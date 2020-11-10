En hızlı MacBook Air karşınızda

Apple’ın watt başına en performanslı işlemci olduğu iddiasındaki M1 yonga setinin tanıtılmasının ardından ilk ürünler gelmeye başladı. MacBook Air yeni ARM yonga seti sayesinde sınıfında liderliğe oynuyor.
Yeni MacBook Air özellikleri ve fiyatı
Bugün tanıtılan MacBook Air modeli M1 yonga seti sayesinde sektörün ilk 5nm işlemcili bilgisayar modeli oldu. 4+4 özelleştirilmiş ARM çekirdeği ile 8 adet özelleştirilmiş grafik çekirdeği barındıran M1 yonga seti sayesinde önceki nesle göre 3.5 kat daha iyi işlemci performansı, 5 kat daha iyi grafik performansı, 9 kat daha iyi yapay zeka performansı ve 2 kat daha iyi SSD performansı sunuyor. Ayrıca sınıfında en çok satan Windows dizüstü bilgisayarından 3 kat daha iyi performans ve sınıfındaki tüm dizüstü bilgisayarların yüzde 98’inden daha iyi performans sunduğu iddiasında.İlginizi Çekebilir Apple M1 watt başına en performanslı işlemci olma iddiasında
Ayrıca Bkz. "Fruit Ninja uzun bir aradan sonra geri döndü"
Verimli yonga seti sayesinde MacBook Air artık fansız bir yapı sunuyor ve 15 saat kablosuz web gezintisi ile 18 saate kadar video oynatma süresi elde edebiliyor. Yonga setinin gelişmiş sinyal işlemcisi ile ön kamera gürültü engelleme ve beyaz dengeleme yapabiliyor.
Cihazın ekranı 13.3 inç boyutunda ve Retina çözünürlük sunuyor. WiFi 6 ile kablosuz bağlantı kapasitesi geliştirilirken Secure Enclave ile verileriniz güvende tutuluyor. üçlü mikrofon dizilimi FaceTime görüşmelerinde kaliteyi arttırıyor. iOS uygulamalarını da çalıştırabilecek olan MacBook Air modeli 2TB’a kadar SSD ve 16GB’a kadar RAM bellek seçenekleri sunacak.
Yeni MacBook Air 10999TL başlangıç fiyatına sahip. Bu versiyonda grafik birimi 7 kümeli. 13699TL başlangıç fiyatı olan sürümde 8 kümeli grafik birimi var. En yüksek fiyat ise 22.499TL oluyor.
https://www.anandtech.com/show/16233/the-apple-fall-2020-mac-event-live-blog-10am-pt-1800-utc Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
İlk etapta 13'' Pro ve Air için ARM modelleri çıkacağını ve 16'' Pro modelinin güncellenmesine belli bir süre daha olduğunu aylarca söyledik. Şu anda 16 inç Pro almayı düşünen birisinin beklemesinin pek mantıklı olmadığını söyledik.
Performans artışının reklamını rahatça yapabilmeleri ve ARM işlemci için gerçekten bir gövde gösterisi yapılabilmesi için önce düşük modellerin yenilenmesi gerekir. Çünkü Apple ilk etapta i9 16" Pro'daki kadar güçlü bir ARM işlemcili cihaz çıkaramayacaktı. Hatta ve hatta 16" Pro'nun ARM'ye geçmeden önce son bir Intel güncellemesi alma ihtimali bile olduğu söyleniyor, ki bu yönde sızıntılar da var. Bu olmasa bile 16" Pro modelinin yenilenmesine en ama en iyi ihtimalle en az 6-8 ay var.
Cok değil 1.5 ay önce söyledik bunları. Şu anda 16" Pro'ların fiyatları ortada. 16" Pro almayıp bekleyen arkadaşlar, keşke biraz tavsiyelerimizi dikkate alsaydınız.
16" Pro konusunu bir kenara bırakırsak, şu anda ARM'li MacBook'larda inanılmaz iştah kabartıcı geliştirmeler yok. Ayrıca yeni bir mimariye geçiş sürecinin kobayı olacaksınız. Yok şu uygulama çalışmadı, yok şu hata verdi, yok şu kasıyor. Eğer şu an bir MacBook'unuz yoksa, hali hazırda satışta olan neredeyse tüm sorunlarından arındırılmış güncel bir Intel işlemcili MacBook cihaz alıp, 4-5 yıl rahatça kullandıktan sonra ARM sistemi tamamen oturunca ARM'li bir MacBook'a geçişi yapmanızın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yeni her zaman sorunludur, denenir, birkaç yıl sonra anca oturur. Bu hep böyledir. ARM sistemin tam olarak kusursuz bir şekilde oturması uzmanlara göre en az 2, ortalama ise 4-5 yıl kadar sürecek. Apple bile zaten tam olarak geçişin 2 yılda tamamlanmasını ön gördüğünü belirtmişti ki bu pandemiden önceydi.
Özet olarak ARM MAC'ler en az 2 yıl, "casual dediğimiz düz kullanıcı kitlesine" hitap eden ürünler olacak.
Herkese iyi forumlar.
iPhone 12 15.999 TL'ye gelir bu durumda... iPhone 12 hayallerimiz de iyice suya düşecek görünen o ki...
7 Kişi Okuyor (0 Üye, 7 Misafir) 2 Masaüstü 5 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
4571 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Apple, apple m1 ve