TEKNOFEST festivali 2024'te Adana’da yapılacak

TEKNOFEST 2024'te Adana’da
TEKNOFEST kapsamında çeşitli seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri, uluslararası girişim zirveleri ve çeşitli şovlar icra ediliyor. Ziyaretçi ve katılımcı bakımından dünyanın en büyük havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivallerinden olan etkinlik, Türkiye’ye cevherler kazandırmak için oldukça önemli. Bu nedenle festival sadece sabit bir yerde değil belirli aralıklarla Anadolu’da da yapılıyor. 2024 yılında ise TEKNOFEST, Adana’da gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, “Uzaklarda arama. TEKNOFEST 2024 Adana'da.” ifadelerini kullandı.
2018’de düzenlenen ilk festivalden bugüne kadar organizasyon, yaklaşık 10 milyon ziyaretçi çekti. Festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl yapılan üç ayaklı festivale toplamda 4,6 milyon kişi katılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.