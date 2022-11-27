PlayStation'ın efsane yarış oyunu Gran Turismo, PC'ye gelebilir

Gran Turismo PC versiyonu çıkabilir
Gran Turismo World Finals’ta GTPlanet’e konuşan Kazunori Yamauchi, yarış simülasyonu için çok beklenen PC versiyonunun yakın gelecekte imkansız bir düşünce olmadığını ima etti. “Gran Turismo, çok iyi ayarlanmış bir oyun. Oyunu yerel 4K/60fps çalıştırabilecek çok fazla platform yok, bu yüzden bunu mümkün kılmanın yolu platformu daraltmak. Bu, çok kolay bir olay değil ama tabii ki, araştırıyor ve değerlendiriyoruz.” dedi.
Beğenilen yarış serisinin en son oyunu Gran Turismo 7, sekiz aydır PS4 ve PS5’te. Geliştirici ekip, daha iyi oyun deneyimi sağlamak için hatalarla birlikte takılma, donma, gecikme gibi çeşitli performans sorunlarını gidermek için çalıştı.
Son yıllarda God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon, Uncharted gibi diğer PlayStation’a özel oyunların PC platformuna geldiği göz önüne alındığında, Gran Turismo 7 PC versiyonu olması imkansız değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam