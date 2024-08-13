İşte Google'ın en güçlü akıllı saati: Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 özellikleri
Pixel Watch 3'ün dış tasarımına baktığımızda selefine oranla büyük değişiklikler yaşamadığını söylemek mümkün. 41mm ve 45mm boyutlarında gelen saatin çerçevesi küçülürken ekran boyutları yüzde 10 oranında artırılmış. Buna göre 41mm'lik sürümde 1.3 inç (408x408 piksel) ve 45mm'lik sürümde ise, 1.5 inç (456x456) Actua OLED ekranbulunuyor. Ayrıca bu panelin 60Hz yenileme hızı ve 2.000 parlaklık sunduğunu belirtelim. Bu, bir önceki modelden iki kat daha yüksek.
Yeni Pixel Watch, Google Pixel Watch 2 ile aynı Qualcomm Snapdragon Wear 5100 yonga setinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 2 GB SDRAM'e ve 32 GB eMMC flaş depolama alanı sunulacak. Ayrıca Google Haritalar, Google Asistan, Google Play desteğinin yanı sıra Wear OS 5 ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 5 ATM'ye kadar su direnci, IP68, UWD, LTE, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi özelliklerin yer aldığını da belirtelim.
- Ekran: 41 mm 1,3 inç Actua OLED, 45 mm 1,5 inç Actua OLED
- Ram: 2 GB
- İşlemci: Snapdragon Wear 5100
- Pil süresi: 24 saat (AOD aktif) 36 saat (Güç tasarrufu)
- Yazılım: Wear OS 5
- Depolama: 32 GB
- Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Kan Oksijen Sensörü, Cilt Sıcaklığı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula
- Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
- Sertifikalar: 5ATM + IP68
- Renk: siyah, gümüş, altın
Google Pixel Watch 3 fiyatı ve çıkış tarihi
Google Pixel Watch 3 41mm, siyah ve obsidyen, altın ve ela, gümüş ve porselen ve gümüş ve gül kuvars seçenekleriyle geliyor. 45mm modelde ise, siyah/obsidyen ve gümüş/porselen kombinasyonlarının yanı sıra ela kasa ve ela kayış seçenekleri sunulacak. Pixel Watch 3 41mm fiyatı 349 dolardan başlıyor. LTE sürümün fiyatı ise 449 dolar olacak. 45mm sürümünün fiyatları ise sırasıyla 399 ve 499 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.