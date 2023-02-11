Endişe yaratan volkan patlaması hakkında AFAD’dan açıklama: Herhangi bir sorun yok

Bahsi geçen volkanik patlama, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Kuşkayası dağında meydana geldi. Yayınlanan videolar, dağdan duman çıktığını gösteriyordu. Bölge halkı ve videonun yayılmasıyla milyonlarca kişi bunun bir yanardağ olduğunu düşündü. AFAD, bu konu hakkında resmî açıklamalarda bulundu.
AFAD: Volkanik patlama yok
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, konuyu gördükleri andan itibaren çalışmalara başladıklarını, bölgeye Sikorsky helikopteriyle ekipleri gönderdiklerini açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir volkanik faaliyet, volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı tespit edilemedi. Tatar, ortaya çıkan dumanların deprem etkisiyle oluşan basit bir kütle hareketinden dolayı olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla iddia edildiği gibi "2000 C'de kızgın, akışkan karatas(bazalt) püskürterek yanardağ" oluştuğu iddiası gerçek dışı.
Esasında böylesi büyük depremlerde kayaların yuvarlanması, toprak ve kaya hareketlerinin bu tip dumanlar çıkarması son derece doğal ve görülen bir şey. Bununla birlikte AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde bu bölgede herhangi bir volkan kayasının da olmadığı, incelenen bölgede kireç taşının olduğu ifade edildi.
AFAD artçı depremler konusunda uyardı
Tatar, yaptığı açıklamada artçı sarsıntıların devam edeceği konusunda halkı uyardı. “Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor.” Bununla birlikte bölgede yıkılan veya hasar alan binalarda hasar tespit çalışmalarının 1300 ekiple yapıldığını aktarıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah