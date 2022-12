Elon Musk, Twitter kadrolarını akrabalarıyla dolduruyor: İki yaşındaki oğlu bile şirkette

Tam Boyutta Gör Business Insider'ın haberine göre, Amerikalı milyarder ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, binlerce çalışanı işten çıkardıktan sonra, başta akrabaları ve diğer şirketlerinin çalışanları olmak üzere pek çok kişiyi işe aldı.

Çevresindeki 150 kişiyi işe aldı

Listede Tesla ve The Boring Company çalışanları, kuzenleri ve Musk'ın Twitter'ı satın alma ve yeniden canlandırma hikayesini yazmasına yardımcı olması beklenen Amerikalı yazar ve editör Barry Weiss da yer aldı.

Business Insider'ın raporuna göre yaklaşık 150 kişi, milyarderin diğer işlerinden ayrılarak Twitter'da tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Musk'ın kuzenlerinden (amcasının oğulları) ikisi, James ve Andrew Musk, şu anda Twitter'da tam zamanlı olarak çalışıyor. Andrew Musk yazılım geliştirme projeleri üzerinde çalışırken, James Musk bir kaynağın söylediği gibi daha çok bir "tamirci".

İki yaşındaki oğlu Musk'ın ofisinde görülüyor

Çalışanlara göre, ofiste sık sık görülen bir diğer aile üyesi de Musk ve şarkıcı Grimes'in iki yaşındaki oğlu X Æ A-12. Yürümeye başlayan çocuk sık sık Elon Musk'ın çalıştığı 10. katta görülüyor.

Tam Boyutta Gör Düzinelerce Tesla mühendisi, The Boring Company çalışanları ve Musk'ın işlerini yöneten avukat Alex Spiro ve Jared Birchall da dahil olmak üzere Musk'ın kişisel çevresindeki diğer kişiler de Twitter'da görev alıyorlar. Jared Birchall milyarderin "sağ kolu" olarak biliniyor.

Ayrıca neredeyse günün her saati Twitter ofisinde, Musk'ın yeni şirketteki personel şefi olarak çalışan The Boring Company'nin işletme müdürü Jen Balahadia da bulunuyor. Balahadia'nın şirkette, kahve getirmekten toplantıları koordine etmeye kadar "her türlü işi" yaptığı bildirildi.

Elon Musk, Twitter kadrolarını akrabalarıyla dolduruyor