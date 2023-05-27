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    Anlık Bildirim

    İddia: Microsoft, Starfield temalı Xbox aksesuarları hazırlıyor

    Son yılların en beklenen oyunlarından olan Starfield, bu yıl içerisinde Xbox ve PC oyuncuları ile buluşacak. İddialara göre Microsoft, Starfield temalı Xbox aksesuarları hazırlıyor.
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    Starfield temalı Xbox kontrolcüsü geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Bethesda’yı satın almasının ardından Xbox oyuncuları tarafından en çok beklenen oyuna dönüşen Starfield, birçok erteleme ile karşılaştı ancak oyun, bu yıl Xbox ve PC oyuncuları ile buluşacak. Microsoft için önemli bir proje olan yapım, görünüşe göre özel aksesuarlara sahip olacak.

    Starfield temalı kontrolcü ve kulaklık yolda

    Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Starfield temalı Xbox kontrolcüsü, yeni bir iddia ile tekrar doğrulandı. Billbil-kun isimli kullanıcının iddialarına göre Microsoft, gelecek ay düzenleyeceği Xbox Showcase’de Starfield temalı kontrolcü ve kablosuz kulaklık tanıtacak. Limited Edition olacak olan bu ürünlerin, 75 Euro ve 125 Euro olarak fiyatlandırılacağı da gelen bilgiler arasında. Maalesef, Starfield temalı kulaklığın henüz herhangi bir görseli bulunmuyor.

    Starfield temalı Xbox kontrolcüsü geliyor Tam Boyutta Gör
    Bethesda’nın bilim-kurgu RPG yapımı olan Starfield, devasa gezegenlerde ilginç keşifler sunacak. Xbox Series X, Xbox Series S ve PC için 6 Eylül’de yayınlanacak olan yapım, 11 Haziran’da özel bir yayına sahip olacak ve Bethesda, oyuncuların önemli sorularına cevap verecek.
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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