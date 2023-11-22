Elon Musk’tan kritik karar: Tüm X gelirleri Gazze savaşına

Elon Musk’tan mağdurlara yardım
Elon Musk geç saatlerde yaptığı duyuruda, X platformunun elde ettiği tüm reklam ve abonelik gelirlerinin Gazze’deki savaşa bağışlanacağını açıkladı. Bağışlar İsrail’deki hastanelere ve Gazze’deki Kızıl Haç kuruluşuna gidecek.
Duyuru sonrasında yardımların Hamas’ın eline geçebileceğini iddia eden bazı gruplar Elon Musk’ı eleştirdi ancak ünlü isim Kızıl Haç üzerinden bağışları takip edeceklerini ve din, dil, ırk ayırmadan masum insanlara yardım edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.