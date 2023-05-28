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    Anlık Bildirim

    Embracer açıkladı: Knights of the Old Republic iptal edilmedi, PC ve PS5 için geliştiriliyor

    2021 yılının sonlarına duyurulan Star Wars: Knights of the Old Republic remake görünüşe göre iptal edilmemiş. Embracer Group, oyunun PS5 ve PC için geliştirildiğini duyurdu.
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    Embracer Knights of the Old Republic hakkında bir açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    2021 yılının sonbaharında Embracer Group tarafından duyurulan Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, korkulanın aksine iptal edilmemiş. Stüdyo tarafından uzun süredir güncelleme verilmeyen yapımdan sonunda önemli bir bilgi geldi.

    KOTOR, PS5 ve PC için çıkış yapacak

    Bir zamanların efsane Star Wars serisi Knights of the Old Republic serisi, 2021 yılında yeni bir duyuru ile hayata döndürülmüştü. Playstation etkinliğinde tanıtılan serinin ilk oyunun yenilenmiş versiyonundan, tanıtım sonrası herhangi bir bilgi gelmemişti. Aradan geçen zamanın bir buçuk yılı bulması ile hayranlar, oyunun iptal edildiğini düşünmeye başlamıştı ancak Embracer Group, sessizliğini bozarak oyuncuların gönlüne su serpti.

    Embracer Knights of the Old Republic hakkında bir açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    24 Mayıs’ta Embracer Group tarafından yayınlanan yıl sonu raporu, firmanın gelecek projeleri hakkında bazı önemli bilgiler içeriyor. Listede en dikkat çeken yapımlar ise Tomb Raider ve Star Wars: Knights of the Old Republic oluyor. Bu rapora göre KOTOR, stüdyo tarafından PC ve PS5 platformları için geliştiriliyor. Gelmiş geçmiş en başarılı Star Wars yapımlarından sayılan KOTOR, sonunda yenilenerek oyuncuların karşısına çıkacak. Embracer Group'un detaylı raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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