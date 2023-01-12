Twitter Singapur ofisi de kirasını ödeyemiyor

Twitter Singapur ofisinde karmaşa
Geçtiğimiz haftalarda ikinci büyük ofisi olan Seattle ofisinin kirasını ödemediği için boşaltan Twitter, ana merkez olan San Fransisco ofisinin kirasını ödemediği için de temerrüde düşmüştü. Twitter Singapur ofisinde de kiralar ödenmiyor.
Gelen bilgilere göre Asya-Pasifik merkezi olan Singapur ofisi ödenmeyen kiralar nedeniyle boşaltılıyor. Bina sahipleri temerrüde düşen kiralar nedeniyle tahliye talep etti. Böylece 3 önemli ofiste hali hazırda kira temerrüdü oluştu.
Diğer taraftan Twitter çalışanlarının ikramiye ve aile yardımları da kesiliyor. Ayrıca yemekler ücretli olacak. Elon Musk uzaktan çalışılan bir ofiste öğün başına 400$ maliyetin anlamsız olduğunu belirtiyor. Çalışanlar sadece kahve ve atıştırmalıklara para ödemeyecek. Bu aşırı tedbirlerin Twitter’a ne kadar tasarruf sağlayacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..