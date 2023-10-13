2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Hangi marka lider?

Apple ve Samsung lider
Pazar araştırma şirketlerinden Counterpoint'e göre akıllı telefon sevkiyatlarında yavaşlama halen sürüyor. Bu noktada Apple iPhone 14, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro en çok satanlar listesinde ilk üç sırayı alırken, iPhone 13 listedeki 4.sırasını korumayı başardı. Apple'ın en çok kullanıcı kazandığı pazarlar ise, Asya ve Avrupa oldu.
Daha premium Galaxy S23 Ultra ise, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa bölgelerinde popülerliğini korudu. Öyle ki küresel satışlarda her satılan üç modelden ikisi bu bölgelerden geliyor.
Peki yıldan yıla neler değişti?
Yıllara göre karşılaştırmaya göre listenin üst sıralarında iPhone 13 serisinin yerini Apple iPhone 14 serisi aldı. Benzer bir durum Galaxy S22 Ultra ve S23 Ultra için de geçerli. Bu arada, Xiaomi'nin ilk 10 küresel satış listesinde yer almadığını görüyoruz. Bu da pazar payının önemli ölçüde daraldığını bizlere gösteriyor. Hatırlayacak olursak Redmi Note 11, geçtiğimiz yılki listenin 10.cu sırasına yerleşen tek Xiaomi modeli olmuştu.
Bu noktada hem Samsung hem de Apple'ın premium segmentte kafa kafaya rekabet ettiğini söylemek doğru olur. Ancak Koreli devin, uygun fiyatlı pazar segmentindeki liderliği de sürüyor.
2023'ün ikinci çeyreğinde en çok satan telefonlar
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 13
- Galaxy A14
- Galax yA54
- Galaxy A14 5G
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy A04e
- Galaxy A34
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.