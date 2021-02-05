iPhone SE 3'ün detayları netleşiyor: A14 Bionic işlemci, Face ID ve modern tasarım

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Apple'ın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone SE (2020), güçlü bir donanıma sahipti ancak tasarım olarak günümüz trendlerini yansıtmıyordu. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Apple, iPhone SE 3 olarak çıkması beklenen akıllı telefonun tasarımını daha modern hale getirecek.

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Sektöre yakın Çinli kaynaklara göre, henüz duyurulmamış iPhone SE 3, iPhone 11'in tasarımını devralacak. Yeni nesil cihazın, 6.1 inç IPS ekran ve iki adet 12 megapiksel sensörlü ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Apple'ın A14 Bionic işlemci ile cihazın performansını yükselteceği ifade edilirken, iPhone SE 3'ün 5G desteği olmayacağı ve 4G modemle geleceği söyleniyor.

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Çıkış tarihi belli değil

Biyometrik güvenlik yöntemi olarak ise cihazda hem Face ID hem de güç düğmesine entegre Touch ID parmak izi tarayıcısı mevcut olacak. Zira Apple, pandemi dönemindeki maske kullanımıyla birlikte, Face ID ile yüz kilidinin açılması sorunlarını ortadan kaldırmak ve alternatif olarak Touch ID seçeneğini de sunmak istiyor.

Zira yeni nesil iPhone'larda Touch ID teknolojisine dönüş yapılacağı da bir süredir söyleniyordu. Son olarak, iPhone SE 3 modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik belli değil.

https://news.mydrivers.com/1/739/739116.htm

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