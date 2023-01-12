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    Twitter Singapur ofisi de kirasını ödeyemiyor

    Twitter’ın kârlılığını arttırmak için sert tedbirler alan Elon Musk şimdi de ofislerin kirasını ödemiyor. Ayrıca çalışanlara verilen yemek yardımı da kesiliyor. 
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Tasarruf tedbirlerini abartarak Twitter çalışanlarının kendi tuvalet kâğıdını getirmesine sebep olan Elon Musk’ın diğer bir tasarruf tedbiri ise kiraları ödememek. Şimdiden 3 büyük ofiste kira tartışmaları başladı.

    Twitter Singapur ofisinde karmaşa

    Geçtiğimiz haftalarda ikinci büyük ofisi olan Seattle ofisinin kirasını ödemediği için boşaltan Twitter, ana merkez olan San Fransisco ofisinin kirasını ödemediği için de temerrüde düşmüştü. Twitter Singapur ofisinde de kiralar ödenmiyor.

    Gelen bilgilere göre Asya-Pasifik merkezi olan Singapur ofisi ödenmeyen kiralar nedeniyle boşaltılıyor. Bina sahipleri temerrüde düşen kiralar nedeniyle tahliye talep etti. Böylece 3 önemli ofiste hali hazırda kira temerrüdü oluştu.

    Diğer taraftan Twitter çalışanlarının ikramiye ve aile yardımları da kesiliyor. Ayrıca yemekler ücretli olacak. Elon Musk uzaktan çalışılan bir ofiste öğün başına 400$ maliyetin anlamsız olduğunu belirtiyor. Çalışanlar sadece kahve ve atıştırmalıklara para ödemeyecek. Bu aşırı tedbirlerin Twitter’a ne kadar tasarruf sağlayacağı merak konusu.

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    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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