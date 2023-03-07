Elon Musk, Twitter'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu

Tam Boyutta Gör Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter platformunda önemli değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Şimdi de ünlü milyarder, Twitter ekibinin kullanıcı deneyimini geliştirmek için eklemeyi planladığı bazı yeni özellikleri duyurdu. Sosyal medya platformu nihayet uçtan uca şifreleme ve tam imoji desteğine kavuşuyor.

Twitter'a eklenecek yeni özellikler belli oldu

Hafta sonu yaptığı paylaşımda Elon Musk, uçtan uca şifreli DM özelliğinin bu ay içerisinde kullanıma sunulacağını söyledi. Bilmeyenler için uzun süredir beklenen ve günümüzde birçok platformda karşımıza çıkan bu özellik, platformdaki direkt mesajlara cihaz tabanlı şifreleme getirecek. Bu sayede mesajların Twitter çalışanlarının görmesi dahi engellenmiş olacak.

Ayrıca Musk, kullanıcıların bireysel DM'lere istedikleri herhangi bir emoji ile yanıt verme olanağına da sahip olacağını duyurdu. Günümüzde Twitter'da bir DM'ye emoji ile yanıt vermeye çalıştığınızda, seçebileceğiniz yalnızca altı seçenek bulunuyor. Görünüşe göre Musk, tüm emoji seçeneklerinin kullanılmasına izin verecek.

Elon Musk’ın konuyla ilgili attığı tweet de şöyle: “Bireysel DM’leri yanıtlama, emojilere tepki bırakma ve şifreleme özelliğini bu ayın sonunda kullanıma sunmayı hedefliyoruz.”

Twitter Blue 20'den fazla ülkeye geliyor 3 gün önce eklendi

Bilindiği üzere Elon Musk, 2023’ün sonuna kadar Twitter CEO’su olarak kalmaya devam edecek. Bu noktada ünlü milyarderin karakter sınırını 10 bine çıkarmak gibi farklı planları da bulunuyor. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.