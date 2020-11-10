En hızlı MacBook Air karşınızda

Apple’ın watt başına en performanslı işlemci olduğu iddiasındaki M1 yonga setinin tanıtılmasının ardından ilk ürünler gelmeye başladı. MacBook Air yeni ARM yonga seti sayesinde sınıfında liderliğe oynuyor.

Yeni MacBook Air özellikleri ve fiyatı

Bugün tanıtılan MacBook Air modeli M1 yonga seti sayesinde sektörün ilk 5nm işlemcili bilgisayar modeli oldu. 4+4 özelleştirilmiş ARM çekirdeği ile 8 adet özelleştirilmiş grafik çekirdeği barındıran M1 yonga seti sayesinde önceki nesle göre 3.5 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha iyi grafik performansı, 9 kat daha iyi yapay zeka performansı ve 2 kat daha iyi SSD performansı sunuyor. Ayrıca sınıfında en çok satan Windows dizüstü bilgisayarından 3 kat daha iyi performans ve sınıfındaki tüm dizüstü bilgisayarların yüzde 98’inden daha iyi performans sunduğu iddiasında.

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Verimli yonga seti sayesinde MacBook Air artık fansız bir yapı sunuyor ve 15 saat kablosuz web gezintisi ile 18 saate kadar video oynatma süresi elde edebiliyor. Yonga setinin gelişmiş sinyal işlemcisi ile ön kamera gürültü engelleme ve beyaz dengeleme yapabiliyor.

Cihazın ekranı 13.3 inç boyutunda ve Retina çözünürlük sunuyor. WiFi 6 ile kablosuz bağlantı kapasitesi geliştirilirken Secure Enclave ile verileriniz güvende tutuluyor. üçlü mikrofon dizilimi FaceTime görüşmelerinde kaliteyi arttırıyor. iOS uygulamalarını da çalıştırabilecek olan MacBook Air modeli 2TB’a kadar SSD ve 16GB’a kadar RAM bellek seçenekleri sunacak.

Yeni MacBook Air 10999TL başlangıç fiyatına sahip. Bu versiyonda grafik birimi 7 kümeli. 13699TL başlangıç fiyatı olan sürümde 8 kümeli grafik birimi var. En yüksek fiyat ise 22.499TL oluyor.

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