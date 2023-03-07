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    Elon Musk, Twitter'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu

    Elon Musk, Twitter'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu. Sosyal medya platformu, uçtan uca şifreleme ve mesajlara emojiyle tepki verme dahil olmak üzere bir dizi özelliğe kavuşacak.
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    Elon Musk, Twitter'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter platformunda önemli değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Şimdi de ünlü milyarder, Twitter ekibinin kullanıcı deneyimini geliştirmek için eklemeyi planladığı bazı yeni özellikleri duyurdu. Sosyal medya platformu nihayet uçtan uca şifreleme ve tam imoji desteğine kavuşuyor.

    Twitter'a eklenecek yeni özellikler belli oldu

    Hafta sonu yaptığı paylaşımda Elon Musk, uçtan uca şifreli DM özelliğinin bu ay içerisinde kullanıma sunulacağını söyledi. Bilmeyenler için uzun süredir beklenen ve günümüzde birçok platformda karşımıza çıkan bu özellik, platformdaki direkt mesajlara cihaz tabanlı şifreleme getirecek. Bu sayede mesajların Twitter çalışanlarının görmesi dahi engellenmiş olacak.

    Ayrıca Musk, kullanıcıların bireysel DM'lere istedikleri herhangi bir emoji ile yanıt verme olanağına da sahip olacağını duyurdu. Günümüzde Twitter'da bir DM'ye emoji ile yanıt vermeye çalıştığınızda, seçebileceğiniz yalnızca altı seçenek bulunuyor. Görünüşe göre Musk, tüm emoji seçeneklerinin kullanılmasına izin verecek. 

    Elon Musk’ın konuyla ilgili attığı tweet de şöyle: “Bireysel DM’leri yanıtlama, emojilere tepki bırakma ve şifreleme özelliğini bu ayın sonunda kullanıma sunmayı hedefliyoruz.”

    Bilindiği üzere Elon Musk, 2023’ün sonuna kadar Twitter CEO’su olarak kalmaya devam edecek. Bu noktada ünlü milyarderin karakter sınırını 10 bine çıkarmak gibi farklı planları da bulunuyor. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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