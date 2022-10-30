Elon Musk’tan yeni talimat: Twitter’da işten çıkarmalar devam edecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, platformda görev yapan CEO Parag Agrawal da dahil olmak üzere bazı yöneticileri işten çıkartmıştı. Şimdi de ünlü milyarder, üst düzey yöneticilerin yanı sıra şirket çapında işten çıkarmalara hazırlanıyor.

Twitter'da kayıplar devam edecek

The New York Times tarafından paylaşılanlara göre, Elon Musk’ın Twitter'da işten çıkartılacak çalışanların listelerinin hazırlanması için yöneticilere talimat verdiği bildiriliyor. Bilindiği üzere Tesla ve SpaceX Ceo'su, Twitter satın alımından hemen önce platformun iş gücünde yüzde 75’lik bir azalmaya gideceğini söylemişti. Times ise, iş gücünde ne kadarlık bir kesintiye gidileceğini açıklamadı. Ancak Musk'ın çalışan sayısını bu kadar dramatik bir şekilde düşürmeyeceği öne sürülüyor.

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Söz konusu işten çıkarmaların 1 Kasım tarihinden önce gerçekleşmesi bekleniyor. Times’a göre belirlenen zamanlama, Musk için platforma veda edecek işçilere hisse senedi ödemelerinden kaçınma fırsatı sağlayabilir. Yeni karar hakkında hakkında Elon Musk cephesinden henüz bir açıklama paylaşılmamış olsa da, platform içerisinde büyük değişikliklerin yaşanacağını söyleyebiliriz.

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Elon Musk, Twitter’da işten çıkarmalara devam edecek