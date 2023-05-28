Embracer açıkladı: Knights of the Old Republic iptal edilmedi, PC ve PS5 için geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör 2021 yılının sonbaharında Embracer Group tarafından duyurulan Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, korkulanın aksine iptal edilmemiş. Stüdyo tarafından uzun süredir güncelleme verilmeyen yapımdan sonunda önemli bir bilgi geldi.

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KOTOR, PS5 ve PC için çıkış yapacak

Bir zamanların efsane Star Wars serisi Knights of the Old Republic serisi, 2021 yılında yeni bir duyuru ile hayata döndürülmüştü. Playstation etkinliğinde tanıtılan serinin ilk oyunun yenilenmiş versiyonundan, tanıtım sonrası herhangi bir bilgi gelmemişti. Aradan geçen zamanın bir buçuk yılı bulması ile hayranlar, oyunun iptal edildiğini düşünmeye başlamıştı ancak Embracer Group, sessizliğini bozarak oyuncuların gönlüne su serpti.

Tam Boyutta Gör 24 Mayıs’ta Embracer Group tarafından yayınlanan yıl sonu raporu, firmanın gelecek projeleri hakkında bazı önemli bilgiler içeriyor. Listede en dikkat çeken yapımlar ise Tomb Raider ve Star Wars: Knights of the Old Republic oluyor. Bu rapora göre KOTOR, stüdyo tarafından PC ve PS5 platformları için geliştiriliyor. Gelmiş geçmiş en başarılı Star Wars yapımlarından sayılan KOTOR, sonunda yenilenerek oyuncuların karşısına çıkacak. Embracer Group'un detaylı raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

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Embracer Knights of the Old Republic hakkında bir açıklama yaptı