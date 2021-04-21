Emilia Clarke, Marvel dizisi Secret Invasion'ın kadrosuna katıldı

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi Disney Plus isimli Disney'in video akış servisinin yayınlanmasının ardından Disney birçok Marvel dizisi duyurdu. Bu dizilerden biri de Secret Invasion isimli bir dizi. Geçtiğimiz saatlerde ise bu dizinin kadrosuna önemli bir isim katıldı.

İlginizi Çekebilir

Marvel'ın yeni dizisi Loki'den yeni bir fragman yayınlandı

Ayrıca Bkz. "Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezon yayın dönemi açıklandı"

Henüz Marvel tarafından resmi bir açıklama olmasa da birçok güvenilir kaynağın yaptığıa habere göre; Game of Thrones dizisindeki Khaleesi rolü ile tanınan başarılı oyuncu Emilia Clarke, dizinin kadrosuna katıldı. Ayrıca bir diğer başarılı oyuncu Olivia Colman ile de görüşüldüğü söylendi ancak henüz başka bir haber çıkmadı. Emilia Clarke'ın hangi karakteri oynayacağı belli değil.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Secret Invasion dizisinin başrollerinde Samuel L. Jackson ve Ben Mendelsohn bulunuyor. Ne yazık ki dizinin yayın tarihi de bilinmiyor.

Secret Invasion, Marvel çizgi romanlarında fazlasıyla önemli bir hikaye. Daha önce Captain Marvel filminde de gördüğümüz Skrull ırkının şekil değiştirerek dünyayı istila etmesini konu alıyor. Ancak böylesine büyük bir konunun dizisi yapıldığı için bu kadar büyük bir konu işlenmeyebilir veya sadece hikayenin giriş kısmı için hazırlanıyor olabilir.

https://www.gamesradar.com/marvel-secret-invasion-series-at-disney-plus-adds-emilia-clarke-to-the-cast/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.