Elon Musk, Twitter kullanıcı sayısını 2028'e kadar 4 katına çıkarmak istiyor

Bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen Elon Musk'ın Twitter satın alımının ardından Musk'ın platformda yapmak istediği değişiklikler ve ulaşmak istediği hedefler de ortaya çıkmaya başladı. Yeni bilgilere göre Musk, Twitter'ın kullanıcı sayısını dört katına çıkarmak istiyor.

Para kazanma yollarını çeşitlendirmek istiyor

New York Times tarafından elde edilen raporlara göre Musk, 217 milyon olarak 2021 sonunda açıklanan Twitter'ın aylık kullanıcı sayısını kademeli olarak 2025'te yaklaşık 600 milyon kullanıcıya ve sonrasında 2028 yılına kadar 931 milyona çıkarmak istiyor. Bu, önümüzdeki altı yıl içerisinde aylık kullanıcı sayısının dört katından fazlasına çıkarılması anlamına geliyor.

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Elon Musk ayrıca platformun geçtiğimiz yıl elde ettiği yıllık gelir olan 5 milyar doları 2028 yılına kadar yıllık 26.4 milyar dolara çıkarabileceğine inanıyor ve bu bağlamda Twitter'ın para kazanma yollarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

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Elon Musk, Twitter'ın kullanıcı sayısını artırmayı amaçlıyor