En parlak ekranlı telefon belli oldu: 1900 nit parlaklık

Bazı kaynaklara göre Samsung, Galaxy S23 serisinde E6 AMOLED ekranı kullanmayacak. Galaxy S23 Plus ile Galaxy S23 Ultra’nın OLED ekranı en yüksek 1769 nit parlaklık seviyesine ulaşabilecek. Şu an için sadece söylentiden ibaret olan bu bilgi doğru çıkarsa, Samsung ilk defa akıllı telefon piyasasında en parlak Android telefonu üreten isim olmayacak.
Şu anda bu paneli kullanan birkaç Android telefon üreticisi var. iQOO, Vivo ve OPPO dahil diğer Android akıllı telefon OEM’leri üst seviye cihazlarında Samsung’un E6 OLED panellerini kullanıyor. Aynı panel iPhone 14 Pro serisinde de kullanılıyor. Yeni panel, ekran parlaklığını artırırken güç tüketimini azaltan yepyeni bir materyal kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....