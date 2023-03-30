Twitter'da en çok takip edilen kişi Elon Musk oldu

- Musk, Twitter'ı diğerlerinden daha farklı kullanıyor
- Twitter’da en çok takipçisi olan hesaplar
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Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması hiç şüphesiz takipçi sayısının Obama'nınkini geçmesine yardımcı oldu. Twitter şefi geçtiğimiz Haziran ayında 100 milyon takipçiye ulaştı ve bu sayı takip eden aylarda, özellikle satın alımdan sonra artmaya devam etti.
Musk, Twitter'ı diğerlerinden daha farklı kullanıyor
Musk'ın paylaşım alışkanlıkları, hesabını çoğunlukla önemli bir davayı desteklemek ya da başkan olarak yaptığı bazı işleri vurgulamak gibi profesyonel amaçlarla kullanan Obama'nınkiyle tamamen zıt kutuplarda yaşıyor. Aynı durum Twitter’da en çok takip edilen üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alan Justin Bieber ve Katy Perry için de geçerli.
Twitter’da en çok takipçisi olan hesaplar
- Elon Musk: 133.07 milyon
- Barack Obama: 133.04 milyon
- Justin Bieber: 113.3 milyon
- Katy Perry: 108.3 milyon
- Rihanna: 108.2 milyon
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