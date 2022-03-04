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Oyun dünyasında son dönemde birçok satın alım görüyoruz ve bazı satın alımlar gerçekten çok büyük. Büyük satın alımlar dışında da yine küçük diyebileceğimiz birçok satın alım da oluyor. geçtiğimiz saatlerde de Epic Games çok ses getirmeyen ancak önemli bir satın alıma imza attı.

Epic Games, Bandcamp'i satın alıyor

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Unreal Engine, Fortnite ve ücretsiz oyunlar ile tanıdığımız Epic Games, müzik akışı ve müzik satın alma servisi Bandcamp'i satın alıyor. Şirket, faaliyetlerine Epic Games altında devam edecek ve şirketin CEO'su Ethan Diamond, görevine devam edecek.

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2008 yılında müzik gruplarının müzikseverlerle kolayca bağlantıya geçerek müziklerini satabilecekleri bir site olması amacıyla kurulan Bandcamp, özellikle bağımsız müzisyenlerin kullandığı bir platform. Bu yüzden bu satın alım Epic games için olduğu kadar Bandcamp için de önemli.

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Epic Games, Bandcamp'i satın alıyor