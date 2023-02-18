Elon Musk, Tesla için kesenin ağzını açıyor: Lityum madenciliği şirketi satın alacak

Tam Boyutta Gör Tesla, lityum madenciliği yapan Sigma Lithium şirketini satın almayı düşünüyor. Lityum bildiğiniz üzere elektrikli otomobillerde kullanılan bataryalar için son derece önemli bir element. Bloomberg konuyla ilgili bazı önemli bilgiler aktardı.

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Elon Musk tarafından yönetilen elektrikli otomobil üreticisi, birleşme konusunda ilk adımı atarak bir görüşme yaptı. İşlem için 3 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Sigma Lithium, Tesla'nın satın almak istediği lityum madenciliği sektöründeki birkaç seçenekten biri konumunda.

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Fiyat etiketi gidişatı belirleyecek

Bloomberg'in kaynakları, görüşmelerin erken bir aşamada olduğunu ve hiçbir yere varmayabileceğini söylüyor. Anlaşmanın önündeki en büyük risk fiyat meselesi. Sigma Lithium hisseleri geçtiğimiz yıl üç katına çıktı, dolayısıyla şirket Tesla'ya uymayacak bir fiyat etiketi belirleyebilir.

Tam Boyutta Gör Her halükarda anlaşma gerçekleşirse Sigma Lithium, Musk'ın yakın dönemde gerçekleştirdiği ikinci milyar dolarlık satın alma olacak. Tesla'nın patronu hatırlayacağınız üzere 2022 yılının sonlarında Twitter'ı satın almak için tam 44 milyar dolar para ödemişti.

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Elon Musk, Tesla için lityum madenciliği şirketi satın alacak