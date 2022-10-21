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    Elon Musk, Twitter'ı bir hafta içinde satın almayı planlıyor

    Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter için fazla ödeme yaptığına inanıyor, ancak yine de sosyal ağı bir hafta içinde anlaşılan fiyattan satın almayı planlıyor. 
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    Elon Musk, Twitter'ı bir hafta içinde satın almayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce 44 milyar dolarlık anlaşmadan geri adım atmaya çalıştıktan sonra Twitter'ı satın alma işlemini tamamlamaya hazırlanıyor. Anlaşmanın 28 Ekim'de tamamlanması bekleniyor.

    Bununla birlikte ünlü girişimci, Twitter için açıkça fazla ödeme yaptığını ve sosyal ağın 44 milyar dolar değerinde olmadığını söyledi. Ancak, liderliği altında şirketin değerinin bu miktarı bile aşabileceğinden emin.

    Değerinin üzerinde ödeme yapıyoruz

    Musk: "Ben ve diğer yatırımcılar şu anda Twitter için açıkça fazla ödeme yapıyoruz. Ancak bana göre Twitter'ın uzun vadeli potansiyeli şu anki değerinden kat kat daha yüksek." diye konuştu.

    Musk'a göre, Twitter bir varlık olarak son yıllarda "zayıfladı", bu nedenle şirketi böyle bir miktar karşılığında satın almak gerçek değeriyle tam olarak uyumlu değil.

    Satın alma işleminin ardından Musk, Twitter'ı özel bir şirkete dönüştürmeyi planlıyor ve mevcut tüm hissedarlara hisse başına 54,20 dolar ödenecek. Ayrıca Elon, personelinin %75'ini işten çıkararak yeniden yapılanmaya gitmeyi planlamakta. Bu, sosyal ağın 7.500 çalışanının yaklaşık 5.600'üne denk geliyor.

    Elon Musk, Twitter'ı bir hafta içinde satın almayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Musk başlangıçta Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacaktı, ancak daha sonra sosyal ağı, verileri ve platformdaki bot sayısını gizlemekle suçladı. Ardından verileri analiz ettikten sonra sosyal ağ için böyle bir miktar ödemeye hazır olmadığını söyledi. Bu açıklamaların ardından Twitter'ın hisseleri değer kaybederek şirketin sermayesini azalttı.

    Twitter ile davalık oldu ve sonunda pes etti

    Bunun üzerine Twitter yönetimi Musk'ı, şirketin değerini düşürmek ve piyasa fiyatından daha ucuza satın almak için sosyal ağın itibarını kasıtlı olarak zedelemekle suçladı. Sosyal ağ daha sonra Musk'a karşı bir dava açtı ve sosyal ağı ilk açıklanan fiyat olan 44 milyar dolardan satın almaya mecbur bırakarak anlaşmayı kapatmasını talep etti.

    Musk'la yaşanan rezonansın ardından Twitter'ın gerçek değerinin 32 milyar dolardan daha düşük olduğu tahmin ediliyordu. Musk mümkün olan her şekilde anlaşmayı bozmaya çalıştı, ancak sonunda pes etti ve Twitter'ı orijinal fiyattan satın almaya hazır olduğunu söyledi.

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