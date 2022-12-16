Epic Games 17 oyunun fişini çekiyor: Unreal Tournament 2003 de var! İşte liste

Tam Boyutta Gör Epic Store Games artık bazı oyunların çevrim içi bir biçimde oynanamayacağını ve bu oyunların herhangi bir sunucu desteğine sahip olamayacağını resmen duyurdu. İlgili listede yer alan oyunların hepsi bir anda devre dışı bırakılmayacak. Bu süreç 24 Ocak 2023 tariihne kadar sürecek.

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Oyunların akıbeti ne olacak?

Bu düzenlemeden etkilenen oyunlar Epic Games Store'un destek verdiği dijital platformlar aracılığıya satılamıyor. Ayrıca bu yapımların oyun içi indirilebilir içerikler (DLC) satması da durduruldu. Kısacası bu oyunlar için DLC satılamayacak.

Hatoful Boyfriend ve Hatoful Boyfriend: Holiday Star ikilisinin Mac ve Linux versiyonları kaldırıldı. Bu kaldırma işleminden bir mobil oyun olan DropMix de etkilendi. Bu oyunlara daha önce bir şekilde sahip olan kişiler bu kaldırma işleminden etkilenmeyecek.

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Epic Games Store tarafından devre dışı bırakılan oyunlar

1000 Tiny Claws

Battle Breakers: 30 Aralık 2022'de kapatılacak ve artık oyuncular tarafından erişilemeyecek. Epic Games Store'un sağladığı ödeme yöntemlerini kullanarak oyun içi satın alım işlemi gerçekleştiren her oyuncuya bu işlemler için harcadığı miktar otomatik bir şekilde iade edilecek. Bu işlem son 180 günde yapılan oyun içi satın alımlar için geçerli.

Dance Central 1-3

DropMix

Green Day: Rock Band

Hatoful Boyfriend

Hatoful Boyfriend: Holiday Star

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3: Bu oyunun çok oyunculu oyun modu gelecekte geri getirilecek.

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, Rock Band Companion ve SingSpace 24 Ocak 2023 tarihinde oyunculara elveda diyecek.

Not: Dance Central VR’ın çok oyunculu (multiplayer) oyun modu kullanıma açık olacak.

Not: Rock Band 4'ün çok oyunculu oyun modu kullanıma açık olacak.

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