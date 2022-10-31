Elon MUSK'tan Twitter çalışanlarına: Ya kovacağım ya da işi zamanında bitireceksiniz!

Tam Boyutta Gör İletilerinizi geri almanızı, yazıları reklamlar olmadan inceleyebilmenizi, en popüler içerikleri takip edebilmenizi, uzun ileti dizilerini rahatça okuyabilmenizi ve süresi 10 dakikaya kadar uzun olabilen videolar yükleyebilmenizi sağlayan Twitter Blue bu yıl ikinci kez zamlanabilir.

Elon Musk, Twitter’da işten çıkarmalara devam edecek 15 sa. önce eklendi

Elon MUSK Twitter çalışanlarına ilk ültimatomunu verdi

Bir kullanıcı ilgili profilin kendisine ait olduğunu doğrulatmak için Twitter'a kimlik doğrulatma talebinde bulunabiliyor. Twitter Blue kullanıcıları da kendi kimliklerini doğrulatabiliyor.

Mavi tik ve Twitter Blue'nun sağladığı ayrıcalıklı özellikler şu anda 4.99 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Elon MUSK ise bunun 19.99 dolar olmasını hemen istiyor. Bu yüzde 300.60'lık bir artış demek.

51 yaşındaki girişimcinin bir diğer planı ise kimliği hâlihazırda doğrulanan ancak yenilenen Twitter Blue'ya henüz abone olmayan kişilere 90 gün mühlet vermek. Bu süre sonunda hâlâ abone olmayan kullanıcıların mavi tiki elinden alınacak.

Tam Boyutta Gör Buraya kadar her şey normal gözükebilir fakat Twitter'ın yeni CEO'su bu fiyat değişikliğinin 7 Kasım 2022 tarihine kadar hayata geçirilmesini istiyor. Eğer bu projeden sorumlu olan çalışanlar işi MUSK'ın mühlet tanıdığı süreye kadar bitiremezse kovulacak!

Twitter'ın hesapları doğrulama ve botları yönetme şeklini yenilemek istediğini daha Twitter'ı satın almadan önce söyleyen Güney Afrika asıllı iş insanı diğer şirketlerinde de acımasızlığı ve kararlılığı ile tanınıyor.

Tesla'nın mühendislerini Twitter'ı yeniden yapılandırmak için çağıran Elon MUSK'ın önümüzdeki günlerde teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

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Elon MUSK Twitter çalışanlarına ilk ültimatomunu verdi