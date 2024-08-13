İşte Google'ın en güçlü akıllı saati: Pixel Watch 3

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Tam Boyutta Gör Google, bugünkü “Made by Google” etkinliğinde Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold’u duyurmuştu. Şirket, bu cihazlara ek olarak en yeni akıllı saati Pixel Watch 3 modelinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Serinin üçüncü modeli; yapay zeka, pil ömrü ve Google uygulamaları dahil her anlamda büyük yükseltmeler vaat ediyor. İşte Google'ın en güçlü akıllı saati.

Google Pixel Watch 3 özellikleri

Pixel Watch 3'ün dış tasarımına baktığımızda selefine oranla büyük değişiklikler yaşamadığını söylemek mümkün. 41mm ve 45mm boyutlarında gelen saatin çerçevesi küçülürken ekran boyutları yüzde 10 oranında artırılmış. Buna göre 41mm'lik sürümde 1.3 inç (408x408 piksel) ve 45mm'lik sürümde ise, 1.5 inç (456x456) Actua OLED ekranbulunuyor. Ayrıca bu panelin 60Hz yenileme hızı ve 2.000 parlaklık sunduğunu belirtelim. Bu, bir önceki modelden iki kat daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Google'ın yeni saati, kalp atış hızı sensörü ve yapay zeka destekli kalp atış hızı ölçümleri, stres yönetimi tespiti ve müdahalesi ile otomatik başlatma/durdurma, tempo antrenmanı özelleştirme, kalp atış hızı bölgesi antrenmanı gibi yeni fitness özellikleri ile geliyor. Bu yılki en önemli gelişmelerden biri ise nabız kaybı algılama özelliği. Pixel Watch 3 bu sayede acil durum servislerine ulaşım sağlayabiliyor. Google'a göre bu özellik Eylül ayında kullanıma sunulacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kullanıcılar, saat üzerinden gerçek zamanlı koşu ölçümleri, Google Haritalar'da adım adım navigasyon ve koçluk tavsiyelerine ek olarak, gün başlangıcında özetler sunan Morning Brief özelliğine de erişebilecek. Pixel Watch 3, her zaman açık ekran özelliği açıkken tek şarjla 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pil tasarufu modunda ise bu süre 36 saate kadar çıkabiliyor. Saatin arkasında ise daha öncekiyle aynı dört pinli şarj sistemi mevcut.

Yeni Pixel Watch, Google Pixel Watch 2 ile aynı Qualcomm Snapdragon Wear 5100 yonga setinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 2 GB SDRAM'e ve 32 GB eMMC flaş depolama alanı sunulacak. Ayrıca Google Haritalar, Google Asistan, Google Play desteğinin yanı sıra Wear OS 5 ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 5 ATM'ye kadar su direnci, IP68, UWD, LTE, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi özelliklerin yer aldığını da belirtelim.

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Ekran : 41 mm 1,3 inç Actua OLED, 45 mm 1,5 inç Actua OLED

: 41 mm 1,3 inç Actua OLED, 45 mm 1,5 inç Actua OLED Ram: 2 GB

2 GB İşlemci: Snapdragon Wear 5100

Snapdragon Wear 5100 Pil süresi: 24 saat (AOD aktif) 36 saat (Güç tasarrufu)

24 saat (AOD aktif) 36 saat (Güç tasarrufu) Yazılım: Wear OS 5

Wear OS 5 Depolama: 32 GB

32 GB Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Kan Oksijen Sensörü, Cilt Sıcaklığı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula

İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Kan Oksijen Sensörü, Cilt Sıcaklığı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS

LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS Sertifikalar: 5ATM + IP68

5ATM + IP68 Renk: siyah, gümüş, altın

Google Pixel Watch 3 fiyatı ve çıkış tarihi

Google Pixel Watch 3 41mm, siyah ve obsidyen, altın ve ela, gümüş ve porselen ve gümüş ve gül kuvars seçenekleriyle geliyor. 45mm modelde ise, siyah/obsidyen ve gümüş/porselen kombinasyonlarının yanı sıra ela kasa ve ela kayış seçenekleri sunulacak. Pixel Watch 3 41mm fiyatı 349 dolardan başlıyor. LTE sürümün fiyatı ise 449 dolar olacak. 45mm sürümünün fiyatları ise sırasıyla 399 ve 499 dolar.

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