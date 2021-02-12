Entegre ekranı olan devasa bir kamera modülüne sahip Xiaomi Mi 11 Ultra ortaya çıktı

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Bir süredir piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Mi 11 Ultra, Filipinli bir YouTuber tarafından henüz tantımı yapılmamış olmasına rağmen videolu bir şekilde incelendi. Cihaz özellikle kamera modülü ile çok konuşulacağa benziyor.

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Fotoğraflar alışılmadık bir kamera sistemini gösteriyor. Özellikle arka panelde üç modüllü devasa bir blok yer almakta. Arka kamera modülünde 50 megapiksel ve 48 megapiksellik iki sensörün varlığından bahsedilmiş.

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Fotoğraflarda 120x yakınlaştırma özelliğini gösteren 120X Ultra Piksel AI Camera yazısını görebilirsiniz. Üçlü LED flaş ünitesine ek olarak, arka panelde kendi selfie'lerinizi çekmeniz için ana kamerayı kullanmanıza izin verecek yardımcı bir ekran da mevcut. Bu ikincil ekranda telefonda bulunan uygulamaları da görüntüleyebiliyorsunuz.

İki ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor

Xiaomi Mi 11 Ultra, 6,8 inç ebatında 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip WQHD+ OLED ekrana sahip ve ekranın sol üst köşesinde 20MP çözünürlük sunan ön kamera için küçük bir delik mevcut.

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Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM ve hızlı bir UFS 3.1 bellek ile donatılmış cihaz, 67 watt'lık hızlı şarj desteği ve 5000 mAh pil ile gelecek. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile raflara çıkması beklenen Xiaomi Mi 11 Ultra'nın diğer özellikleri arasında, yüksek kalite sunan bir ses sistemi ve ekrana gömülü parmak izi sensörü de var. Akıllı telefonunun lansmanının ise en geç iki ay içinde yapılacağı söyleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/02/12/xiaomi-mi-11-ultra-massive-hands-on-leak-reveals-huge-50mp-triple-camera-housing-with-120x-zoom-secondary-screen/

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