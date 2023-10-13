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    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Hangi marka lider?

    Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Counterpoint, 2023'ün ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları açıkladı. Peki listede kim birinci oldu? İşte 2023'ün en popüler telefonları...
    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Hangi marka lider? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında rekabet her geçen artıyor. Bu bağlamda pazara yeni marka ve modeller dahil olurken, Counterpoint tarafından 2023'ün ilk yarısında en çok satan telefonları açıkladı. Peki geride bıraktığımız çeyrekte hangi marka nasıl bir performans sergiledi? Gelin en popüler telefonlara göz atalım...

    Apple ve Samsung lider

    Pazar araştırma şirketlerinden Counterpoint'e göre akıllı telefon sevkiyatlarında yavaşlama halen sürüyor. Bu noktada Apple iPhone 14, iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro en çok satanlar listesinde ilk üç sırayı alırken, iPhone 13 listedeki 4.sırasını korumayı başardı. Apple'ın en çok kullanıcı kazandığı pazarlar ise, Asya ve Avrupa oldu.

    2023'ün en çok satan telefonları açıklandı! Hangi marka lider? Tam Boyutta Gör
    Samsung da şu ana kadar Apple'ın gerisinde değil. Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A14 listede 5. sıraya yerleşti. Listenin devamında ise sırasıyla Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e ve Galaxy A34 yer alıyor. Aynı zamanda Galaxy A serisi, Asya ve Latin Amerika bölgesinde en çok satan modeller olurken, bu satışlar yüzde 60'lık bölümü oluşturdu.

    Daha premium Galaxy S23 Ultra ise, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa bölgelerinde popülerliğini korudu. Öyle ki küresel satışlarda her satılan üç modelden ikisi bu bölgelerden geliyor.

    Peki yıldan yıla neler değişti?

    Yıllara göre karşılaştırmaya göre listenin üst sıralarında iPhone 13 serisinin yerini Apple iPhone 14 serisi aldı. Benzer bir durum Galaxy S22 Ultra ve S23 Ultra için de geçerli. Bu arada, Xiaomi'nin ilk 10 küresel satış listesinde yer almadığını görüyoruz. Bu da pazar payının önemli ölçüde daraldığını bizlere gösteriyor. Hatırlayacak olursak Redmi Note 11, geçtiğimiz yılki listenin 10.cu sırasına yerleşen tek Xiaomi modeli olmuştu. 

    Bu noktada hem Samsung hem de Apple'ın premium segmentte kafa kafaya rekabet ettiğini söylemek doğru olur. Ancak Koreli devin, uygun fiyatlı pazar segmentindeki liderliği de sürüyor.

    2023'ün ikinci çeyreğinde en çok satan telefonlar

    1. iPhone 14
    2. iPhone 14 Pro Max
    3. iPhone 14 Pro
    4. iPhone 13
    5. Galaxy A14
    6. Galax yA54
    7. Galaxy A14 5G
    8. Galaxy S23 Ultra
    9. Galaxy A04e
    10. Galaxy A34
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 8 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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