Elon Musk, Tesla için kesenin ağzını açıyor: Lityum madenciliği şirketi satın alacak

Elon Musk tarafından yönetilen elektrikli otomobil üreticisi, birleşme konusunda ilk adımı atarak bir görüşme yaptı. İşlem için 3 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Sigma Lithium, Tesla'nın satın almak istediği lityum madenciliği sektöründeki birkaç seçenekten biri konumunda.
Fiyat etiketi gidişatı belirleyecek
Bloomberg'in kaynakları, görüşmelerin erken bir aşamada olduğunu ve hiçbir yere varmayabileceğini söylüyor. Anlaşmanın önündeki en büyük risk fiyat meselesi. Sigma Lithium hisseleri geçtiğimiz yıl üç katına çıktı, dolayısıyla şirket Tesla'ya uymayacak bir fiyat etiketi belirleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah