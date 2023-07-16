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    Elon Musk, Twitter’ın borç batağında olduğunu açıkladı

    Elon Musk, bir süre önce yaptığı açıklamada Twitter’ın reklam gelirlerindeki düşüşün devam ettiğini ve 'ağır borç' nedeniyle nakit akışının negatif olduğunu duyurdu.
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    Elon Musk, Twitter’ın borç batağında olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Tesla ile SpaceX CEO'su olan Elon Musk, ki kendisi aynı zamanda Twitter'ın CTO'su ve icra kurulu başkanı, yaptığı açıklamada platformdaki reklam gelirlerindeki düşüşün devam ettiğini doğruladı. Musk, aynı zamanda Twitter’ın “ağır borç” yükü nedeniyle negatif nakit akışı içerisinde olduğunu açıkladı.

    Twitter’ın kasası eksilerde

    Dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın ifadelerine göre Twitter’ın reklam gelirleri yüzde 50 oranında düşmüş durumda. Musk, ağır bir borç yükünün altında olan Twitter için "başka bir şey yapma lüksüne sahip olmadan önce pozitif nakit akışına ulaşmamız gerekiyor" diye yazdı.

    Bilindiği üzere Musk, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Twitter'ı yaklaşık 13 milyar dolar borç dahil olmak üzere yaklaşık 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla devraldı. Bu anlaşmayı finanse etmek için kısmen Tesla hisselerinden milyarlarca dolar değerinde satış yaptı. Musk, Twitter’da yaptığı değişikliklerle geniş çaplı tepkiler görmüş ve bu tepkiler yüzlerce reklamverenin Twitter’dan uzaklaşmasına neden olmuştu.

    Araştırma şirketi Sensor Tower’a göre Twitter’daki reklam harcamaları bu yılın başlarında yüzde 89 oranında düşerek 7,6 milyon dolara geriledi. Ayrıca, Reuters'e göre Twitter'ın, Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın aldığında üstlendiği borç nedeniyle yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar faiz ödemesi bulunuyor. Musk’ın bu itirafı, yapılan tüm değişikliklerin şirketi sağlam bir mali zemine oturtamadığını gösteriyor. Aynı zamanda şirketin yeni atanan CEO'su Linda Yaccarino'nun Twitter'ın reklam tabanını yeniden inşa etmek için çok çalışması gerektiği anlamına geliyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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