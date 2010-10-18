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En Yeşil Sportage!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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En Yeşil Sportage!
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Hybrid ve tam elektrikli otomobil savaşının yaşandığı Paris Motor Show'da Güney Koreli Kia da savaşa katılmış gibi görünüyor.İddialı tasarımı ve fiyatıyla ülkemizde de çok beğenilen Sportage'ın dizel-hibrid versiyonu geçtiğimiz günlerde Paris'te tanıtıldı.

Konsept bir model olduğu belirtilen Kia Sportage Mild Hybrid, güncel Sportage temel alınarak geliştirilmiş. Hybrid modelin bir elektrikli motoru bir de dizel motoru bulunuyor. Sportage Mild Hybrid'in turbo dizel motoru 1.7 litre hacminde. Bu turbo dizel motor maksimum 115 beygir güç ve 260 NM tork üretebiliyor. Elektrikli motoru olarak ise yaklaşık 7 beygirlik bir motor tercih edilmiş.

SUV karosere sahip modelin standart Sportage'dan tek farkı elektrik motora sahip olması değil. Gövdesinde aerodinamik geliştirmeler de yapılan Sportage Mild Hybrid'de aynı zamanda düşük dirençli lastikler kullanılarak yakıt tüketiminin azaltılması hedeflenmiş. Bu teknolojik iyileştirmeler sayesinde otomobil kilometrede 117 gram gibi etkileyici bir karbondioksit emisyon değerine ulaşmış. Yakıt tüketimi ve muhtemel fiyatları konusunda bir açıklama yapılmayan modelin üretim versiyonun da çok yakın bir zamanda sergilenmesi bekleniyor.


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Akarsu. 9 yıl
Elektrikli motoru küçük tutup hibrid aracın maliyetini azaltmaya çalışmışlar galiba. Aracın 1.7 dizeli cidden az yakıyordu, elektrikli motorun yardımıyla daha da azalmış. Ama aracın vergi dilimi şu an için yüksek. Kimse tasarruf için aynı aracın 1.6 benzinli versiyonu yerine 1.7 hibridine 30-35 bin fazla vermek istemez. Türkiye'de de artık vergilendirmenin Avrupa'daki gibi egzoz emisyonuna göre yapılması lazım.
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yc#1 9 yıl
Beygir gücü eşdeğer araçlardan düşük görünüyor.
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TikaMasala 9 yıl
7 beygirlik elektrik motoru ne işe yarar? Silecekleri çalıştırmaya mı? Koymasalarmışta olurmuş.
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muratti 9 yıl
Sırf Türkiye için üretecek değiller , artık vergi sistemimizin değişim zamanı geldi geçiyor ...
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DH Misafiri 9 yıl
1.7 = yüksek vergi dilimi.
Olmamış.
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RECEP____KOVBOY 9 yıl

DH Misafiri

1.7 = yüksek vergi dilimi.
Olmamış.



bu hybrid araçlara bi kolaylık olacak sanırım yılbaşından sonra .özellikle satışta alınan ötv ve yıllık mtv de düşüş olacak. buda bu aracı çok cazip hale getirir.
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korsanzeki168 9 yıl
bu kianın hyundai nin motorları okadarda kaliteli degil bizim arkadaşın bi starex vardı su gibi mazot yakardı aldıgına hiç memnun degildi keşke muadili başka bi ticari alsam demişti motor teknolojisine egilmesi gerekiyor koreli firmaların avrupalı üreticiler yoksa süpürecek piyasayı demedi demeyin
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onur1297 9 yıl
fiyatı uygun olursa gercekten cok satar cok basarılı bir arac olmus dizel hibrid karısımı gayet güzel
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Blue_Knight 9 yıl
1.7 dizeli gelseydi yeterdi bize
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vector x-31 9 yıl
jipe benzetmeyi başarmışlar
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northernlights 9 yıl

vector x-31

jipe benzetmeyi başarmışlar


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