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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En hızlı MacBook Air karşınızda

    Yeni MacBook Air sınıfındaki dizüstü bilgisayarların yüzde 98’inden daha hızlı olma iddiasında. Ayrıca fansız yapısı sayesinde kullanım süreleri de oldukça iyileşiyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    4,6b
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    En hızlı MacBook Air karşınızda

    Apple’ın watt başına en performanslı işlemci olduğu iddiasındaki M1 yonga setinin tanıtılmasının ardından ilk ürünler gelmeye başladı. MacBook Air yeni ARM yonga seti sayesinde sınıfında liderliğe oynuyor.

    Yeni MacBook Air özellikleri ve fiyatı

    Bugün tanıtılan MacBook Air modeli M1 yonga seti sayesinde sektörün ilk 5nm işlemcili bilgisayar modeli oldu. 4+4 özelleştirilmiş ARM çekirdeği ile 8 adet özelleştirilmiş grafik çekirdeği barındıran M1 yonga seti sayesinde önceki nesle göre 3.5 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha iyi grafik performansı, 9 kat daha iyi yapay zeka performansı ve 2 kat daha iyi SSD performansı sunuyor. Ayrıca sınıfında en çok satan Windows dizüstü bilgisayarından 3 kat daha iyi performans ve sınıfındaki tüm dizüstü bilgisayarların yüzde 98’inden daha iyi performans sunduğu iddiasında.

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    Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"

    Verimli yonga seti sayesinde MacBook Air artık fansız bir yapı sunuyor ve 15 saat kablosuz web gezintisi ile 18 saate kadar video oynatma süresi elde edebiliyor. Yonga setinin gelişmiş sinyal işlemcisi ile ön kamera gürültü engelleme ve beyaz dengeleme yapabiliyor. 

    En hızlı MacBook Air karşınızda

    Cihazın ekranı 13.3 inç boyutunda ve Retina çözünürlük sunuyor. WiFi 6 ile kablosuz bağlantı kapasitesi geliştirilirken Secure Enclave ile verileriniz güvende tutuluyor. üçlü mikrofon dizilimi FaceTime görüşmelerinde kaliteyi arttırıyor. iOS uygulamalarını da çalıştırabilecek olan MacBook Air modeli 2TB’a kadar SSD ve 16GB’a kadar RAM bellek seçenekleri sunacak.

    Yeni MacBook Air 10999TL başlangıç fiyatına sahip. Bu versiyonda grafik birimi 7 kümeli. 13699TL başlangıç fiyatı olan sürümde 8 kümeli grafik birimi var. En yüksek fiyat ise 22.499TL oluyor.



    https://www.anandtech.com/show/16233/the-apple-fall-2020-mac-event-live-blog-10am-pt-1800-utc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DonanımdanBihaber (C R) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple ın şu sunumlarındaki abuk subuk performans benchmarklerini hiç bi zaman sevemedim. Adam akıllı çıkıp gösterin hangi işlemci karşısında ne yapmış. Yok en çok satan windows pc nin 1.33x katında performans, yok aynı fiyattaki laptoptan 3 kat hafif saçma sapan işler.
    Apple ın şu sunumlarındaki abuk subuk performans benchmarklerini hiç bi zaman sevemedim. Adam akıllı çıkıp gösterin hangi işlemci karşısında ne yapmış. Yok en ç...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1000 dolarlık cihaza 13 bin TL diyorlar. Hayaldi gerçek oldu!
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    digitayf (tayf karşıyaka) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir upgrade görülmedi. İntel ve amd senelerce piyasanın kanını emmiş. Allahtan apple işlemci işine girdi.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    NomadCRY (Emin Demircan) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Evet dediklerimiz, tahmin ettiklerimiz bir bir doğru çıktı. ARM ne oldu fos çıktı. MacBook Pro 16" almayıp beklemeyi seçenler, tavsiyelerimizi dinlemeyenler şu an oldukça pişmandır eminim ki. Beklemeyecektiniz arkadaşlar bu ARM'leri. Hali hazırda 16" MacBook Pro kullanan arkadaşlarımız ise keyifle cihazlarını kullansınlar.
    İlk etapta 13'' Pro ve Air için ARM modelleri çıkacağını ve 16'' Pro modelinin güncellenmesine belli bir süre daha olduğunu aylarca söyledik. Şu anda 16 inç Pro almayı düşünen birisinin beklemesinin pek mantıklı olmadığını söyledik.


    Performans artışının reklamını rahatça yapabilmeleri ve ARM işlemci için gerçekten bir gövde gösterisi yapılabilmesi için önce düşük modellerin yenilenmesi gerekir. Çünkü Apple ilk etapta i9 16" Pro'daki kadar güçlü bir ARM işlemcili cihaz çıkaramayacaktı. Hatta ve hatta 16" Pro'nun ARM'ye geçmeden önce son bir Intel güncellemesi alma ihtimali bile olduğu söyleniyor, ki bu yönde sızıntılar da var. Bu olmasa bile 16" Pro modelinin yenilenmesine en ama en iyi ihtimalle en az 6-8 ay var.

    Cok değil 1.5 ay önce söyledik bunları. Şu anda 16" Pro'ların fiyatları ortada. 16" Pro almayıp bekleyen arkadaşlar, keşke biraz tavsiyelerimizi dikkate alsaydınız.

    16" Pro konusunu bir kenara bırakırsak, şu anda ARM'li MacBook'larda inanılmaz iştah kabartıcı geliştirmeler yok. Ayrıca yeni bir mimariye geçiş sürecinin kobayı olacaksınız. Yok şu uygulama çalışmadı, yok şu hata verdi, yok şu kasıyor. Eğer şu an bir MacBook'unuz yoksa, hali hazırda satışta olan neredeyse tüm sorunlarından arındırılmış güncel bir Intel işlemcili MacBook cihaz alıp, 4-5 yıl rahatça kullandıktan sonra ARM sistemi tamamen oturunca ARM'li bir MacBook'a geçişi yapmanızın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yeni her zaman sorunludur, denenir, birkaç yıl sonra anca oturur. Bu hep böyledir. ARM sistemin tam olarak kusursuz bir şekilde oturması uzmanlara göre en az 2, ortalama ise 4-5 yıl kadar sürecek. Apple bile zaten tam olarak geçişin 2 yılda tamamlanmasını ön gördüğünü belirtmişti ki bu pandemiden önceydi.

    Özet olarak ARM MAC'ler en az 2 yıl, "casual dediğimiz düz kullanıcı kitlesine" hitap eden ürünler olacak.

    Herkese iyi forumlar.
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    E.R.W. (Evan Rachel Wood) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd nasıl piyasanın kanını emdi yahu?,ryzen 4000 serisinden birhabersiniz sanırım.
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    ahmetbozkurt85 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iddialı cihaz yapmışlar
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    aydinsukru (Aydın ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    huawei karsisinda sansi yok bu fiyatlandirmalar ile 899 usd cihazı 999 yapmislar yine yetmemis 11k tlye satıyor
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    söyledikleri pil süreleri gerçekleşirse muazzam
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    Park Joo-hyun 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu aralar laptop almayı planlıyordum hafta sonları yazlığa gidip geliyorum masaüstü pc yi zırt pırt götürmek zor oluyor eşek gibi ağır zaten üç fanlı ekran kartına geçince. Windows laptoplara bakayım dedim 7,5k - 10k arası fiyatlar değişiyor almışken macbook alırım diyorum. Giriş air modeli göz kırpıyor şuan. Apple'ın sitesine baktım gönderim 2-3 hafta diyor. İl/İlçe seçtim 27 Kasım - 4 Aralık arası.
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    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öp başına koy yine bundan 6 aya kalmaz 13 bin lira olan cihaz Türkiyede 20 bin den ucuza bulunmaz
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    Krone 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Macbooklar oyun oynatabilecek GPU'ya kavuştuysa diğerleri çöp olur gider. Windowslu standart makineler bile 7-8 bin lira olmuş.
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple ın şu sunumlarındaki abuk subuk performans benchmarklerini hiç bi zaman sevemedim. Adam akıllı çıkıp gösterin hangi işlemci karşısında ne yapmış. Yok en çok satan windows pc nin 1.33x katında performans, yok aynı fiyattaki laptoptan 3 kat hafif saçma sapan işler.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    suslu76 (suleyman u.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DonanımdanBihaber
    DonanimdanBihaber, adamlarin stilleri bu. Sunumda gostermiyorlar ama sitelerinde yayinliyorlar. Genelde bir onceki nesille karsilastiriyorlar.
    Yanıtla +1
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    java (Kaya Kaya) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ufak bir hesapla Apple beyciğim kuru 9,5 olarak almış...


    iPhone 12 15.999 TL'ye gelir bu durumda... iPhone 12 hayallerimiz de iyice suya düşecek görünen o ki...
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) java
    iPhone 12 listesi düşmüştü zaten geçenlerde. Mini 9999'dan başlayacak :D
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    fhrstw 1 gün ( Mesaj Silindi ) java
    Zırt pırt fiyat değiştirmek istemiyorlar haklı olarak kur 9.5 olunca muhtemelen 11 den hesaplayacaklar normal bir durum. Sonuçta insanlar borsa endeksi dolar kuru gibi dakika dakika takip etmesi tuhaf olurdu.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4571 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple m1 ve
    3 etiket daha apple macbook air new macbook air macbook air 2020 late
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