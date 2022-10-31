Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon MUSK'tan Twitter çalışanlarına: Ya kovacağım ya da işi zamanında bitireceksiniz!

    Twitter Blue isimli servisin abonelik ücreti önceden 2.99 dolardı. Şimdi ise 4.99 dolar. Elon MUSK bu ücreti 19.99 dolar yapmak istiyor. Kendisi bu konuda çok aceleci. MUSK'tan ilk ültimatom geldi.
    Oy Ver
    Elon MUSK Twitter Tam Boyutta Gör
    İletilerinizi geri almanızı, yazıları reklamlar olmadan inceleyebilmenizi, en popüler içerikleri takip edebilmenizi, uzun ileti dizilerini rahatça okuyabilmenizi ve süresi 10 dakikaya kadar uzun olabilen videolar yükleyebilmenizi sağlayan Twitter Blue bu yıl ikinci kez zamlanabilir.

     

    Elon MUSK Twitter çalışanlarına ilk ültimatomunu verdi

    Bir kullanıcı ilgili profilin kendisine ait olduğunu doğrulatmak için Twitter'a kimlik doğrulatma talebinde bulunabiliyor. Twitter Blue kullanıcıları da kendi kimliklerini doğrulatabiliyor.

    Mavi tik ve Twitter Blue'nun sağladığı ayrıcalıklı özellikler şu anda 4.99 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Elon MUSK ise bunun 19.99 dolar olmasını hemen istiyor. Bu yüzde 300.60'lık bir artış demek.

    51 yaşındaki girişimcinin bir diğer planı ise kimliği hâlihazırda doğrulanan ancak yenilenen Twitter Blue'ya henüz abone olmayan kişilere 90 gün mühlet vermek. Bu süre sonunda hâlâ abone olmayan kullanıcıların mavi tiki elinden alınacak.

    Elon MUSK Twitter Tam Boyutta Gör
    Buraya kadar her şey normal gözükebilir fakat Twitter'ın yeni CEO'su bu fiyat değişikliğinin 7 Kasım 2022 tarihine kadar hayata geçirilmesini istiyor. Eğer bu projeden sorumlu olan çalışanlar işi MUSK'ın mühlet tanıdığı süreye kadar bitiremezse kovulacak!

    Twitter'ın hesapları doğrulama ve botları yönetme şeklini yenilemek istediğini daha Twitter'ı satın almadan önce söyleyen Güney Afrika asıllı iş insanı diğer şirketlerinde de acımasızlığı ve kararlılığı ile tanınıyor.

    Tesla'nın mühendislerini Twitter'ı yeniden yapılandırmak için çağıran Elon MUSK'ın önümüzdeki günlerde teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

     

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/10/30/23431931/twitter-paid-verification-elon-musk-blue-monthly-subscription help.twitter.com/tr/using-twitter/twitter-blue
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız