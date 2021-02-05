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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 3'ün detayları netleşiyor: A14 Bionic işlemci, Face ID ve modern tasarım

    Apple geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone SE (2020) modelinin, tasarım ve özellik olarak geliştirilmiş versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, iPhone SE 3 olarak adlandırılabilir.
    05 Şubat 2021, 14:00 (1 hf.)
    20,5b
    1
    37
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    12

    iPhone SE 3'ün detayları netleşiyor: A14 Bionic işlemci, Face ID ve modern tasarım
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone SE (2020), güçlü bir donanıma sahipti ancak tasarım olarak günümüz trendlerini yansıtmıyordu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, iPhone SE 3 olarak çıkması beklenen akıllı telefonun tasarımını daha modern hale getirecek.

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    Sektöre yakın Çinli kaynaklara göre, henüz duyurulmamış iPhone SE 3, iPhone 11'in tasarımını devralacak. Yeni nesil cihazın, 6.1 inç IPS ekran ve iki adet 12 megapiksel sensörlü ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Apple'ın A14 Bionic işlemci ile cihazın performansını yükselteceği ifade edilirken, iPhone SE 3'ün 5G desteği olmayacağı ve 4G modemle geleceği söyleniyor.

    iPhone SE 3'ün detayları netleşiyor: A14 Bionic işlemci, Face ID ve modern tasarım
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    Çıkış tarihi belli değil

    Biyometrik güvenlik yöntemi olarak ise cihazda hem Face ID hem de güç düğmesine entegre Touch ID parmak izi tarayıcısı mevcut olacak. Zira Apple, pandemi dönemindeki maske kullanımıyla birlikte, Face ID ile yüz kilidinin açılması sorunlarını ortadan kaldırmak ve alternatif olarak Touch ID seçeneğini de sunmak istiyor.

    Zira yeni nesil iPhone'larda Touch ID teknolojisine dönüş yapılacağı da bir süredir söyleniyordu. Son olarak, iPhone SE 3 modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik belli değil.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    double or nothing 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tamamda iphone 11in geliştirilmiş halini 11den ucuza mı satacak ? 11 600 dolar ve zaten satılan bir cihaz, hali hazırda iyi satan telefonunu piyasadan kaldırıp; güçlendirip, daha ucuza satmak applenin satış sistemine uymuyor.
    Tamamda iphone 11in geliştirilmiş halini 11den ucuza mı satacak ? 11 600 dolar ve zaten satılan bir cihaz, hali hazırda iyi satan telefonunu piyasadan kaldırıp;...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    lionessciri (Kadir ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Satış politikası gereği bu devam edecektir. Samsung gibi sürekli her segmente telefon çıkartmak yerine önceden çıkardığı modelleri yaşatıp giriş segment tadında satmaya devam ediyor. Güncelleme desteği önce ki modellerin hem piyasa ömrünü uzatıyor hem de satışını devam ettiriyor. Bu da dolaylı olarak marka değerini yükseltiyor. Apple’ın asıl amacı iPhone 7-8’i hala satabilmek, o fiyat segmentinde cihaz bulundurabilmek. Adamlar küçük düşünmediği için bu kadar büyükler.
    Satış politikası gereği bu devam edecektir. Samsung gibi sürekli her segmente telefon çıkartmak yerine önceden çıkardığı modelleri yaşatıp giriş segment tadında...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    SnHerbokolog (A ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    %80 oranında iPhone kullnanlardan ziyade kullanmayanlar çentikden şikayetçi ;)
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı. Iphone 11 mini modeli fiyat olarak piyasada tutunamadı.

    Şimdi Iphone Se 3 olacak şekilde tekrardan benzer tasarımı piyasaya sokmaya çalışacaklar. Hem de daha ucuz olacak.
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    _turbo_ (kemal reis) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tecrubelerime dayali tahminim oncelikle iPhone 12 Mini tedavulden kaldirilir daha sonra ayni kasa cihaz guncel islemci ile SE adi altinda piyasaya surulur. Kahin olmaya gerek yok.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    modern tasarım diye haber yapılan telefonun tasarımı 4 yıllık. Şaka gibi :)
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke iphone X tasarımında çıksaydı.
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    G Guest-8D9905EBD 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5-7 bin TL arasında,iphone 12 mini özelliklerini plastik kasa içinde sunsun(daha ucuz olur diye dedim) peynir ekmek gibi satar ,,, ekranı en az 5.5 falan olması lazım ama zaten kasa ekran oranı çok yüksek küçük olur kasa mis gibi
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    4 4giyotin (grkm gnr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İphone 11 kullaniyorum kocaman çentik kadar eziyet birsey yok. video izlerken oyunda o kısım var ama görünmüyor tamamen soğuma sebebi
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    SnHerbokolog (A ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    %80 oranında iPhone kullnanlardan ziyade kullanmayanlar çentikden şikayetçi ;)
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    lBaBaCaNl (Veysi ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu çentiği hayatımıza sokanın Allah bin belasını versin
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) lBaBaCaNl
    samsung
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    TnhnYsdr (Tunahan Yaşdere) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) lBaBaCaNl
    Bir tek benim mi cok hosuma gidiyor o centik ya umarim hic kaldirmazlar :D
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk nesil se kullanıyorum 2017 de aldım hala ilk günkü gibi 2 sene sonra 12 mini alacağım inşallah daha küçük çıkmazsa çıkarsa onu alırım
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    N noobszle 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iPhone se bu fiyata olduğu sürece , yenisi daha pahalı olacaktır ,
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    20466 kez okundu.
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    Apple, iphone se ve
    2 etiket daha iPhone SE 3 teknik özellikler
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