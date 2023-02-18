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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Tesla için kesenin ağzını açıyor: Lityum madenciliği şirketi satın alacak

    Bloomberg'in servis ettiği habere göre Elon Musk milyar dolarlık yeni bir satın alıma hazırlanıyor. Amerikalı girişimcinin hedefinde ise lityum madenciliği yapan Sigma Lithium şirketi var.
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    Elon Musk, Tesla için lityum madenciliği şirketi satın alacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, lityum madenciliği yapan Sigma Lithium şirketini satın almayı düşünüyor. Lityum bildiğiniz üzere elektrikli otomobillerde kullanılan bataryalar için son derece önemli bir element. Bloomberg konuyla ilgili bazı önemli bilgiler aktardı.

    Elon Musk tarafından yönetilen elektrikli otomobil üreticisi, birleşme konusunda ilk adımı atarak bir görüşme yaptı. İşlem için 3 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Sigma Lithium, Tesla'nın satın almak istediği lityum madenciliği sektöründeki birkaç seçenekten biri konumunda.

    Elon Musk, Tesla için lityum madenciliği şirketi satın alacak Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketi gidişatı belirleyecek

    Bloomberg'in kaynakları, görüşmelerin erken bir aşamada olduğunu ve hiçbir yere varmayabileceğini söylüyor. Anlaşmanın önündeki en büyük risk fiyat meselesi. Sigma Lithium hisseleri geçtiğimiz yıl üç katına çıktı, dolayısıyla şirket Tesla'ya uymayacak bir fiyat etiketi belirleyebilir.

    Elon Musk, Tesla için lityum madenciliği şirketi satın alacak Tam Boyutta Gör
    Her halükarda anlaşma gerçekleşirse Sigma Lithium, Musk'ın yakın dönemde gerçekleştirdiği ikinci milyar dolarlık satın alma olacak. Tesla'nın patronu hatırlayacağınız üzere 2022 yılının sonlarında Twitter'ı satın almak için tam 44 milyar dolar para ödemişti.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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