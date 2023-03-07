Elon Musk, Twitter'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu

Twitter'a eklenecek yeni özellikler belli oldu
Hafta sonu yaptığı paylaşımda Elon Musk, uçtan uca şifreli DM özelliğinin bu ay içerisinde kullanıma sunulacağını söyledi. Bilmeyenler için uzun süredir beklenen ve günümüzde birçok platformda karşımıza çıkan bu özellik, platformdaki direkt mesajlara cihaz tabanlı şifreleme getirecek. Bu sayede mesajların Twitter çalışanlarının görmesi dahi engellenmiş olacak.
Ayrıca Musk, kullanıcıların bireysel DM'lere istedikleri herhangi bir emoji ile yanıt verme olanağına da sahip olacağını duyurdu. Günümüzde Twitter'da bir DM'ye emoji ile yanıt vermeye çalıştığınızda, seçebileceğiniz yalnızca altı seçenek bulunuyor. Görünüşe göre Musk, tüm emoji seçeneklerinin kullanılmasına izin verecek.
Elon Musk’ın konuyla ilgili attığı tweet de şöyle: “Bireysel DM’leri yanıtlama, emojilere tepki bırakma ve şifreleme özelliğini bu ayın sonunda kullanıma sunmayı hedefliyoruz.”
Bilindiği üzere Elon Musk, 2023’ün sonuna kadar Twitter CEO’su olarak kalmaya devam edecek. Bu noktada ünlü milyarderin karakter sınırını 10 bine çıkarmak gibi farklı planları da bulunuyor. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez