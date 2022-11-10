Elon Musk, Twitter’a PayPal benzeri ödeme özelliği getiriyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter Spaces’te düzenlenen canlı bir toplantıya katılarak Twitter’ın ödeme sistemine ilişkin vizyonunu detaylandırdı. Musk, Twitter’ı satın aldığından beri platformu “paraya dönüştürme” açısından daha etkin bir yer haline getirmeye çalışıyor.

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Elon Musk’ın Twitter vizyonu, şu an kullandığımızdan çok daha farklı bir şeye benziyor. Öte yandan Twitter’ın diğer sosyal medya platformlarıyla rekabet edebilmesi, içerik üreticilerine para kazandırabilmesi için bu değişikliklere ve yeniliklere gerekli gözüyle bakılıyor.

Twitter'da para transferi dönemi

Elon Musk, gelecekte kullanıcıların platformdaki diğer kişilere para gönderebileceklerini, hesapta toplanan parayı kimliği doğrulanmış banka hesaplarına aktarabileceklerini söylüyor. Hatta Musk, biraz daha ileri bir senaryoda Twitter’ı “yüksek getirili para piyasası” haline getirmek istediğini de aktarıyor. Bu sayede paranızı bankanızda değil de Twitter’da tutmanız sağlanacak.

Ek olarak New York Times’a göre Twitter hali hazırda Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Engelleme Ağı'na (FinCEN) ödemeleri işleme koymak için gerekli evrakları sunmaya başlamış. Twitter bu sayede para transferleri, döviz bozdurma veya nakit çekler gibi alanlarda faaliyet gösterebilecek. Süreç tamamlandığında Twitter'da bir ödeme sistemi kurmanın önünde bir engel kalmayacak.

Musk, Twitter için PayPal benzeri bir sistem düşünüyor

Tam Boyutta Gör Spaces yayınında içerik oluşturucuların Twitter’dan nasıl para kazanabileceğine ve gelecek planlarından bahseden Musk ayrıca, kullanıcıların Twitter’dan nasıl para çekebileceklerine de değindi. Kurucusu olduğu PayPal’a benzer bir sistemi işaret eden Musk, tüm sürecin planlandığı gibi gitmesi halinde Twitter’ın diğer alternatiflerden daha cazip para piyasası haline geleceğini aktardı. Buradaki “cazip” kelimesi muhtemelen yüksek faiz gibi paranızın değerini korumaya yönelik bir şeye işaret ediyor.

Bu bir ilk değil zira, Apple Card, PayPal, Venmo ve çeşitli fintech'ler gibi diğer ödeme araçları kullanıcılarına kendi ekosistemlerinde nakit bakiyelerini korumaya teşvik eden Tasarruf Hesabı servislerine sahip. Elon Musk’ın bu hamleleri Twitter’ı bu platformlara rakip haline getirebilir.

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Elon Musk, Twitter’a PayPal benzeri özellik getiriyor