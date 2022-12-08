Elon Musk, Twitter kadrolarını akrabalarıyla dolduruyor: İki yaşındaki oğlu bile şirkette

Çevresindeki 150 kişiyi işe aldı
Listede Tesla ve The Boring Company çalışanları, kuzenleri ve Musk'ın Twitter'ı satın alma ve yeniden canlandırma hikayesini yazmasına yardımcı olması beklenen Amerikalı yazar ve editör Barry Weiss da yer aldı.
Business Insider'ın raporuna göre yaklaşık 150 kişi, milyarderin diğer işlerinden ayrılarak Twitter'da tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Musk'ın kuzenlerinden (amcasının oğulları) ikisi, James ve Andrew Musk, şu anda Twitter'da tam zamanlı olarak çalışıyor. Andrew Musk yazılım geliştirme projeleri üzerinde çalışırken, James Musk bir kaynağın söylediği gibi daha çok bir "tamirci".
İki yaşındaki oğlu Musk'ın ofisinde görülüyor
Çalışanlara göre, ofiste sık sık görülen bir diğer aile üyesi de Musk ve şarkıcı Grimes'in iki yaşındaki oğlu X Æ A-12. Yürümeye başlayan çocuk sık sık Elon Musk'ın çalıştığı 10. katta görülüyor.
Ayrıca neredeyse günün her saati Twitter ofisinde, Musk'ın yeni şirketteki personel şefi olarak çalışan The Boring Company'nin işletme müdürü Jen Balahadia da bulunuyor. Balahadia'nın şirkette, kahve getirmekten toplantıları koordine etmeye kadar "her türlü işi" yaptığı bildirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım