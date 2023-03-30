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    Twitter uygulamalarının erişim ücretleri belli oldu

    Üçüncü taraf Twitter uygulamaları kullanıyorsanız yakın zamanda para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Twitter API erişimleri artık ücretli olarak sunulmaya başladı. 
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    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından en büyük darbeyi yiyenlerden birisi de API erişi sağlayan üçüncü taraf Twitter uygulamaları oldu. Erişimleri tamamen kesilen uygulamalara şimdi abonelik seçenekleri sunuluyor.

    Twitter uygulamaları ücretli

    Twitter API’lerine erişim sağlayarak kullanıcılarına daha zengin bir tecrübe sunan Tweetdeck gibi uygulamalar Elon Musk’ın elinden kurtulamadı. Artık API erişimlerine aylık para ödemek zorundalar.

    API erişiminde aylık 1500 tweet gönderimi sağlayan ve test gibi amaçlara hizmet eden temel paket ücretsiz olarak sunuluyor. Aylık 50000 tweet atma ve 10000 tweet okuma paketi 100$ ücrete sahip. İşletmeler için ise Enterprise adı altında farklı paketler daha sonra duyurulacak.

    Bu haliyle kullanıcısı veya çok olsun Twitter uygulamaları belirli bir ücretin üzerinde aylık para ödemek zorunda. Bu da doğrudan kullanıcılara yansıyacak. Diğer taraftan API erişimi kullanan araştırmacı ve akademisyenlere yönelik nasıl bir paket hazırlanacak merak konusu.

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    makine26 14 saat önce

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