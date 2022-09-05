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    Güç Yüzükleri dizisi Amazon Prime Video’da izlenme rekoru kırdı

    Amazon Prime Video’nun en yüksek bütçeli dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri, kendisinden beklenen başarıyı gösteriyor. İzlenme rakamları rekor kırdı.     
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    Amazon
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    Amazon’un merakla beklenen yeni dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri nihayet yayına başladı. İlk iki bölümü ile başlayan ve her Cuma yeni bir bölümü yayınlanacak olan dizi izlenme rekorları kırıyor.

    Yüzüklerin Efendisi rekor kırdı

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yapılan açıklamaya göre Prime Video üzerinde 24 saat içerisinde 25 milyon izleyiciye ulaştı. İlk sezon için 465 milyon dolar bütçe ayrılan yapımın şu anda karşısında ise HBO’nun House of Dragon serisi var. 9.986 milyon izleyici ile HoD dizisi de HBO rekoru kırmıştı.

    Amazon Prime ayrıca dizinin yorumlarını da 72 saat geciktirecek. Bu süreçte troll veya bot yorum taramasının yapılacağı ifade ediliyor. Özellikle aktör seçimlerinden ötürü eleştirilen dizi farklı platformlarda düşük puanlar almıştı.

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri adıyla ülkemizde yayına başlayan dizi Orta Dünya’daki İkinci Çağ dönemini işliyor. Yüzüklerin dövülmesi, Lord Sauron’un yükselişi ve Numenor’un destansı hikâyesi gibi pek çok İkinci Çağ konusu dizide yer alacak.

    Dizide Galadriel’in genç halini Morfydd Clark oynarken yarı elf Elrond’u ise Robert Aramayo canlandırıyor. Dizinin çekimleri efsane serinin başladığı Yeni Zelanda’daki mekânlarda başlamıştı. Ülkemizde de Türkçe seslendirme ile diziyi izlemek mümkün.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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    856 kez okundu.
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