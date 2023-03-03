Türkiye yok! Twitter Blue hizmeti 20'den fazla ülkeye geliyor

Tam Boyutta Gör Twitter'ın ücretli planı Twitter Blue artık Avrupa'da 20'den fazla yeni ülkede kullanılabilir hale getirildi. Blue servisi, Twitter’ın gelirlerini artırması için başlatılmıştı. Hizmet sayesinde isteyen herkes mavi tik rozetini alabiliyor ve bazı avantajlardan yararlanabiliyor.

Twitter Blue, 20'den fazla ülkeye geldi

Twitter Blue artık Hollanda, Polonya, İrlanda, Belçika, İsveç, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Danimarka, Yunanistan, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Letonya, Slovenya, Estonya, Hırvatistan, Lüksemburg, Malta ve Kıbrıs’ta kullanılabilir oldu ancak Türkiye’nin bu kapsama dahil edilmemesi ise oldukça enteresan.

Öte yandan bu genişleme adımıyla birlikte Twitter Blue, dünya genelinde 35’ten fazla ülkede kullanılabilir hale geliyor. Elon Musk yönetimindeki Twitter Blue ilk olarak Aralık ayında, ödeme yapan kullanıcılar için Blue doğrulama işaretiyle birlikte aylık 8 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü. Twitter daha sonra 60 dakika uzunluğunda videolar, 4.000 karakter uzunluğunda tweetler, daha az reklam, aramalarda öncelik, tweet düzenleme gibi özellikleri hizmete eklemişti.

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Musk, abonelik planlarının ciddi gelir getireceğine güveniyor olsa da, ilk sonuçlar cesaret verici değil. Tahminlere ve raporlara göre, yeni Twitter Blue hizmetinin yalnızca 300.000 dolayında abonesi var. Bu arada yukarıdaki ülkeler Blue için, iOS kullanıcıları 11 dolar, web ve Android kullanıcıları ise 8 dolar ödeyecek.

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Twitter Blue 20'den fazla ülkeye geliyor