Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En parlak ekranlı telefon belli oldu: 1900 nit parlaklık

    Samsung, CES 2023'te 2000 nit parlaklığa ulaşabilen yeni OLED ekranını tanıtmıştı. Samsung E6 OLED ekranlı Xiaomi 13 Pro, şu anda en parlak ekranlı Android telefon.
    Oy Ver
    xiaomi 13 pro ekran parlaklığı 1900 nit Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin sosyal medya platformu Weibo’da yayınladığı görsele göre, Xiaomi 13 Pro’nun ekranı maksimum 1900 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Xiaomi, bu denli yüksek parlaklık seviyesine rağmen 13 Pro’nun pil ömrünün geçen yılki modele kıyasla %22 arttığını söylüyor. Tabii ki bunda yeni ekran kadar daha fazla güç verimliliği sunan işlemcinin de payı büyük.

    Bazı kaynaklara göre Samsung, Galaxy S23 serisinde E6 AMOLED ekranı kullanmayacak. Galaxy S23 Plus ile Galaxy S23 Ultra’nın OLED ekranı en yüksek 1769 nit parlaklık seviyesine ulaşabilecek. Şu an için sadece söylentiden ibaret olan bu bilgi doğru çıkarsa, Samsung ilk defa akıllı telefon piyasasında en parlak Android telefonu üreten isim olmayacak.

    Şu anda bu paneli kullanan birkaç Android telefon üreticisi var. iQOO, Vivo ve OPPO dahil diğer Android akıllı telefon OEM’leri üst seviye cihazlarında Samsung’un E6 OLED panellerini kullanıyor. Aynı panel iPhone 14 Pro serisinde de kullanılıyor. Yeni panel, ekran parlaklığını artırırken güç tüketimini azaltan yepyeni bir materyal kullanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız