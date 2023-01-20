Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin sosyal medya platformu Weibo’da yayınladığı görsele göre, Xiaomi 13 Pro’nun ekranı maksimum 1900 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Xiaomi, bu denli yüksek parlaklık seviyesine rağmen 13 Pro’nun pil ömrünün geçen yılki modele kıyasla %22 arttığını söylüyor. Tabii ki bunda yeni ekran kadar daha fazla güç verimliliği sunan işlemcinin de payı büyük.

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Bazı kaynaklara göre Samsung, Galaxy S23 serisinde E6 AMOLED ekranı kullanmayacak. Galaxy S23 Plus ile Galaxy S23 Ultra’nın OLED ekranı en yüksek 1769 nit parlaklık seviyesine ulaşabilecek. Şu an için sadece söylentiden ibaret olan bu bilgi doğru çıkarsa, Samsung ilk defa akıllı telefon piyasasında en parlak Android telefonu üreten isim olmayacak.

Şu anda bu paneli kullanan birkaç Android telefon üreticisi var. iQOO, Vivo ve OPPO dahil diğer Android akıllı telefon OEM’leri üst seviye cihazlarında Samsung’un E6 OLED panellerini kullanıyor. Aynı panel iPhone 14 Pro serisinde de kullanılıyor. Yeni panel, ekran parlaklığını artırırken güç tüketimini azaltan yepyeni bir materyal kullanıyor.

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En parlak ekranlı telefon belli oldu: 1900 nit parlaklık