelere ve Gazze’deki Kızıl Haç kuruluşuna gidecek.

Elon Musk zulüm vurgusu yaptı 2 gün önce eklendi

Duyuru sonrasında yardımların Hamas’ın eline geçebileceğini iddia eden bazı gruplar Elon Musk’ı eleştirdi ancak ünlü isim Kızıl Haç üzerinden bağışları takip edeceklerini ve din, dil, ırk ayırmadan masum insanlara yardım edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.