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    Elon Musk, Twitter'ın geleceği için 50 Tesla çalışanına güveniyor

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk sosyal platformu yeniden dizayn etme konusunda bir süredir kendisi için çalışan ve gelecek vizyonuyla uyumlu 50 mühendise güveniyor.
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    Elon Musk, Twitter'ın geleceği için 50 Tesla çalışanına güveniyor Tam Boyutta Gör

    Elon Musk hiç vakit kaybetmeden yeni satın aldığı Twitter'ı yeniden şekillendirmeye başladı. Ünlü girişimci bu konuda kendisine yardımcı olması için Tesla ve sahibi olduğu diğer şirketlerin mühendislerinden oluşan bir ekip kurdu. Söz konusu ekibin ortak hedefi sosyal ağın gelişmesini sağlayacak doğru fikirleri bulmak olacak.

    Büyük değişim başladı

    CNBC'ye göre, Elon Musk yaklaşık 50 Tesla çalışanından Twitter'ın geleceği hakkında düşünmelerini istedi. Onlara kendi kurduğu tünel inşaat şirketi The Boring Company'den iki kişi ve yine sahibi olduğu Neuralink firmasından bir kişi eşlik edecek.

    Ekip yazılım geliştirme direktörü Ashok Elluswamy ve Autopilot ve TeslaBot insansı robot mühendisliği direktörü Milan Kovac tarafından yönetilecek. Elon Musk tarafından özel olarak seçilen kişiler arasında yazılım mühendisliği kıdemli direktörü Maha Virduhagiri ve kıdemli personel teknik program yöneticisi Pete Scheutzow da yer alıyor.

    Elon Musk, Twitter'ın geleceği için 50 Tesla çalışanına güveniyor Tam Boyutta Gör

    İşten çıkarmalar başlıyor

    Belli ki Musk, bir süredir kendisi için çalışan ve gelecek vizyonuyla uyumlu görünen bu 50 mühendise güveniyor. Twitter'ın yeni patronu bunu yaparken de yavaş ama emin adımlarla eski personelleri temizlemeye başlayacak.

    Twitter'ın mevcut çalışanlarının %75'inin önümüzdeki aylarda işten çıkarılması muhtemel görünüyor. Her halükarda popüler sosyal ağ ilerleyen günlerde de gündemi meşgul etmeyi sürdürecek. Zira Elon Musk her geçen gün Twitter ile ilgili yeni bir fikirle karşımıza çıkıyor.

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