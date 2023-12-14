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    Epic Games 17 farklı oyun hediye ediyor! İlk ücretsiz oyun belli oldu

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games, Yılbaşı Tatili İndirimi sırasında 17 farklı oyun hediye edecek. İşte 14 Aralık'tan itibaren sunulacak ücretsizler....
    Epic Games 17 farklı oyun hediye ediyor! İlk ücretsiz belli oldu Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games, Yılbaşı Tatili İndirimleri kapsamında 17 farklı oyun hediye edeceğini duyurdu. Üstelik bunlardan biri şimdiden erişime açıldı.

    Epic Games 17 farklı oyun hediye edecek

    Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un gizemli ücretsiz oyunları bu sene biraz değişiklik gösterecek. Kaçıranlar için önceki yıllarda her gün yeni bir oyun sunuluyor ve bir günün ardından yerini yeni oyunlara bırakıyordu. Bu sene ise oyunlar haftalık olarak karşımıza çıkacak ancak neler olduğunu ancak o gün öğrenebileceğiz. 

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Destiny 2: Legacy Collection

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu ise Destiny 2: Legacy Collection oldu. The Witch Queen, Beyond Light ve Shadowkeep genişlemelerini içeren bu yapıma, Steam'de 35,99 dolar, yani yaklaşık 1045 TL'ye ulaşılabiliyor. Dolayısıyla oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ayrıca Destiny 2: Legacy Collection'ın, 20 Aralık saat 11:00'e kadar ücretsiz olacağını belirtelim. Epic Games'in bir sonraki sürpriz oyunu ise bu tarihten sonra belli olacak.

    Epic Games'te ücretsiz

    Destiny 2: Legacy Collection

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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