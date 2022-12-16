Epic Games 17 oyunun fişini çekiyor: Unreal Tournament 2003 de var! İşte liste

Oyunların akıbeti ne olacak?
Bu düzenlemeden etkilenen oyunlar Epic Games Store'un destek verdiği dijital platformlar aracılığıya satılamıyor. Ayrıca bu yapımların oyun içi indirilebilir içerikler (DLC) satması da durduruldu. Kısacası bu oyunlar için DLC satılamayacak.
Hatoful Boyfriend ve Hatoful Boyfriend: Holiday Star ikilisinin Mac ve Linux versiyonları kaldırıldı. Bu kaldırma işleminden bir mobil oyun olan DropMix de etkilendi. Bu oyunlara daha önce bir şekilde sahip olan kişiler bu kaldırma işleminden etkilenmeyecek.
Epic Games Store tarafından devre dışı bırakılan oyunlar
- 1000 Tiny Claws
- Battle Breakers: 30 Aralık 2022'de kapatılacak ve artık oyuncular tarafından erişilemeyecek. Epic Games Store'un sağladığı ödeme yöntemlerini kullanarak oyun içi satın alım işlemi gerçekleştiren her oyuncuya bu işlemler için harcadığı miktar otomatik bir şekilde iade edilecek. Bu işlem son 180 günde yapılan oyun içi satın alımlar için geçerli.
- Dance Central 1-3
- DropMix
- Green Day: Rock Band
- Hatoful Boyfriend
- Hatoful Boyfriend: Holiday Star
- Monsters (Probably) Stole My Princess
- Rock Band 1-3
- The Beatles: Rock Band
- Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars
- Unreal Gold
- Unreal II: The Awakening
- Unreal Tournament 2003
- Unreal Tournament 2004
- Unreal Tournament 3: Bu oyunun çok oyunculu oyun modu gelecekte geri getirilecek.
- Unreal Tournament: Game of the Year Edition
Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, Rock Band Companion ve SingSpace 24 Ocak 2023 tarihinde oyunculara elveda diyecek.
Not: Dance Central VR’ın çok oyunculu (multiplayer) oyun modu kullanıma açık olacak.
Not: Rock Band 4'ün çok oyunculu oyun modu kullanıma açık olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...