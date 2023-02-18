Twitter, iki adımlı doğrulama için sms ücreti alacak

Tam Boyutta Gör Twitter, iki adımlı kimlik doğrulama için sms kullanımını ücretli yaptı. Twitter’da SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanabilmek için artık Twitter Blue abonesi olmak gerekiyor. Kullanıcılar, hesaplarının güvenliğini sağlamak için Google Authenticator gibi üçüncü parti kimlik doğrulama uygulamalarını kullanmak zorunda.

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Tam Boyutta Gör 20 Mart’tan itibaren SMS aracılığıyla iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanımı için Twitter Blue aboneliği gerekecek. Twitter, son tarih itibarıyla hâlâ Blue aboneliği almamış tüm kullanıcılar için iki faktörlü kimlik doğrulamayı otomatik olarak kapatacak. Zaten şu anda uygulama açıldığında çıkan uyarı mesajında doğrudan kapatmaya yönlendiriliyor.

Twitter, SMS bazlı kimlik doğrulamanın kötü niyetli kişiler tarafından istismar edildiğini söylüyor. Fiziksel güvenlik anahtarları veya kimlik doğrulama uygulaması kullananlar için Blue aboneliğini zorunlu kılma gibi bir durum söz konusu değil; en azından şimdilik…

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Twitter iki adımlı kimlik doğrulama ücretli oluyor