Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İşte Google'ın en güçlü akıllı saati: Pixel Watch 3

    Google, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro'nun yanı sıra yeni akıllı saatini de tanıttı. Google Pixel Watch 3, artık daha ince çerçeve, göz alıcı bir ekran ve iki farklı boyutta geliyor. 
    Google Pixel Watch 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google, bugünkü “Made by Google” etkinliğinde Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold’u duyurmuştu. Şirket, bu cihazlara ek olarak en yeni akıllı saati Pixel Watch 3 modelinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Serinin üçüncü modeli; yapay zeka, pil ömrü ve Google uygulamaları dahil her anlamda büyük yükseltmeler vaat ediyor. İşte Google'ın en güçlü akıllı saati.

    Google Pixel Watch 3 özellikleri

    Pixel Watch 3'ün dış tasarımına baktığımızda selefine oranla büyük değişiklikler yaşamadığını söylemek mümkün. 41mm ve 45mm boyutlarında gelen saatin çerçevesi küçülürken ekran boyutları yüzde 10 oranında artırılmış. Buna göre 41mm'lik sürümde 1.3 inç (408x408 piksel) ve 45mm'lik sürümde ise, 1.5 inç (456x456) Actua OLED ekranbulunuyor. Ayrıca bu panelin 60Hz yenileme hızı ve 2.000 parlaklık sunduğunu belirtelim. Bu, bir önceki modelden iki kat daha yüksek.

    Google Pixel Watch 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni saati, kalp atış hızı sensörü ve yapay zeka destekli kalp atış hızı ölçümleri, stres yönetimi tespiti ve müdahalesi ile otomatik başlatma/durdurma, tempo antrenmanı özelleştirme, kalp atış hızı bölgesi antrenmanı gibi yeni fitness özellikleri ile geliyor. Bu yılki en önemli gelişmelerden biri ise nabız kaybı algılama özelliği. Pixel Watch 3 bu sayede acil durum servislerine ulaşım sağlayabiliyor. Google'a göre bu özellik Eylül ayında kullanıma sunulacak.
    Google Pixel Watch 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kullanıcılar, saat üzerinden gerçek zamanlı koşu ölçümleri, Google Haritalar'da adım adım navigasyon ve koçluk tavsiyelerine ek olarak, gün başlangıcında özetler sunan Morning Brief özelliğine de erişebilecek. Pixel Watch 3, her zaman açık ekran özelliği açıkken tek şarjla 24 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pil tasarufu modunda ise bu süre 36 saate kadar çıkabiliyor. Saatin arkasında ise daha öncekiyle aynı dört pinli şarj sistemi mevcut.

    Yeni Pixel Watch, Google Pixel Watch 2 ile aynı Qualcomm Snapdragon Wear 5100 yonga setinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 2 GB SDRAM'e ve 32 GB eMMC flaş depolama alanı sunulacak. Ayrıca Google Haritalar, Google Asistan, Google Play desteğinin yanı sıra Wear OS 5 ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 5 ATM'ye kadar su direnci, IP68, UWD, LTE, Bluetooth 5.2 ve NFC gibi özelliklerin yer aldığını da belirtelim.

    • Ekran: 41 mm 1,3 inç Actua OLED, 45 mm 1,5 inç Actua OLED
    • Ram: 2 GB
    • İşlemci: Snapdragon Wear 5100
    • Pil süresi: 24 saat (AOD aktif) 36 saat (Güç tasarrufu)
    • Yazılım: Wear OS 5
    • Depolama: 32 GB
    • Sensör: İvmeölçer, Optik Kalp Hızı, Kan Oksijen Sensörü, Cilt Sıcaklığı, Barometre, cEDA, Jiroskop, Işık Sensörü, Pusula
    • Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, çift frekanslı GPS
    • Sertifikalar: 5ATM + IP68
    • Renk: siyah, gümüş, altın

    Google Pixel Watch 3 fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel Watch 3 41mm, siyah ve obsidyen, altın ve ela, gümüş ve porselen ve gümüş ve gül kuvars seçenekleriyle geliyor. 45mm modelde ise, siyah/obsidyen  ve gümüş/porselen kombinasyonlarının yanı sıra ela kasa ve ela kayış seçenekleri sunulacak. Pixel Watch 3 41mm fiyatı 349 dolardan başlıyor. LTE sürümün fiyatı ise 449 dolar olacak. 45mm sürümünün fiyatları ise sırasıyla 399 ve 499 dolar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tarihin kara kutusu pdf rover hangi ülkenin bira lekesi çıkar mı merkezi uydu sistemini diğer odalara dağıtmak bingo bulaşık tableti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Camon 19
    Tecno Mobile Camon 19
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
    MSI NB MODERN 15 B12MO-676XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız