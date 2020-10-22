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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için "Atış Serbest"

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Atış Serbest-2020 tatbikatını gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı tatbikatta envantere yeni giren 4 silah sisteminin denendiğini açıkladı.
    13 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için
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    Bunlardan birisi de Kaplan Silahlı Taşıyıcı Araç. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde ilerleyen ve FNSS tarafından üstlenilen Silah Taşıyıcı Araç Projesi kapsamında üretilen Kaplan STA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Bu araç Atış Serbest 2020 tatbikatında ilk kez kullanıldı ve hedeflerini başarıyla imha etti.

     

     

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    KAPLAN STA, paletli, 5 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip. Gelişmiş süspansiyon palet sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlandı.

    Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanıyor. Güç grubunun bakım ve onarımı, kabine erişim sağlayan araç içerisindeki ve ön kısımdaki kapaklar aracılığı ile yapılıyor. Araç içerisinden izole edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet zırhlı yakıt tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği açısından aracın arka tarafında yer alıyor. Kaplan STA, proje kapsamında üretilen diğer araç Pars STA gibi ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS anti-tank füzesi de fırlatabiliyor.

     

    Ayrıca Bkz. "TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi"

     

    Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcut. Sürücünün karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan sürücü termal kamera sistemi de mevcut. Proje kapsamında FNSS, toplamda 260 adet KAPLAN ve PARS üretecek ve teslim edecek.

    Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için
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    https://twitter.com/tcsavunma/status/1319190910287171586?s=20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 sa.
    %50 si yerli ama oy toplamabaghdkdksusgshjksh
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    SuperVisör (mahir cam) 4 sa.
    azerbaycanada verin hava savunma eksiği var
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 9 sa.
    Fark ediyorsanız 1940 batı dünyasını yakaladık. Her alanda değil elbette hâlâ gerideyiz. Ama bu hızla 50 yıla kalmaz 2000 batı dünyasına ulaşmış olacağız.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 12 sa.
    Yalarun
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