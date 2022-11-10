Elon Musk, Twitter’a PayPal benzeri ödeme özelliği getiriyor

Elon Musk’ın Twitter vizyonu, şu an kullandığımızdan çok daha farklı bir şeye benziyor. Öte yandan Twitter’ın diğer sosyal medya platformlarıyla rekabet edebilmesi, içerik üreticilerine para kazandırabilmesi için bu değişikliklere ve yeniliklere gerekli gözüyle bakılıyor.
Twitter'da para transferi dönemi
Elon Musk, gelecekte kullanıcıların platformdaki diğer kişilere para gönderebileceklerini, hesapta toplanan parayı kimliği doğrulanmış banka hesaplarına aktarabileceklerini söylüyor. Hatta Musk, biraz daha ileri bir senaryoda Twitter’ı “yüksek getirili para piyasası” haline getirmek istediğini de aktarıyor. Bu sayede paranızı bankanızda değil de Twitter’da tutmanız sağlanacak.
Ek olarak New York Times’a göre Twitter hali hazırda Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Engelleme Ağı'na (FinCEN) ödemeleri işleme koymak için gerekli evrakları sunmaya başlamış. Twitter bu sayede para transferleri, döviz bozdurma veya nakit çekler gibi alanlarda faaliyet gösterebilecek. Süreç tamamlandığında Twitter'da bir ödeme sistemi kurmanın önünde bir engel kalmayacak.
Musk, Twitter için PayPal benzeri bir sistem düşünüyor
Bu bir ilk değil zira, Apple Card, PayPal, Venmo ve çeşitli fintech'ler gibi diğer ödeme araçları kullanıcılarına kendi ekosistemlerinde nakit bakiyelerini korumaya teşvik eden Tasarruf Hesabı servislerine sahip. Elon Musk’ın bu hamleleri Twitter’ı bu platformlara rakip haline getirebilir.Kaynakça https://techcrunch.com/2022/11/09/elon-musk-details-his-vision-for-a-twitter-payments-system/ https://www.engadget.com/twitter-payments-061350236.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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