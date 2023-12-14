Epic Games 17 farklı oyun hediye ediyor! İlk ücretsiz oyun belli oldu

- Epic Games 17 farklı oyun hediye edecek
- Epic Games'te haftanın ücretsizi: Destiny 2: Legacy Collection
- Epic Games'te ücretsiz
- Yorumlar
Epic Games 17 farklı oyun hediye edecek
Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un gizemli ücretsiz oyunları bu sene biraz değişiklik gösterecek. Kaçıranlar için önceki yıllarda her gün yeni bir oyun sunuluyor ve bir günün ardından yerini yeni oyunlara bırakıyordu. Bu sene ise oyunlar haftalık olarak karşımıza çıkacak ancak neler olduğunu ancak o gün öğrenebileceğiz.
Epic Games'te haftanın ücretsizi: Destiny 2: Legacy Collection
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu ise Destiny 2: Legacy Collection oldu. The Witch Queen, Beyond Light ve Shadowkeep genişlemelerini içeren bu yapıma, Steam'de 35,99 dolar, yani yaklaşık 1045 TL'ye ulaşılabiliyor. Dolayısıyla oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ayrıca Destiny 2: Legacy Collection'ın, 20 Aralık saat 11:00'e kadar ücretsiz olacağını belirtelim. Epic Games'in bir sonraki sürpriz oyunu ise bu tarihten sonra belli olacak.
Epic Games'te ücretsiz
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.