Twitter'da en çok takip edilen kişi Elon Musk oldu

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter'da en çok takip edilen kişi olarak eski ABD Başkanı Barack Obama'yı tahtından indirdi. Kendi profillerinde bildirilen takipçi sayılarına göre, şu an itibariyle Musk’ın Twitter’da 133.079.858 takipçisi bulunuyor. Obama'nın ise an itibariyle 133.041.884 takipçisi var.

Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması hiç şüphesiz takipçi sayısının Obama'nınkini geçmesine yardımcı oldu. Twitter şefi geçtiğimiz Haziran ayında 100 milyon takipçiye ulaştı ve bu sayı takip eden aylarda, özellikle satın alımdan sonra artmaya devam etti.

Musk, Twitter'ı diğerlerinden daha farklı kullanıyor

Tam Boyutta Gör Musk, rastgele ve bazen saldırgan memler yayınlamanın yanı sıra, hesabını Twitter'a gelen çeşitli değişiklikleri iletmek için de kullanıyor. Hatta bazı tweet’leri “spekülasyon” olarak da algılanıyor ve bir amaç için paylaşıldığına inanılıyor. Musk aynı zamanda Twitter hesabından bazı kritik konularda anketler de yapıyor. Örneğin Donald Trump'ın platforma geri dönmesine izin verilip verilmemesi gibi. Bu anket soncunda Trump’ın kapalı olan hesabı açılmıştı. Öte yandan Musk, istifa edip etmemesi yönünde açtığı anketten çıkan “istifa et” sonucuna şimdilik uymuş deği. Musk bu konuda uygun birisini bulduğunda görevden çekileceğini de söylemişti.

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Musk'ın paylaşım alışkanlıkları, hesabını çoğunlukla önemli bir davayı desteklemek ya da başkan olarak yaptığı bazı işleri vurgulamak gibi profesyonel amaçlarla kullanan Obama'nınkiyle tamamen zıt kutuplarda yaşıyor. Aynı durum Twitter’da en çok takip edilen üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alan Justin Bieber ve Katy Perry için de geçerli.

Twitter’da en çok takipçisi olan hesaplar

Elon Musk : 133.07 milyon

: 133.07 milyon Barack Obama : 133.04 milyon

: 133.04 milyon Justin Bieber: 113.3 milyon

113.3 milyon Katy Perry : 108.3 milyon

: 108.3 milyon Rihanna: 108.2 milyon

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Elon Musk, Twitter’ın en çok takip edileni oldu