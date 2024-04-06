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Amerikalı işadamı Elon Musk, 2024 yazında Tesla otomobillerini temel alan bir otonom taksiyi piyasaya süreceklerini açıkladı. Girişimciye göre Robotaksi'nin tanıtımı 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Elon Musk, Tesla’yı otomobillerin Microsoft'u yapmak istiyor 1 gün önce eklendi

Musk'ın kısa açıklaması duyuru tarihinden bahsetmekle sınırlıydı, ancak elektrikli kamyonet Tesla Cybertruck'ın duyurudan seri üretimin başlangıcına kadar 4 yıllık bir süreçten geçtiğini de hatırlatalım. 2017'de tanıtılan elektrikli kamyon Tesla Semi ise bu yolu beş yılda kat etmişti.

Tesla'nın robotik taksi fikri 2019'dan bu yana gündemde ve otonom taksi projesinden Cybertruck'ın duyurulmasıyla eşzamanlı olarak bahsedilmişti. Böyle bir aracın ortaya çıkmasının ana koşulu, teoride aracın tamamen otonom kontrolünü sağlayan FSD yazılım sisteminin yeterli olgunluğa ulaşması.

Tesla Robotaksi nedir?

Robotaksi, Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti sunmak için tasarlanmış otonom araç platformu olacak. Bu araçlar, Tesla'nın FSD (Tam Otonom Sürüş) yazılımı ve diğer gelişmiş sensörler ile donatılacaklar ve insan müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde yol alabilecek şekilde geliştirilecekler.

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Elon Musk, Tesla Robotaksi'nin ne zaman tanıtılacağını açıkladı