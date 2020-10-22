Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için "Atış Serbest"

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Bunlardan birisi de Kaplan Silahlı Taşıyıcı Araç. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde ilerleyen ve FNSS tarafından üstlenilen Silah Taşıyıcı Araç Projesi kapsamında üretilen Kaplan STA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif olarak kullanılıyor. Bu araç Atış Serbest 2020 tatbikatında ilk kez kullanıldı ve hedeflerini başarıyla imha etti.

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KAPLAN STA, paletli, 5 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahip. Gelişmiş süspansiyon palet sistemi araçta oluşan titreşimi azaltmaya ve yol tutuşunu arttırmaya yönelik olarak tasarlandı.

Araca giriş ve çıkışlar; arkasında yer alan hidrolik rampa veya rampa üzerindeki personel kapısı ile sağlanıyor. Güç grubunun bakım ve onarımı, kabine erişim sağlayan araç içerisindeki ve ön kısımdaki kapaklar aracılığı ile yapılıyor. Araç içerisinden izole edilmiş ve zırh plakasıyla ayrılmış iki adet zırhlı yakıt tankı, ağırlık dengesi ve personel güvenliği açısından aracın arka tarafında yer alıyor. Kaplan STA, proje kapsamında üretilen diğer araç Pars STA gibi ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS anti-tank füzesi de fırlatabiliyor.

Ayrıca Bkz. "TSK yeni nesil tank avcılarıyla güçleniyor: 6 adet Kaplan STA teslim edildi"

Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcut. Sürücünün karanlıkta araç kullanımına imkan sağlayan sürücü termal kamera sistemi de mevcut. Proje kapsamında FNSS, toplamda 260 adet KAPLAN ve PARS üretecek ve teslim edecek.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1319190910287171586?s=20

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