En Yeşil Sportage!

Hybrid ve tam elektrikli otomobil savaşının yaşandığı Paris Motor Show'da Güney Koreli Kia da savaşa katılmış gibi görünüyor.İddialı tasarımı ve fiyatıyla ülkemizde de çok beğenilen Sportage'ın dizel-hibrid versiyonu geçtiğimiz günlerde Paris'te tanıtıldı.

Konsept bir model olduğu belirtilen Kia Sportage Mild Hybrid, güncel Sportage temel alınarak geliştirilmiş. Hybrid modelin bir elektrikli motoru bir de dizel motoru bulunuyor. Sportage Mild Hybrid'in turbo dizel motoru 1.7 litre hacminde. Bu turbo dizel motor maksimum 115 beygir güç ve 260 NM tork üretebiliyor. Elektrikli motoru olarak ise yaklaşık 7 beygirlik bir motor tercih edilmiş.

SUV karosere sahip modelin standart Sportage'dan tek farkı elektrik motora sahip olması değil. Gövdesinde aerodinamik geliştirmeler de yapılan Sportage Mild Hybrid'de aynı zamanda düşük dirençli lastikler kullanılarak yakıt tüketiminin azaltılması hedeflenmiş. Bu teknolojik iyileştirmeler sayesinde otomobil kilometrede 117 gram gibi etkileyici bir karbondioksit emisyon değerine ulaşmış. Yakıt tüketimi ve muhtemel fiyatları konusunda bir açıklama yapılmayan modelin üretim versiyonun da çok yakın bir zamanda sergilenmesi bekleniyor.