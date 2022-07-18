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Bloomberg'in haberine göre Elon Musk'ın avukatları, Twitter ile yapılan anlaşmanın bozulması durumunda mahkemeden tüm duruşmaların Şubat 2023'e ertelenmesini istiyor.

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Twitter dava sürecini aceleye getirmek istiyor

Elon Musk'ın avukatları, Tesla ve SpaceX CEO'sunun sosyal ağı 44 milyar dolara satın almayı haksız yere reddettiği iddiaları üzerine Twitter'ın makul olmayan bir şekilde hızlı yasal işlem başlattığını söylüyorlar. Bu tür taktiklerin platformdaki sahte hesaplar hakkındaki gerçeği gizleyeceğini ve davalıyı - yani Elon Musk'ı - Twitter'ı almaya zorlayacağından eminler.

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Musk'ın Twitter ile olan anlaşmasının 24 Ekim 2022'ye kadar kapanması bekleniyor, ancak sosyal ağ ilk duruşmayı Eylül sonunda talep etti ve Musk'ın ekibi davayı 13 Şubat 2023'e taşımak istiyor.

Yine de Musk aleyhindeki Twitter davasında ilk duruşma 19 Temmuz'da yapılacak.

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Elon Musk, Twitter davasını 2023'e ertelemeye çalışıyor