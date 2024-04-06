Elon Musk, Tesla Robotaksi'nin ne zaman tanıtılacağını açıkladı

Amerikalı işadamı Elon Musk, 2024 yazında Tesla otomobillerini temel alan bir otonom taksiyi piyasaya süreceklerini açıkladı. Girişimciye göre Robotaksi'nin tanıtımı 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.
Musk'ın kısa açıklaması duyuru tarihinden bahsetmekle sınırlıydı, ancak elektrikli kamyonet Tesla Cybertruck'ın duyurudan seri üretimin başlangıcına kadar 4 yıllık bir süreçten geçtiğini de hatırlatalım. 2017'de tanıtılan elektrikli kamyon Tesla Semi ise bu yolu beş yılda kat etmişti.
Tesla'nın robotik taksi fikri 2019'dan bu yana gündemde ve otonom taksi projesinden Cybertruck'ın duyurulmasıyla eşzamanlı olarak bahsedilmişti. Böyle bir aracın ortaya çıkmasının ana koşulu, teoride aracın tamamen otonom kontrolünü sağlayan FSD yazılım sisteminin yeterli olgunluğa ulaşması.
Tesla Robotaksi nedir?
Robotaksi, Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti sunmak için tasarlanmış otonom araç platformu olacak. Bu araçlar, Tesla'nın FSD (Tam Otonom Sürüş) yazılımı ve diğer gelişmiş sensörler ile donatılacaklar ve insan müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde yol alabilecek şekilde geliştirilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...