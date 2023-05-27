İddia: Microsoft, Starfield temalı Xbox aksesuarları hazırlıyor

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Starfield temalı Xbox kontrolcüsü, yeni bir iddia ile tekrar doğrulandı. Billbil-kun isimli kullanıcının iddialarına göre Microsoft, gelecek ay düzenleyeceği Xbox Showcase’de Starfield temalı kontrolcü ve kablosuz kulaklık tanıtacak. Limited Edition olacak olan bu ürünlerin, 75 Euro ve 125 Euro olarak fiyatlandırılacağı da gelen bilgiler arasında. Maalesef, Starfield temalı kulaklığın henüz herhangi bir görseli bulunmuyor.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)