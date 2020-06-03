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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En ince 5G telefonu Vivo X50 tanıtıldı

    Vivo X50 akıllı telefon modeli süper ince bir esnek panel kullanarak kasa kalınlığını 7.49mm seviyesine çekmeyi başarmış. Vivo X50 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En ince 5G telefonu Vivo X50 tanıtıldı
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    Vivo’nun gimbal kamerası ile dikkat çeken X50 Pro ve Samsung ISOCELL GN1 sensörünü ilk kullanan X50 Pro+ akıllı telefon modellerinin yanında şahsına münhasır özelliklere sahip X50 model de vardı.

    Vivo X50 özellikleri ve fiyatı

    Vivo X50 modeli tasarım ve donanım anlamında Vivo X50 Pro ile aynı özelliklere sahip. 6.56 inçlik 2376x1080 piksel çözünürlük barındıran AMOLED ekran, ekrana entegre parmak izi okuyucu, nokta çentik, Snapdragon 765G yonga seti bunlar arasında.

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    Telefon 7.49mm kasa kalınlığı ile en ince 5G akıllı telefon ünvanını almış. Daha önce bu unvan 8.1mm ile Oppo Reno 3 Pro akıllı telefon modeline aitti. Bu denli incelik haliyle bazı kırpmaları da beraberinde getiriyor.

    En ince 5G telefonu Vivo X50 tanıtıldı

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör, 13MP çözünürlüğünde derinlik sensörü, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yer alıyor. Ön kamera yine 32MP çözünürlüğünde. Vivo çeşitli yazılımlarla düşük ışıkta en iyi sonucu alıyor.

    4200mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Vivo X50 modeli 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Telefonun fiyatı ise 8GB RAM+128GB kapasite – 490$ ve 8GB RAM+256GB kapasite - 546$ şeklinde belirlenmiş.

     



    https://www.engadget.com/vivo-x50-pro-gimbal-camera-stabilization-152138632.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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