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    Anlık Bildirim

    Twitter, iki adımlı doğrulama için sms ücreti alacak

    Twitter, iki adımlı doğrulama özelliğinin Blue abonelerine özel olacağını duyurdu. Twitter iki faktörlü kimlik doğrulama kaldırılacaksa hesap güvenliği nasıl sağlanacak?
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    twitter iki adımlı doğrulama sms ücreti Tam Boyutta Gör
    Twitter, iki adımlı kimlik doğrulama için sms kullanımını ücretli yaptı. Twitter’da SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanabilmek için artık Twitter Blue abonesi olmak gerekiyor. Kullanıcılar, hesaplarının güvenliğini sağlamak için Google Authenticator gibi üçüncü parti kimlik doğrulama uygulamalarını kullanmak zorunda.

    twitter iki adımlı kimlik doğrulama blue aboneleri Tam Boyutta Gör
    20 Mart’tan itibaren SMS aracılığıyla iki faktörlü kimlik doğrulamanın kullanımı için Twitter Blue aboneliği gerekecek. Twitter, son tarih itibarıyla hâlâ Blue aboneliği  almamış tüm kullanıcılar için iki faktörlü kimlik doğrulamayı otomatik olarak kapatacak. Zaten şu anda uygulama açıldığında çıkan uyarı mesajında doğrudan kapatmaya yönlendiriliyor.

    Twitter, SMS bazlı kimlik doğrulamanın kötü niyetli kişiler tarafından istismar edildiğini söylüyor. Fiziksel güvenlik anahtarları veya kimlik doğrulama uygulaması kullananlar için Blue aboneliğini zorunlu kılma gibi bir durum söz konusu değil; en azından şimdilik…

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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