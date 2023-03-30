Twitter uygulamalarının erişim ücretleri belli oldu

Twitter uygulamaları ücretli
Twitter API’lerine erişim sağlayarak kullanıcılarına daha zengin bir tecrübe sunan Tweetdeck gibi uygulamalar Elon Musk’ın elinden kurtulamadı. Artık API erişimlerine aylık para ödemek zorundalar.
API erişiminde aylık 1500 tweet gönderimi sağlayan ve test gibi amaçlara hizmet eden temel paket ücretsiz olarak sunuluyor. Aylık 50000 tweet atma ve 10000 tweet okuma paketi 100$ ücrete sahip. İşletmeler için ise Enterprise adı altında farklı paketler daha sonra duyurulacak.
Bu haliyle kullanıcısı veya çok olsun Twitter uygulamaları belirli bir ücretin üzerinde aylık para ödemek zorunda. Bu da doğrudan kullanıcılara yansıyacak. Diğer taraftan API erişimi kullanan araştırmacı ve akademisyenlere yönelik nasıl bir paket hazırlanacak merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı