PlayStation'ın efsane yarış oyunu Gran Turismo, PC'ye gelebilir

Tam Boyutta Gör PlayStation’daki en yarış oyunu serisinin yaratıcısı Kazunori Yamauchi’ye göre, Gran Turismo 7, PC’ye gelecek bir sonraki PlayStation’a özel oyun olabilir. Geliştirici Polyphony, yarış oyununu PC platformuna taşımayı düşündüklerini belirtti. Ancak popüler araba yarışı oyununun PC’ye ne zaman port edileceği konusunda bir bilgi alınamadı.

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Gran Turismo PC versiyonu çıkabilir

Gran Turismo World Finals’ta GTPlanet’e konuşan Kazunori Yamauchi, yarış simülasyonu için çok beklenen PC versiyonunun yakın gelecekte imkansız bir düşünce olmadığını ima etti. “Gran Turismo, çok iyi ayarlanmış bir oyun. Oyunu yerel 4K/60fps çalıştırabilecek çok fazla platform yok, bu yüzden bunu mümkün kılmanın yolu platformu daraltmak. Bu, çok kolay bir olay değil ama tabii ki, araştırıyor ve değerlendiriyoruz.” dedi.

Beğenilen yarış serisinin en son oyunu Gran Turismo 7, sekiz aydır PS4 ve PS5’te. Geliştirici ekip, daha iyi oyun deneyimi sağlamak için hatalarla birlikte takılma, donma, gecikme gibi çeşitli performans sorunlarını gidermek için çalıştı.

Son yıllarda God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon, Uncharted gibi diğer PlayStation’a özel oyunların PC platformuna geldiği göz önüne alındığında, Gran Turismo 7 PC versiyonu olması imkansız değil.

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En iyi yarış oyunlarından Gran Turismo, PC'ye gelebilir