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    Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı ve devasa kamera modülü ile dikkat çeken Mi 11 Ultra bir Youtuber tarafından incelendi.
    12 Şubat 2021, 13:15 (5 gün)
    12,6b
    1
    26
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı
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    Bir süredir piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mi 11 Ultra, Filipinli bir YouTuber tarafından henüz tantımı yapılmamış olmasına rağmen videolu bir şekilde incelendi. Cihaz özellikle kamera modülü ile çok konuşulacağa benziyor.

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    Fotoğraflar alışılmadık bir kamera sistemini gösteriyor. Özellikle arka panelde üç modüllü devasa bir blok yer almakta. Arka kamera modülünde 50 megapiksel ve 48 megapiksellik iki sensörün varlığından bahsedilmiş.

    Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı
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    Fotoğraflarda 120x yakınlaştırma özelliğini gösteren 120X Ultra Piksel AI Camera yazısını görebilirsiniz. Üçlü LED flaş ünitesine ek olarak, arka panelde kendi selfie'lerinizi çekmeniz için ana kamerayı kullanmanıza izin verecek yardımcı bir ekran da mevcut. Bu ikincil ekranda telefonda bulunan uygulamaları da görüntüleyebiliyorsunuz.

    İki ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor

    Xiaomi Mi 11 Ultra, 6,8 inç ebatında 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip WQHD+ OLED ekrana sahip ve ekranın sol üst köşesinde 20MP çözünürlük sunan ön kamera için küçük bir delik mevcut.

    Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı
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    Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM ve hızlı bir UFS 3.1 bellek ile donatılmış cihaz, 67 watt'lık hızlı şarj desteği ve 5000 mAh pil ile gelecek. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile raflara çıkması beklenen Xiaomi Mi 11 Ultra'nın diğer özellikleri arasında, yüksek kalite sunan bir ses sistemi ve ekrana gömülü parmak izi sensörü de var. Akıllı telefonunun lansmanının ise en geç iki ay içinde yapılacağı söyleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/12/xiaomi-mi-11-ultra-massive-hands-on-leak-reveals-huge-50mp-triple-camera-housing-with-120x-zoom-secondary-screen/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Anlamı yok yine. Günün sonunda 12 pro max ile zoom dışında benzer performans veriyorlar. Bu yüzden değmiyor. Ayrıca kimse burda 1000euro lar vermez bu telefona.
    Anlamı yok yine. Günün sonunda 12 pro max ile zoom dışında benzer performans veriyorlar. Bu yüzden değmiyor. Ayrıca kimse burda 1000euro lar vermez bu telefona....
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Z Zodian 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kameranın arkasına niye lazerle kamera özelliklerini yazıyorlar anlamıyorum çok çirkin duruyor.
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    G GENÇ_EFENDİ 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Fotoğraf makinesi yapsınlar geçsinler
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ezicioyuncu (Bora ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kardeş bu destani yazmak için ne kadar aldın foruma bak ya amd ya xiaomi fanboyları ile dolmuş taşmış. Şaomi uçan telefon yapsa yine de rezil şaomi olmaya devam eder
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    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben beğendim cihazı. Ancak o ekranı anlamadım. Ne işe yarayacak?
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    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) astegon
    Arka kameralar çok daha kaliteli olduğu için arka kameralar ile selfie çekebilmek için.

    Neden öne de o kameralardan koymuyorlar dersen o minicik ekran 3-5 dolar var veya yoktur, ama arkadaki kameraların her biri 15-20 dolardan aşağı değildir. Üstü de olabilir. Ayrıca büyük sensör için lenslerin açıklığı da büyük olur. Ekranda daha büyük delikler anlamına gelir. Bir de arkadan çıkıntı yapması gerekir. Hele bir tane ultra geniş bir tane de normal geniş kamera olmak üzere önde iki kamera olursa ekrandaki hap şeklinde olan delikler daha da büyür.

    Her şeyi yapamazsın bu kadar ekranla belki, ama ekstra fonksiyon opsiyonu sağlar. Bunun için de çok fazla bir ekstra maliyet çıkmaz. İstemeyen hiç kullanmasa da olur. Önde standart kamera var zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Guaire (Tayfun ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu telefon olmuş.

    Xiaomi ilk kez tavizsiz amiral gemisi seviyesine çıkmış bu telefonla. Hatta tavizsizin ötesinde elindeki imkanlar ve telefon için belirlediği fiyat çerçevesinde koyabileceği her şeyi koymuş.

    Çin dışına çıkmayan Mi 10 Ultra şu anda en iyi kamera telefonlarından birisi.

    Bu telefon onun üstüne koymuş. Ana sensör zaten bir akıllı telefona koyabileceğin en büyük ölçüde. Çözünürlüğü de, piksel büyüklüğü de ideal. Genelde bu büyüklükte sensörlerde sallanan dual piksel otofokus özelliği de var muhtemelen. Fokus sorunu yaşanmayacak. 50MP fotoğraf çektiğinde bile gayet kaliteli görüntü alınacak. Zira 1.2 mikronluk pikseller yeterli. 12.5MP modunde ise 2.4 mikrona çıkacak. Daha kaliteli sonuç verecek. 8K video çekmek istediğinde piyasadaki 108, 64 ve 48MP sensörlerin çoğunda 1 mikron ya da 0.8 mikron gibi büyüklüklere kalıyorsun. Sonuç da haliyle kötü oluyor. Tam çözünürlükte de aynı şey söz konusu.

    İşlemci kaldırabilirse hatta 8K video çekerken EIS ile stabilizasyon bile yapılabilir ki videoda OIS'ten daha iyi sonuç verir bu. Ama kaldırıp kaldıramayacağını göreceğiz.

    Ultra geniş açılı ve zoom kameralara gelecek olursak ise 48MP sensörler var deniyor. Tahminimce 0.8 mikronluk sensörlerdir bunlar. 4 piksel biraraya gelip 12MP modunda kullanıldığında standart ana kameralara yakın bir kalite verir. 12MP 1 mikronluk piksel büyüklüğü ile geldiğinde gece telefoto kamerasını kullanamıyorsun. Bunda kullanırsın. Ultra geniş açıda da öyle.

    Daha evvel ultra geniş açıda Huawei, telefotoda ise Samsung standart dışı büyük sensörler kullanmıştı. Kimse hepsini birada bu şekilde biraya getirmemişti.

    İlk sızıntılarda Mi 11 Ultranın enlemesine bir kamera çıkıntısı olacağını gösteren görseller vardı. Burada fark, arkaya konan küçük OLED ekran. Ekran muhtemelen Mi Band 5'te kullanılan ile aynı ekrandır. Arka kamera ile ekstra kaliteli selfiler çekebilmek veya yine kaliteli ekstra geniş açılı selfiler çekebilmeyi sağlayacaktır.

    Arkaya daha evvelden de ikincil ekranlar başka markalar kondu. Bu kadar küçüğü konmadı. Küçük olması şöyle bir avantaj. Ekstra maliyeti düşük. Orada unutabilirsin. Rahatsız edici olmaz. Bir artı olarak kamera adasını iyice yaydığı için çıkıntının kendisi simetrik ve kılıfsız kullanımda masa üstüne konup birşeyler yazılmaya çalışıldığında sallanmayacaktır.

    Ekrana gelince Xiaomi Mi Note'tan beri ilk defa QHD türevi bir ekran kullanıyor. Mi 11'de kullanılan ekran şu anda telefonlarda kullanılan en iyi ekranlardan birisi. Muhtemelen de en iyisi. Sadece çözünürlüğü ile amiral gemisi seviyesinde değil. Yenileme hızı, parlaklığı, renkleri hepsi kaliteli.

    İlk kez IP68 ratingi ile bir telefon çıkartıyor. Çıkartmasa nerede deniyor, çıkartınca aferin denmiyor. Geç bile kaldı bu konuda.

    Ses konusunda çift hoparlör Harman Kardon imzalı.

    Bu telefonlar muhtemelen testleri yapılan farklı prototiplerden sadece birisidir. Örneğin başka sızıntılarda hemen hemen aynı tarzda, sadece arkadaki ekranın olmadığı, çıkıntının asimetrik olduğu telefonlar vardı. Bu daha mantıklı. Birkaç dolarlık bir ekstra maliyetle ekstra bir işlev sunuyorsun. İsteyen kullanır. Kullanmayan için de bir dezavantaj değil. Zaten büyük sensörler nedeniyle çıkıntı yüksekliği değişmeyecek.

    Telefon güzel, ama mesele fiyatının ne olacağı. Mi 10 Ultra gibi olursa çok yüksek bir fiyat diyemeyiz. Üstüne de koydukları var. Onun da üstüne koyarsa ki koyabilir, o zaman alınabilir, tavsiye edilebilir olmaktan çıkar. Sadece keyfi ve bütçesi olanları ilgilendiren bir tercih olur.

    Mi 10 Ultra bize gelmedi. Mi 10 Pro da gelmedi. Bunun da gelme ihtimali zayıf. Gelirse ve Mi 10 Ultra fiyatından lanse edilirse potansiyel olarak giriş fiyatı 10.000TL seviyesinde olabilir. Hatta

    Buna o fiyat verilmez diyen çok çıkar, ama bence verilir. Onun üstüne ne kadar çok çıkarsa satış imkanı da o kadar az olur.
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yardımcı ekran yenilik niyetine hoş olmuş diyelim. Başka da işe yarar bir şey yok...
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    K koçari (ali burak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Algılayıcı boyutunun artması önemli tabi ki ama burada bir boyut yazmamışlar. Düşük ışık performansı falan artar. Bir de androidler 4k 60 karede adam gibi akıcılık ve stabilizasyon sağlasın artık.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi yine Dünyanin en gelişmiş telefonunu yapmış. Öve öve bitirilemeyen Apple hala 60hz, çentik, dandik batarya, 12mp den kurtulamadı fiyatı da daha pahalı. Yine Dxomark kralı olursa sürpriz olmaz
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İncelenen ürün gerçek değil kimse dikkat etmiyor buna!
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    G glumerna (hiko baba) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kedi ciğer ilişkisi paramızın değeri kalmadı millet para verip alamıyor yok şöyle yok böyle 🤣🤣 eskisi gibi 3bin 4bin fiyatla gelse kuyruk olurdu millet. Gayet güzel 10 numara cihaz üstüne koyuyor her model bi öncekinin.
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kamera olayında iş zıvanadan çıktı. Kameraya bu kadar önem veren zaten profesyonel kamera kullanıyor. Cep telefonları hiç bir zaman profesyonel kameraların yaptığı işi yapamayacak.
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    E eyreequel (Onur Doğan) 5 gün ( Mesaj Silindi ) por favor
    Hocam çok ezbere konuşuyorsun. İmaj kalitesi açısından gelişim çok hızlı telefonlarda. Kompakt makinaların devri kapandı akılı telefonlar nedeniyle şimdi computational photography ve yeni nesil mobil sensör teknolojileri sayesinde apsc aynasızları ve m4/3 makinaları tehdit eder hale geldi telefonlar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Kayrabey (Kayra Bey) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nedir yahu :)
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    xiaomi, Xiaomi Mi 11 Ultra ve
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