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    Endişe yaratan volkan patlaması hakkında AFAD’dan açıklama: Herhangi bir sorun yok

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Genel Müdürü Orhan Tatar, bir süredir sosyal medyada endişe yaratan “volkan patlaması” konusuna açıklama yaptı ve durumu netleştirdi.
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    Endişe yaratan volkan patlaması hakkında AFAD açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Deprem bölgesinde olduğu iddia edilen volkan patlaması, 10 Şubat tarihinden itibaren sosyal medyada gündem olmuş durumda. AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bir süredir sosyal medyada endişe yaratan “volkan patlaması” hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Bahsi geçen volkanik patlama, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Kuşkayası dağında meydana geldi. Yayınlanan videolar, dağdan duman çıktığını gösteriyordu. Bölge halkı ve videonun yayılmasıyla milyonlarca kişi bunun bir yanardağ olduğunu düşündü. AFAD, bu konu hakkında resmî açıklamalarda bulundu.

    AFAD: Volkanik patlama yok

    AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, konuyu gördükleri andan itibaren çalışmalara başladıklarını, bölgeye Sikorsky helikopteriyle ekipleri gönderdiklerini açıkladı. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir volkanik faaliyet, volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı tespit edilemedi. Tatar, ortaya çıkan dumanların deprem etkisiyle oluşan basit bir kütle hareketinden dolayı olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla iddia edildiği gibi "2000 C'de kızgın, akışkan karatas(bazalt) püskürterek yanardağ" oluştuğu iddiası gerçek dışı.

    Esasında böylesi büyük depremlerde kayaların yuvarlanması, toprak ve kaya hareketlerinin bu tip dumanlar çıkarması son derece doğal ve görülen bir şey. Bununla birlikte AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde bu bölgede herhangi bir volkan kayasının da olmadığı, incelenen bölgede kireç taşının olduğu ifade edildi.

    AFAD artçı depremler konusunda uyardı

    Tatar, yaptığı açıklamada artçı sarsıntıların devam edeceği konusunda halkı uyardı. “Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor.” Bununla birlikte bölgede yıkılan veya hasar alan binalarda hasar tespit çalışmalarının 1300 ekiple yapıldığını aktarıldı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 6 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 11 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 15 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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