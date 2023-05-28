Embracer açıkladı: Knights of the Old Republic iptal edilmedi, PC ve PS5 için geliştiriliyor

Bir zamanların efsane Star Wars serisi Knights of the Old Republic serisi, 2021 yılında yeni bir duyuru ile hayata döndürülmüştü. Playstation etkinliğinde tanıtılan serinin ilk oyunun yenilenmiş versiyonundan, tanıtım sonrası herhangi bir bilgi gelmemişti. Aradan geçen zamanın bir buçuk yılı bulması ile hayranlar, oyunun iptal edildiğini düşünmeye başlamıştı ancak Embracer Group, sessizliğini bozarak oyuncuların gönlüne su serpti.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)