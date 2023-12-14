Epic Games 17 farklı oyun hediye ediyor! İlk ücretsiz oyun belli oldu

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games, Yılbaşı Tatili İndirimleri kapsamında 17 farklı oyun hediye edeceğini duyurdu. Üstelik bunlardan biri şimdiden erişime açıldı.

Epic Games 17 farklı oyun hediye edecek

Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un gizemli ücretsiz oyunları bu sene biraz değişiklik gösterecek. Kaçıranlar için önceki yıllarda her gün yeni bir oyun sunuluyor ve bir günün ardından yerini yeni oyunlara bırakıyordu. Bu sene ise oyunlar haftalık olarak karşımıza çıkacak ancak neler olduğunu ancak o gün öğrenebileceğiz.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Destiny 2: Legacy Collection

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu ise Destiny 2: Legacy Collection oldu. The Witch Queen, Beyond Light ve Shadowkeep genişlemelerini içeren bu yapıma, Steam'de 35,99 dolar, yani yaklaşık 1045 TL'ye ulaşılabiliyor. Dolayısıyla oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ayrıca Destiny 2: Legacy Collection'ın, 20 Aralık saat 11:00'e kadar ücretsiz olacağını belirtelim. Epic Games'in bir sonraki sürpriz oyunu ise bu tarihten sonra belli olacak.

Epic Games Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: Son fırsat! 18 sa. önce eklendi

Epic Games'te ücretsiz

Destiny 2: Legacy Collection

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games 17 farklı oyun hediye ediyor! İlk ücretsiz belli oldu