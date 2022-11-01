Elon Musk'tan ücretli Twitter aboneliği tepkilerine cevap: Faturaları ödememiz gerekiyor

Tam Boyutta Gör Milyarder girişimci Elon Musk, yaklaşan Twitter Blue abonelik ücreti artışının nedenini açıkladı. İşadamı, şirketin yalnızca reklam verenlere güvenemeyeceğini ve yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Musk, eleştiri alan bu konuyu ünlü yazar Stephen King'in tweetlerinden birinin altında dile getirdi.

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20 dolar yerine 8 dolar teklifi

Stephen King, Twitter'da yapılacak değişikliklere duyduğu öfkeyi dile getirdi - söylentilere göre şirket, doğrulanmış hesapların (tik işaretli) Twitter Blue aboneliği satın almasını zorunlu kılacak, aksi takdirde hesap doğrulama işareti kaldırılacak. Buna ek olarak, sosyal ağ ücretli abonelik fiyatını 4,99 dolardan 20 dolara çıkaracak. King, platformun sitede yer alması için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyledi ve hesabını kapatmakla tehdit etti.

Musk ise platformun faturalarını bir şekilde ödemesi gerektiğini ve şirketin yalnızca reklamverenlerden elde edilen gelire bel bağlayamayacağını söyledi. Ayrıca fiyatın 20 dolar yerine 8 dolara yükseltilmesini teklif etti. Buna ek olarak da değişiklikleri uygulamaya koymadan önce kararın gerekçelerini açıklayacağının sözünü vererek, bunun Twitter'daki troller ve botlarla mücadeleye yardımcı olacağını belirtti.

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Elon Musk'tan ücretli Twitter aboneliği tepkilerine cevap